[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



В старом городе

Знай наших

Первый в новом году выпуск рубрики–календаря расскажет о норильских событиях первой половины января: каникулы прошли, а памятные даты пропускать не хочется.

1 января 1945 года День рождения ПО «Норильскснаб», преемником которого сегодня является предприятие «Единое складское хозяйство». «Норильскснаб» в 1945 году создавался не на пустом месте: уже существовали отдел технического снабжения, отдел оборудования, Дудинский отдел, деревянные склады с тупиком под погрузку тяжеловесных грузов и узкоколейной веткой, лесобиржи, база наливных нефтепродуктов... Все они объединились в одно, впоследствии ставшее огромным, подразделение, которое занималось закупкой, доставкой, складированием и хранением всего, что было необходимо для жизнедеятельности Норильского комбината. Через «Норильскснаб» с материка шел поток оборудования, запчастей, грузов. Отправкой занимались пункты перевалки в Красноярске, Игарке, Архангельске, Дудинке. Норильскснабовцы во главе с Владимиром Всесвятским (он возглавлял предприятие 18 лет и был одним из отцов внедрения круглогодичной навигации) возвели систему снабжения отдаленного предприятия в науку, не имеющую аналогов. С днем рождения! Алексей Косыгин (в центре) в магазине «Посуда». 1968 год 1 января 1929 года — Вячеслав Александрович Козловский, почетный гражданин Норильска, почетный металлург, заместитель начальника плавильного цеха никелевого завода. 1 января 1930 года — Борис Иванович Колесников, почетный гражданин Норильска, директор Норильского комбината с 1973 по 1988 год. 4 января 1910 года — Владимир Васильевич Дроздов, директор НГМК с 1957 по 1962 год. 5 января 1927 года — Борис Николаевич Пилиховский, почетный гражданин Норильска. Пилиховский 26 лет был членом президиума и секретарем Таймырского окружного комитета профсоюза работников металлургической промышленности. 6 января 1929 года — Евгений Арсентьевич Климов, почетный гражданин Норильска. Он возглавлял горздравотдел, более 20 лет работал главным врачом городской больницы. 8 января 1908 года — Евфросиния Антоновна Керсновская, заключенная Норильлага, автор мемуаров, написанных на полях почти 700 сделанных ее рукою рисунков. 9 января 1951 года — Раиса Васильевна Кармазина, почетный гражданин Норильска. Раиса Васильевна с 2003 года представляет наш город и регион в Государственной думе Российской Федерации. 13 января 1894 года — Александр Алексеевич Панюков, директор Норильского комбината с 1941 по 1948 год. 13 января 1912 года — Владимир Алексеевич Дарьяльский, металлург–мончегорец, эвакуированный в Норильск вместе с комбинатом «Североникель». В 1943 году возглавил Малый металлургический завод, с 1958 года — заместитель главного инженера комбината и начальник научно–технического отдела. 15 января 1911 года — Иван Макарович Перфилов, почетный гражданин Норильска. С 1945 года — замначальника комбината по строительству. Был первым секретарем Норильской комсомольской организации. В годы Великой Отечественной войны — комиссар Норильского полка. Один из первых шести норильчан, награжденных орденом Ленина в 1943 году. 15 января 1931 года — Борис Михайлович Благих, почетный гражданин Норильска, главный механик и замдиректора НГМК. С 1972 по 1982 год был первым секретарем Норильского горкома партии. Погрузчик на складе «Норильскснаба». 1970-е годы

А еще в январе 1 января 1948 года в Норильске отменили карточную систему продажи продовольственных товаров. С 1 января 1965 года Талнах с населением 3200 человек был отнесен к категории рабочих поселков. 7–9 января 1968 года состоялся визит Председателя Совмина СССР Алексея Косыгина, первого гостя такого уровня в Норильске. 9 января 1986 года в Алыкеле приземлился первый самолет–аэробус Ил–86. Первый аэробус в Алыкеле. 1986 год 10 января 1985 года были введены в эксплуатацию карьер нерудных ископаемых «Скальный» (тогда — «Дальний») и щебнедробильная фабрика. 15 января 1957 года началась памятная норильчанам «черная пурга», бушевавшая четверо суток. Ветер скоростью более 40 метров в секунду парализовал транспорт, поставил под угрозу работу ТЭЦ и нанес ущерб на общую сумму 20 миллионов рублей.



О чем писала «Заполярка» СЮРПРИЗ 12 тысяч гвоздик, калл и нарциссов приобрели норильчане в магазине «Цветы» в январе. Позаботились о хорошем настроении северян сотрудники Сочинского НИИ горного садоводства и цветоводства, приславшие дары юга. «Заполярная правда», 1979 год Магазин «Цветы». 1982 год

Светлана ГУНИНА







