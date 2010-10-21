

[Индекс номера 40 (23.03.2017)]



Главное — качество

Представители Законодательного собрания края, муниципалитета и «Норникеля» обсудили ряд программ, в рамках которых в ближайшие годы будут вестись работы по благо- устройству Норильска.

В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного собрания Виталий Толстов и Егор Васильев. Участники встречи говорили об объемах и источниках финансирования работ по улучшению и повышению комфортности окружающей среды, об уже состоявшихся проектах и тех, которые только предстоит осуществить. Норильск участвует сразу в нескольких программах благоустройства, на которые выделяются средства из федерального и муниципального бюджетов и которые пользуются финансовой поддержкой «Норникеля». В частности, на эти деньги обновляются дворовые территории, асфальтируются дороги, в городе появляются новые скверы и спортивно–игровые площадки. Один из самых масштабных проектов — благоустройство набережной озера Долгое: город получит современную парковую зону площадью более 200 тысяч квадратных метров — со спортивными, игровыми и прогулочными зонами, территорией для отдыха и проведения общегородских мероприятий. К работе над первой очередью проекта планируется приступить уже этим летом, с тем чтобы «Снежный городок — 2018» можно было поставить на новом месте. Дмитрий Свиридов считает особенно важным тот факт, что при определении объектов благоустройства учитывается мнение горожан. — Норильск активно и качественно реализует проекты, направленные на совершенствование общественного пространства, — отметил депутат. — Это показатель того, что и городское руководство, и гражданское сообщество очень ответственно подходят к данному вопросу. Продолжая тему, депутат Заксобрания Егор Васильев, один из руководителей краевого отделения «Народного фронта», отметил: «Центр мониторинга благоустройства городской среды регионального штаба общероссийского народного фронта внимательно следит за реализацией проектов по благоустройству, и в Норильске этот процесс идет особенно хорошо. Оценка ведется по двум критериям: насколько проект интересен для горожан, и как благодаря ему меняется городская среда. Мы не говорим о латании дыр, мы должны не просто поддерживать инфраструктуру в текущем состоянии, а изменять ее качество к лучшему. И муниципальная программа развития Норильска построена именно на таком принципе. И «Единая Россия», и «Народный фронт», и муниципалитет будут и далее вместе работать над тем, чтобы сделать городскую среду Норильска более комфортной». Александр Пестряков, председатель комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета, отметил проявленную горожанами активность в части вопросов благоустройства дворовых территорий: «Единая Россия» инициировала на федеральном уровне программу «Городская среда», в рамках которой Норильск получит 55,5 миллиона рублей. Местное отделение партии пригласило норильчан к участию в проекте. На сайте «благоустройство.рф» жители могут указать, в каких конкретно работах нуждается их двор. Совместно с управляющими компаниями мы инициировали проведение собраний собственников жилья, на которых должно быть принято окончательное решение по данному вопросу. Повышенную заинтересованность уже проявили жители 67 домов, и в этом году в рамках программы будет благоустроено порядка 40 дворов из числа заявленных». В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного собрания Виталий Толстов и Егор Васильев.Участники встречи говорили об объемах и источниках финансирования работ по улучшению и повышению комфортности окружающей среды, об уже состоявшихся проектах и тех, которые только предстоит осуществить. Норильск участвует сразу в нескольких программах благоустройства, на которые выделяются средства из федерального и муниципального бюджетов и которые пользуются финансовой поддержкой «Норникеля». В частности, на эти деньги обновляются дворовые территории, асфальтируются дороги, в городе появляются новые скверы и спортивно–игровые площадки. Один из самых масштабных проектов — благоустройство набережной озера Долгое: город получит современную парковую зону площадью более 200 тысяч квадратных метров — со спортивными, игровыми и прогулочными зонами, территорией для отдыха и проведения общегородских мероприятий. К работе над первой очередью проекта планируется приступить уже этим летом, с тем чтобы «Снежный городок — 2018» можно было поставить на новом месте.Дмитрий Свиридов считает особенно важным тот факт, что при определении объектов благоустройства учитывается мнение горожан.Продолжая тему, депутат Заксобрания Егор Васильев, один из руководителей краевого отделения «Народного фронта», отметил: «Центр мониторинга благоустройства городской среды регионального штаба общероссийского народного фронта внимательно следит за реализацией проектов по благоустройству, и в Норильске этот процесс идет особенно хорошо. Оценка ведется по двум критериям: насколько проект интересен для горожан, и как благодаря ему меняется городская среда. Мы не говорим о латании дыр, мы должны не просто поддерживать инфраструктуру в текущем состоянии, а изменять ее качество к лучшему. И муниципальная программа развития Норильска построена именно на таком принципе. И «Единая Россия», и «Народный фронт», и муниципалитет будут и далее вместе работать над тем, чтобы сделать городскую среду Норильска более комфортной».Александр Пестряков, председатель комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета, отметил проявленную горожанами активность в части вопросов благоустройства дворовых территорий: «Единая Россия» инициировала на федеральном уровне программу «Городская среда», в рамках которой Норильск получит 55,5 миллиона рублей. Местное отделение партии пригласило норильчан к участию в проекте. На сайте «благоустройство.рф» жители могут указать, в каких конкретно работах нуждается их двор. Совместно с управляющими компаниями мы инициировали проведение собраний собственников жилья, на которых должно быть принято окончательное решение по данному вопросу. Повышенную заинтересованность уже проявили жители 67 домов, и в этом году в рамках программы будет благоустроено порядка 40 дворов из числа заявленных».

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