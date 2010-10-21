[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



Наши люди

Непростое украшение

Решив кардинально изменить свою жизнь, сибирячка Марина СУШКОВА наугад ткнула пальцем в карту России, попала в Норильск и прилетела в доселе незнакомый город с надеждой, что он ее примет. И не ошиблась.

Декорации к спектаклю «Замок в Швеции» Марина Сушкова Спустя 10 лет после спонтанного решения переехать с Алтая на Крайний Север, Марина заявляет, что все самое лучшее в ее жизни произошло именно здесь. Во–первых, через полгода после приезда в Заполярье молодая женщина встретила мужчину своей мечты и вышла за него замуж. Во–вторых, имея диплом о высшем образовании по специальности «инженер–технолог швейной промышленности», новоиспеченная норильчанка устроилась работать в бутафорский цех Заполярного театра драмы. В–третьих, организовала свое дело. Но обо всем по порядку. За пять лет службы в театре Марина научилась превращать простой деревянный стул в старинное мягкое кресло, кроличью шубу — в шкуру убитого медведя, изготавливать из бумаги, картона и других подручных средств корзины и цветы, книги и камины, подушки и гнезда, шляпы и подсвечники, маски и картины, четки и кинжалы. Больше всего бутафору Сушковой запомнилась работа над спектаклями «Собаки», «Кабала святош», «Замок в Швеции», и новогодней сказкой «Двенадцать месяцев». Новогодний интерьер Мастеря необычные вещи для театральных постановок и украшая сцену, общаясь с интересными увлеченными людьми, Марина поняла, что нашла себя, что она — декоратор по призванию. Тогда–то к Марине и стали обращаться горожане с просьбой оформить зал для проведения различных торжеств, в основном свадебных. И так ее это дело увлекло, что времени на работу в театре не осталось... Когда Марина в 2012 году задумала открыть бюро праздничных услуг, в Норильске у нее конкурентов не было, а вот желающих декорировать помещение для проведения корпоративов, дней рождения, встречи Нового года и других праздников оказалось немало. За четыре года работы бюро Марина как декоратор приняла участие в подготовке более чем 250 мероприятий. В их числе, чем наша героиня особенно гордится, — изготовление декораций и пошив костюмов для ледового шоу юных норильских фигуристов во Дворце спорта «Арктика». Марина призналась, что, став профессиональным декоратором, она с тех пор тех пор во время прогулок по городу внимательно смотрит по сторонам в поисках выброшенных вещей, которым можно дать вторую жизнь. Как–то она увидела около своего подъезда старые окна, которые соседи заменили на пластиковые, и ей пришла в голову идея сделать для своих клиентов–молодоженов композицию из форточки. Реставрировав и украсив раму, декоратор на стекле написала: «Ты свет в моем окне!». Этот сюрприз жених с невестой приняли на ура, и теперь Марина периодически использует эту фишку в декорировании залов для свадеб. Те самые маски Норильчане в большинстве своем, по мнению Марины, люди креативные. Не раз ей приходилось украшать помещения для проведения тематических свадебных торжеств. Запомнилась яблочная свадьба: помимо того что зал был декорирован композициями из этих фруктов, у всех гостей–женщин на руках были браслеты с изображением яблок, а у мужчин — ярко–зеленые носки. Также красиво смотрелись залы, оформленные для свадьбы в морском стиле и для бракосочетания стиляг. Деревянные ящики, остатки стройматериалов, пластиковые панели, старые вазы, даже треснутые, рамки для фотографий, ткань различных цветов и качества, сетка, ветки, ракушки, живые и искусственные цветы, проволока, мех, кружево — из всего можно сделать украшение. Марина говорит, что, бывает, идеи приходят спонтанно, сами по себе, а случается, интересное дизайнерское решение рождается в долгих муках. Но декоратору мало иметь фантазию и золотые руки, нужно еще и уметь работать с такими неженскими инструментами, как дрель, шуруповерт, лобзик, мебельный степлер, стамеска и многими другими. И стул превращается... — Кому–то на праздники близкие дарят духи и украшения, а мне — наборы инструментов, — смеется Марина. — И это для меня — лучший подарок. Также меня очень радует, что супруг, поддерживая мое увлечение, активно помогает в оформлении залов — утюжит, отпаривает, надевает чехлы на стулья, подвешивает украшения к потолку и на стены. Я очень благодарна мужу еще и за то, что он ни разу не упрекнул меня за траты, ведь немало средств семейного бюджета уходит на различные декораторские штучки. Например, возвращаясь из отпуска домой, мы с ним вместе везем не одну сумку, затариваясь в специализированных декораторских магазинах и на блошиных рынках, которых в Норильске нет. Спектакль «Кабала святош» Марина признается, что когда–то она, конечно же, покинет Север, но о годах, проведенных здесь, о людях, с которыми ей посчастливилось работать и общаться, она всегда будет вспоминать с теплотой и нежностью. И надеется, что и норильчане не забудут ее творчество.

Надежда САВЕЛЬЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и Владимира МАКУШКИНА Спустя 10 лет после спонтанного решения переехать с Алтая на Крайний Север, Марина заявляет, что все самое лучшее в ее жизни произошло именно здесь. Во–первых, через полгода после приезда в Заполярье молодая женщина встретила мужчину своей мечты и вышла за него замуж. Во–вторых, имея диплом о высшем образовании по специальности «инженер–технолог швейной промышленности», новоиспеченная норильчанка устроилась работать в бутафорский цех Заполярного театра драмы. В–третьих, организовала свое дело. Но обо всем по порядку.За пять лет службы в театре Марина научилась превращать простой деревянный стул в старинное мягкое кресло, кроличью шубу — в шкуру убитого медведя, изготавливать из бумаги, картона и других подручных средств корзины и цветы, книги и камины, подушки и гнезда, шляпы и подсвечники, маски и картины, четки и кинжалы. Больше всего бутафору Сушковой запомнилась работа над спектаклями «Собаки», «Кабала святош», «Замок в Швеции», и новогодней сказкой «Двенадцать месяцев».Мастеря необычные вещи для театральных постановок и украшая сцену, общаясь с интересными увлеченными людьми, Марина поняла, что нашла себя, что она — декоратор по призванию. Тогда–то к Марине и стали обращаться горожане с просьбой оформить зал для проведения различных торжеств, в основном свадебных. И так ее это дело увлекло, что времени на работу в театре не осталось...Когда Марина в 2012 году задумала открыть бюро праздничных услуг, в Норильске у нее конкурентов не было, а вот желающих декорировать помещение для проведения корпоративов, дней рождения, встречи Нового года и других праздников оказалось немало. За четыре года работы бюро Марина как декоратор приняла участие в подготовке более чем 250 мероприятий. В их числе, чем наша героиня особенно гордится, — изготовление декораций и пошив костюмов для ледового шоу юных норильских фигуристов во Дворце спорта «Арктика».Марина призналась, что, став профессиональным декоратором, она с тех пор тех пор во время прогулок по городу внимательно смотрит по сторонам в поисках выброшенных вещей, которым можно дать вторую жизнь. Как–то она увидела около своего подъезда старые окна, которые соседи заменили на пластиковые, и ей пришла в голову идея сделать для своих клиентов–молодоженов композицию из форточки. Реставрировав и украсив раму, декоратор на стекле написала: «Ты свет в моем окне!». Этот сюрприз жених с невестой приняли на ура, и теперь Марина периодически использует эту фишку в декорировании залов для свадеб.Норильчане в большинстве своем, по мнению Марины, люди креативные. Не раз ей приходилось украшать помещения для проведения тематических свадебных торжеств. Запомнилась яблочная свадьба: помимо того что зал был декорирован композициями из этих фруктов, у всех гостей–женщин на руках были браслеты с изображением яблок, а у мужчин — ярко–зеленые носки. Также красиво смотрелись залы, оформленные для свадьбы в морском стиле и для бракосочетания стиляг.Деревянные ящики, остатки стройматериалов, пластиковые панели, старые вазы, даже треснутые, рамки для фотографий, ткань различных цветов и качества, сетка, ветки, ракушки, живые и искусственные цветы, проволока, мех, кружево — из всего можно сделать украшение. Марина говорит, что, бывает, идеи приходят спонтанно, сами по себе, а случается, интересное дизайнерское решение рождается в долгих муках. Но декоратору мало иметь фантазию и золотые руки, нужно еще и уметь работать с такими неженскими инструментами, как дрель, шуруповерт, лобзик, мебельный степлер, стамеска и многими другими.— Кому–то на праздники близкие дарят духи и украшения, а мне — наборы инструментов, — смеется Марина. — И это для меня — лучший подарок. Также меня очень радует, что супруг, поддерживая мое увлечение, активно помогает в оформлении залов — утюжит, отпаривает, надевает чехлы на стулья, подвешивает украшения к потолку и на стены. Я очень благодарна мужу еще и за то, что он ни разу не упрекнул меня за траты, ведь немало средств семейного бюджета уходит на различные декораторские штучки. Например, возвращаясь из отпуска домой, мы с ним вместе везем не одну сумку, затариваясь в специализированных декораторских магазинах и на блошиных рынках, которых в Норильске нет.Марина признается, что когда–то она, конечно же, покинет Север, но о годах, проведенных здесь, о людях, с которыми ей посчастливилось работать и общаться, она всегда будет вспоминать с теплотой и нежностью. И надеется, что и норильчане не забудут ее творчество.







