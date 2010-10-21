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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 4 (13.01.2017)]

 газета для детей, а также их родителей. 
Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с началом нового года и всеми прошедшими праздниками. Все вы, конечно, весело и дружно встретили 2017–й, посетив всяческие утренники, ёлки, концерты, сказки. Не перестаю восхищаться вашими талантами, которые вы проявили при подготовке новогодних выставок и представлений. И спешу напомнить вам о конкурсе карнавальных костюмов, который мы объявили в конце декабря. Голосуйте за лучшие работы на сайте «Заполярки». Ваша Заполярочка
Птичий двор
Во всех дошкольных учреждениях Большого Норильска прошли выставки, посвященные символу 2017 года — Петуху.
В детском саду № 66 «Радость» на этот вернисаж было представлено около сотни ярких красочных работ, выполненных в разных техниках. Дети и их родители постарались от души. Поделки из бумаги, теста, ткани, связанные крючком — вот уж на славу пофантазировали участники выставки. Самые дружные петушки получились у Марии Сурневой, самый оригинальный символ года оказался у Тихона Матвеева, стильный — у Вероники Оскирко.
Доброе дело
В детском саду № 3 «Солнышко» накануне новогодних праздников устроили благотворительную ярмарку.
Кстати, такие ярмарки в солнечном садике проводят уже шестой год подряд с целью помочь больным детям, у которых нет денег на лечение. Когда в норильском благотворительном фонде узнали, что в «Солнышке» вновь собираются сделать это доброе дело, то предложили собрать деньги для Лизы Бекетовой — у девочки тяжелое заболевание. К организации такой важной акции все отнеслись серьезно, никто не остался в стороне. Родители принесли одежду, игрушки, домашнюю выпечку. За прилавки встали младшие воспитатели. Покупателями были все — и сотрудники сада, и родители с детьми. Здесь же организовали мастер–классы по изготовлению ёлочных игрушек. Общими усилиями удалось собрать почти 60 тысяч рублей, которые передадут на лечение девочки.
В поисках Снегурочки
Воспитанники детского сада № 46 «Надежда» стали участниками новогоднего детектива.
Представляете, играли себе, играли, дружно водили хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом, Снегуркой, Мишуткой да Машенькой — и вдруг!.. Откуда ни возьмись, Баба–яга объявилась, открыла свое туристическое агентство и начала всех зазывать. А тут еще Снегурочка таинственным образом исчезла. И где только ее не искали ребята: хитрая Баба–яга отправляла их то в Испанию, то в Америку и даже в Африку к аборигенам. А вернувшись в детский сад, ребята обнаружили, что Снегурочка уже их ждет и тихонько дремлет у ёлочки. Пока гости ее будили, хороводы водили, Баба–яга упаковала в свой чемодан подарки детей и собралась уезжать в жаркие страны греться на солнышке. Но Дедушка Мороз вернул подарки малышам. Тут и сказке конец!
Пришла Коляда — отворяй ворота!
В детском саду № 71 «Антошка» Рождество отметили веселыми колядками.
Малыши наряжались в народные костюмы, а потом дружной гурьбой ряженые ходили по всему детскому саду, поздравляли детей и сотрудников, пели колядные песни, рассказывали присказки и частушки, танцевали. А воспитатели рассказали детям о Святках и о том, что это время, когда можно поделиться радостью с другими, помочь слабым, проявить радушие, щедрость и любовь.
Теремок для петушка
Подвели итоги петушиного конкурса и в детском саду № 82.
Работали не покладая рук ребятишки вместе с родителями, а потом всем детским садом любовались на результаты своего труда. На втором этаже разместилось целое царство пернатых символов года. Просто глаза разбегались! Но самыми лучшими были признаны сказочная экспозиция Насти Киселевой с домиком для петушка возле ёлочки — все это великолепие сделано из обычных ватных дисков, и петушок из ярких атласных лент, выполненный Женей Лашковой.
Двойная радость
Накануне Нового года в детском саду № 45 «Улыбка» у ребят и родителей было два очень важных повода для встречи.
Всей честной компанией собрались они возле красавицы–ёлки, чтобы не только отметить Новый год, но и поздравить свой детский сад с 46–летием и наградить маленьких рукодельников за участие в конкурсе поделок. Петушки всех мастей — сшитые, вязаные, бисерные, бумажные, пластиковые, им едва хватило места на большом столе. В каждой номинации, а всего их было шесть, выбрали лучших. У семьи Русановых оказался самый сказочный «ку–ка–ре–ку», у семьи Хисамовых — самый большой, у Гусейновых — гламурный. А какой концерт подготовили малыши — не передать словами. Домой все ушли при подарках и медалях, а победители еще и с дипломами.






Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО
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