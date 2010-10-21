[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



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В рамках благотворительной деятельности «Норникеля» на территории присутствия Заполярный филиал компании и администрация Таймыра выстроили устойчивые и конструктивные партнерские отношения. «Норникель» регулярно оказывает поддержку учреждениям Таймыра в различных сферах — социальной, культурной и инфраструктурной. При содействии компании за последние годы в Дудинке был реконструирован бассейн «Нептун», построен новый физкультурно–оздоровительный комплекс (крытый каток на 250 мест), в поселке Хета открыт Дом культуры.

Ледовый дворец Фото Елены ХУДАНОВОЙ Конструктивное партнерство Как рассказала вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных, в 2016 году для Таймыра компания выделила средства в размере 41,363 миллиона рублей — в том числе было профинансировано ежегодное участие в праздновании Дня оленевода, Дня рыбака и участие в 2016 году в юбилейных мероприятиях Дудинки. Доставка грузов в отдаленные поселки Таймыра вертолетным транспортом также является регулярным видом оказания помощи Таймыру. На эти цели в 2016 году «Норникель» выделил 6,73 миллиона рублей. В целях развития туризма на Таймыре в Дудинке в рамках совместного проекта «Норникеля» и Фонда Кудрина «Муниципальная карта России: точки роста» проведен обучающий семинар «Участие местных сообществ в развитии туристического кластера Норильска и Таймыра» для представителей администрации Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. В нем приняли участие 90 человек. В рамках ежегодного конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» в 2016 году компания профинансировала 22 проекта организаций Дудинки и Таймыра на общую сумму 21,8 миллиона рублей. Дудинский бассейн Одним из наиболее масштабных проектов — победителей конкурса, реализуемых на Таймыре, стал проект «Снежный вихрь» Центра зимних видов спорта. С привлечением грантовых средств в Дудинке будет оборудован горнолыжный комплекс, обучены волонтеры–инструкторы, проводятся спортивные занятия. Наряду с финансовыми поступлениями в целях развития горнолыжного спорта компания поставила на Таймыр ратрак для расчистки горнолыжных склонов, а в 2017 году будет привезен и установлен горнолыжный подъемник. Кроме того, в 2017 году планируется реализация масштабной программы по строительству жилых домов в поселке Тухард. На эти цели компания выделит 90 миллионов рублей. — «Норникель» и в дальнейшем намерен поддерживать администрацию Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района в части социально–экономического развития территории и сохранения традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра, — подчеркнула Елена Безденежных. День оленевода в Тухарде

Новая должность — новые задачи Бывший глава Дудинки Алексей Дьяченко возглавил красноярское представительство компании «Норникель». В новой должности Алексей Дьяченко будет реализовывать задачи региональной политики «Норникеля» в рамках действующей стратегии развития: представлять и защищать интересы компании, формировать благоприятные условия для деятельности компании и ее дочерних структур на территории края, пояснили в пресс–службе «Норникеля». Алексей Дьяченко родился 14 сентября 1970 года в Херсонской области. В 1993 году окончил Красноярский политехнический институт, после чего 10 лет служил в органах внутренних дел Таймыра. С декабря 2002 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Занимал должность главного федерального инспектора по Таймыру. Главой Дудинки Алексей Дьяченко был избран из числа депутатов горсобрания 7 ноября 2005 года, переизбран 20 октября 2008 года. 8 сентября 2013 года одержал убедительную победу на прямых выборах главы районного центра, набрав более двух третей голосов. Женат, воспитывает сына. 27 декабря 2016 года в рамках внеочередного заседания Дудинского горсовета депутатов Алексей Дьяченко объявил о досрочном сложении своих полномочий в связи с переходом на другую работу. Народные избранники приняли отставку градоначальника. Алексей Дьяченко тепло поблагодарил за многолетнюю совместную деятельность депутатов горсовета, сотрудников администрации Дудинки и работников муниципальных предприятий. В день ухода в отставку Алексей Дьяченко был отмечен высшей наградой Таймыра — ему вручили нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина Таймыра. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы заполярного города состоится 21 февраля. Должность директора красноярского представительства «Норникеля» стала свободной после того, как прошлой осенью Дмитрий Свиридов был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

По рукам! Компания «Норникель» заключила сделку по приобретению у государственной корпорации «Ростех» медьсодержащего сырья, в состав которого входят цветные и драгоценные металлы. Прогнозируемый объем поставок — 1,5 миллиона тонн. Сумма сделки составит порядка 67,5 миллиарда рублей. Совет директоров «Норникеля» подтвердил целесообразность покупки сырья с учетом того, что сделка соответствует внутренним нормам рентабельности, применяемым к коммерческим проектам. Напомним, В 2016 году распоряжением правительства РФ медьсодержащее сырье, находившееся с 1980–х годов на ответственном хранении в Норильском промышленном районе, было передано единовременным имущественным взносом Российской Федерации в «Ростех». «Норникель» планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет. Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017 — 2018 годы. Оплата госкорпорации «Ростех» будет осуществляться несколькими, примерно равными, траншами в течение четырех лет — по мере переработки сырья и реализации продукции компанией.







