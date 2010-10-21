[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



таймыр – наш общий дом

Расширяя горизонты

Как сообщала вчера «Заполярка», в Объединенной дирекции заповедников Таймыра состоялась пресс-конференция, приуроченная к 100-летию заповедной системы России и Году экологии, которым объявлен 2017 год. Сегодня мы расскажем об итогах работы и планах наших заповедников.

Больше — лучше По словам Виктора МАТАСОВА, директора Объединенной дирекции заповедников Таймыра, в 2017 году планируется увеличить территории охранных зон «Большого Арктического» и «Таймырского» заповедников. Для этого необходимо провести большую и кропотливую работу, в первую очередь — это мониторинг, инвентаризация и подготовка нормативных документов. Если идея получит поддержку в Министерстве природных ресурсов России, то к уже имеющимся 10,5 миллиона гектаров территории будут присоединены еще 2,5 миллиона. – 35–45 лет назад при формировании заповедных территорий не были учтены все ключевые места, — поясняет Виктор Матасов. — Кроме того, в результате изменения климата и хозяйственной деятельности человека появились новые места обитания и концентрации того или иного вида. Сегодня у нас есть участки, которым необходимо уделить дополнительное внимание не только для сохранности флоры и фауны, но и для развития познавательного туризма. Путоранский баран С начала июля и до середины августа планируется организовать экспедиции в Арктическую зону, в том числе и наземные. В Объединенной дирекции признаются, что это дорогостоящая программа, однако она сыграет важнейшую роль в исследовательской работе. При этом специалисты подчеркивают, что в Год экологии для решения запланированных задач они особо рассчитывают на дополнительную, в том числе и финансовую, поддержку со стороны государства, что позволит создать важную платформу на будущее. Сотрудники заповедников Таймыра Кроме того, Виктор Матасов сообщил, что в этом году планируется усилить геоботанические исследования. Также есть идея приобрести несколько десятков спутников–ошейников для более детального изучения дикого северного оленя и создать так называемые охранные коридоры для миграции этого вида. Для реализации проекта Объединенной дирекции необходима поддержка Всемирного фонда дикой природы, который предварительно уже одобрил его. Кроме того, планируется продолжить исследовательскую работу по изучению новых мест обитания путоранского снежного барана. Ближе к природе В прошлом году было выдано более 780 разрешений на групповые походы. При этом если раньше из числа туристов более 90% являлись приезжими, то в 2016 году таких было уже не более 65%. Это можно объяснить тем, что в последнее время норильчане стали более сознательно относиться к подготовке турпоходов и чаще регистрируются перед отправлением, уверены сотрудники заповедников Таймыра. Однако нельзя отрицать и того, что горожане больше стали интересоваться природой Таймыра. Екатерина Лисовская Летом на озере Собачьем для всех желающих будет доступен новенький визит–центр, рассчитанный на 18 человек. Там установят солнечные батареи, появится интернет. Проект планируется запустить 1 июля. А на озере Лама вновь будет организован палаточный лагерь. Режим въезда на территорию познавательного туризма еще не утвержден, но в Объединенной дирекции этот вопрос обещают в скором времени решить. Волонтерство — одно из важнейших направлений в работе заповедников Таймыра. Например, много энтузиастов было привлечено к проекту «Сохраним толсторога вместе». Как отмечает Екатерина ЛИСОВСКАЯ, заместитель директора Объединенной дирекции заповедников Таймыра по экологическому просвещению, в России это первый подобный опыт, когда проект по изучению единственного вида реализовывался с помощью волонтеров: – Работа была проведена на очень высоком уровне. Это признали и знаменитые ученые России. Для нас это, безусловно, дополнительное признание и успех. Благодаря проекту удалось сплотить усилия наших научных сотрудников, сотрудников заповедников и неравнодушной общественности. Я надеюсь, что в этом и последующих годах мы продолжим подобную практику. Работники заповедников отмечают, что в рамках Года экологии норильчанам будут предложены так называемые интерактивные выставки, первая из которых состоится 5 июня, в День экологии. Вторую планируется провести 14 октября, в День работников заповедной системы. А совсем скоро в Дудинском краеведческом музее, с которым Объединенная дирекция тесно сотрудничает, откроется выставка, приуроченная к 100–летию заповедной системы и Году экологии. В завершении встречи Виктор Матасов подчеркнул, что важнейшей для всех нас задачей является достижение баланса между использованием территории и ее сохранением. Для этого нужно приложить еще больше усилий, которые не ограничатся Годом экологии. Волонтеры: к полету готовы

Михаил ТУАЕВ Фото Олега Васильева и из архива Объединенной дирекции заповедников







