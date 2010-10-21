[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



Конкурсы

Знак качества

62 норильские и таймырские общественно–полезные инициативы одержали победу в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей — 2016».

Конкурс социальных проектов — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. В первый год конкурса на соискание грантов поступило 302 заявки, 91 проект получил поддержку на реализацию общественно–полезных инициатив, в 2015 году из 400 поданных заявок были поддержаны 108. Общий грантовый фонд конкурса составил 100 миллионов рублей, принять участие в нем могли также представители Мурманска, Мончегорска и Печенгского района. Всего норильчане и таймырцы подали на конкурс 264 заявки. Победители — 62 проекта — получат финансовую поддержку компании в размере 55,3 миллиона рублей. Теперь в течение года — с 1 марта 2017–го до 1 марта 2018 года — им предстоит воплощать представленные идеи в жизнь. Как рассказала Светлана Рубашкина, руководитель управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», отличительной особенностью конкурса 2016 года стал заметный рост качества представленных проектов, что отметили как федеральные, так и региональные эксперты. Светлана РУБАШКИНА: — За три года существования конкурса пройден большой путь, и сегодня мы получаем хорошо продуманные, структурированные заявки. Кроме того, стало больше инфраструктурных проектов, создающих условия для участия в них все большего числа организаций и людей. Ярким примером является проект создания ресурсного центра для некоммерческих организаций (НКО) — фонда «Возможность», который появится в городе в этом году. Специалисты центра будут давать консультации по вопросам финансового планирования, разработки проектов, юридическим аспектам работы НКО. Прошедший конкурс запомнился организаторам и высокой активностью со стороны самых молодых участников – школьников. Именно для них два года назад была организована номинация, позволяющая ребятам сделать первые шаги в реализации своих социальных инициатив. В результате в этом году сразу шесть проектов старшеклассников оказались в числе победителей. Причем они не только касаются расширения школьной деятельности, но и направлены на улучшение взаимодействия со старшим поколением, озеленения и благоустройства города с применением технологии гидропосева, а также других сфер. Немалую долю среди представленных заявок составляли проекты, призванные разнообразить жизнь города грядущим летом, когда многие жители не смогут выехать за пределы Норильска. Например, в рамках инициативы кинотеатра «Родина» по проведению Дня кино, который отмечается в августе, запланирован целый ряд масштабных мероприятий. Арт–резиденция – 2016. Мастер–класс — Наше внимание привлек и проект корпоративного университета «Норникеля», направленный на повышение престижа рабочих специальностей. По сути, речь идет о проведении профориентации с применением специальных, нестандартных технологий. Проект обещает быть весьма интересным, — говорит Светлана Рубашкина. — Хочу отметить, что многие поддержанные в рамках конкурса проекты являются партнерскими с городской администрацией. Например, «Фаблаб» в этом году подал заявку, предполагающую расширение охвата аудитории, в том числе с расчетом на женщин. Или арт–резиденция «PolArt», в рамках которой художники из Норильска и других городов России, используя свой опыт и творческие возможности, смогут продолжить работу над идеями по развитию городского пространства. Нам важно, что администрация города остается стратегическим партнером конкурса и организаций, подающих заявки. Такое партнерство увеличивает возможности для развития проектов, способствует повышению их качества. Фаблаб–2016 Ежегодно конкурс привлекает новых участников. В этом году свои силы в нем попробовали НИИ СХиЭА, школа № 12 из поселка Потапово и другие организации. По словам руководителя управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», новички достойно показывают себя рядом с опытными разработчиками проектов. И это при том, что в этом году конкуренция была значительно жестче, чем в предыдущие, — благодаря обучающим мероприятиям, где конкурсанты могут набрать нужный опыт и определить наиболее сильные стороны своих инициатив. Светлана РУБАШКИНА: — Некоторые из тех, кто впервые принял участие в нашем конкурсе, уже имеют опыт самостоятельной реализации собственных проектов. Могу привести в пример Заполярный театр драмы с проектом «Театр на ощупь», с первого же раза ставшим победителем. Проект существует уже год, но ранее он работал без поддержки компании. Теперь он ее получил и поэтому обещает стать весьма масштабным, что позволит поучаствовать в нем многим норильским школьникам. Высокую оценку получил и проект «Школа краеведа» Клуба исследователей Таймыра (КИТ). Многие желающие не смогли принять в нем участие год назад. Они написали письмо в поддержку этой инициативы, и теперь «Школа краеведа» продолжит поисково–исследовательскую работу по истории Норильского промышленного района. Конечно, победить в конкурсе удалось далеко не всем. Зато в нем можно принять участие повторно, при условии, что проект будет доработан с учетом актуальности и потребностей городского сообщества, потенциальной аудитории. Повторное участие возможно и для проектов–победителей, если перспектива их развития будет очевидна. Заявки традиционно принимаются в сентябре. Впоследствии участники прослушивают обучающие семинары, на которых в том числе узнают и о критериях отбора победителей. — Таких критериев достаточно много, и касаются они как сути проектов, так и правильности их оформления, соответствия формальным требованиям, запросам к бюджету и так далее. Подчеркну: в конкурсе участвуют только НКО и муниципальные организации. Существует возможность участия и для частных лиц — работников компании — в том случае, если они являются инициаторами или руководителями проекта. Но заявка все же подается от организации. В этом году мы ввели еще одно правило: все иногородние заявители должны иметь местных партнеров, которые, зная норильскую аудиторию, могли бы грамотно провести информационную кампанию, став ее координаторами, — пояснила руководитель управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Информационную кампанию предстоит провести каждому победителю. Ее цель — призвать горожан выступить не просто зрителями, а полноправными участниками разворачивающихся событий.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА Общий грантовый фонд конкурса составил 100 миллионов рублей, принять участие в нем могли также представители Мурманска, Мончегорска и Печенгского района. Всего норильчане и таймырцы подали на конкурс 264 заявки. Победители — 62 проекта — получат финансовую поддержку компании в размере 55,3 миллиона рублей. Теперь в течение года — с 1 марта 2017–го до 1 марта 2018 года — им предстоит воплощать представленные идеи в жизнь.Как рассказала Светлана Рубашкина, руководитель управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», отличительной особенностью конкурса 2016 года стал заметный рост качества представленных проектов, что отметили как федеральные, так и региональные эксперты.Прошедший конкурс запомнился организаторам и высокой активностью со стороны самых молодых участников – школьников. Именно для них два года назад была организована номинация, позволяющая ребятам сделать первые шаги в реализации своих социальных инициатив. В результате в этом году сразу шесть проектов старшеклассников оказались в числе победителей. Причем они не только касаются расширения школьной деятельности, но и направлены на улучшение взаимодействия со старшим поколением, озеленения и благоустройства города с применением технологии гидропосева, а также других сфер.Немалую долю среди представленных заявок составляли проекты, призванные разнообразить жизнь города грядущим летом, когда многие жители не смогут выехать за пределы Норильска. Например, в рамках инициативы кинотеатра «Родина» по проведению Дня кино, который отмечается в августе, запланирован целый ряд масштабных мероприятий.— Наше внимание привлек и проект корпоративного университета «Норникеля», направленный на повышение престижа рабочих специальностей. По сути, речь идет о проведении профориентации с применением специальных, нестандартных технологий. Проект обещает быть весьма интересным, — говорит Светлана Рубашкина. — Хочу отметить, что многие поддержанные в рамках конкурса проекты являются партнерскими с городской администрацией. Например, «Фаблаб» в этом году подал заявку, предполагающую расширение охвата аудитории, в том числе с расчетом на женщин. Или арт–резиденция «PolArt», в рамках которой художники из Норильска и других городов России, используя свой опыт и творческие возможности, смогут продолжить работу над идеями по развитию городского пространства. Нам важно, что администрация города остается стратегическим партнером конкурса и организаций, подающих заявки. Такое партнерство увеличивает возможности для развития проектов, способствует повышению их качества.Ежегодно конкурс привлекает новых участников. В этом году свои силы в нем попробовали НИИ СХиЭА, школа № 12 из поселка Потапово и другие организации. По словам руководителя управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», новички достойно показывают себя рядом с опытными разработчиками проектов. И это при том, что в этом году конкуренция была значительно жестче, чем в предыдущие, — благодаря обучающим мероприятиям, где конкурсанты могут набрать нужный опыт и определить наиболее сильные стороны своих инициатив.Конечно, победить в конкурсе удалось далеко не всем. Зато в нем можно принять участие повторно, при условии, что проект будет доработан с учетом актуальности и потребностей городского сообщества, потенциальной аудитории. Повторное участие возможно и для проектов–победителей, если перспектива их развития будет очевидна. Заявки традиционно принимаются в сентябре. Впоследствии участники прослушивают обучающие семинары, на которых в том числе узнают и о критериях отбора победителей.— Таких критериев достаточно много, и касаются они как сути проектов, так и правильности их оформления, соответствия формальным требованиям, запросам к бюджету и так далее. Подчеркну: в конкурсе участвуют только НКО и муниципальные организации. Существует возможность участия и для частных лиц — работников компании — в том случае, если они являются инициаторами или руководителями проекта. Но заявка все же подается от организации.В этом году мы ввели еще одно правило: все иногородние заявители должны иметь местных партнеров, которые, зная норильскую аудиторию, могли бы грамотно провести информационную кампанию, став ее координаторами, — пояснила руководитель управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля».Информационную кампанию предстоит провести каждому победителю. Ее цель — призвать горожан выступить не просто зрителями, а полноправными участниками разворачивающихся событий.







