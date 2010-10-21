Представители Законодательного собрания края, муниципалитета и «Норникеля» обсудили ряд программ, в рамках которых в ближайшие годы будут вестись работы по благо- устройству Норильска.
В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного собрания Виталий Толстов и Егор Васильев.
Участники встречи говорили об объемах и источниках финансирования работ по улучшению и повышению комфортности окружающей среды, об уже состоявшихся проектах и тех, которые только предстоит осуществить. Норильск участвует сразу в нескольких программах благоустройства, на которые выделяются средства из федерального и муниципального бюджетов и которые пользуются финансовой поддержкой «Норникеля». В частности, на эти деньги обновляются дворовые территории, асфальтируются дороги, в городе появляются новые скверы и спортивно–игровые площадки. Один из самых масштабных проектов — благоустройство набережной озера Долгое: город получит современную парковую зону площадью более 200 тысяч квадратных метров — со спортивными, игровыми и прогулочными зонами, территорией для отдыха и проведения общегородских мероприятий. К работе над первой очередью проекта планируется приступить уже этим летом, с тем чтобы «Снежный городок — 2018» можно было поставить на новом месте.
Дмитрий Свиридов считает особенно важным тот факт, что при определении объектов благоустройства учитывается мнение горожан.— Норильск активно и качественно реализует проекты, направленные на совершенствование общественного пространства, — отметил депутат. — Это показатель того, что и городское руководство, и гражданское сообщество очень ответственно подходят к данному вопросу.
Продолжая тему, депутат Заксобрания Егор Васильев, один из руководителей краевого отделения «Народного фронта», отметил: «Центр мониторинга благоустройства городской среды регионального штаба общероссийского народного фронта внимательно следит за реализацией проектов по благоустройству, и в Норильске этот процесс идет особенно хорошо. Оценка ведется по двум критериям: насколько проект интересен для горожан, и как благодаря ему меняется городская среда. Мы не говорим о латании дыр, мы должны не просто поддерживать инфраструктуру в текущем состоянии, а изменять ее качество к лучшему. И муниципальная программа развития Норильска построена именно на таком принципе. И «Единая Россия», и «Народный фронт», и муниципалитет будут и далее вместе работать над тем, чтобы сделать городскую среду Норильска более комфортной».
Александр Пестряков, председатель комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета, отметил проявленную горожанами активность в части вопросов благоустройства дворовых территорий: «Единая Россия» инициировала на федеральном уровне программу «Городская среда», в рамках которой Норильск получит 55,5 миллиона рублей. Местное отделение партии пригласило норильчан к участию в проекте. На сайте «благоустройство.рф» жители могут указать, в каких конкретно работах нуждается их двор. Совместно с управляющими компаниями мы инициировали проведение собраний собственников жилья, на которых должно быть принято окончательное решение по данному вопросу. Повышенную заинтересованность уже проявили жители 67 домов, и в этом году в рамках программы будет благоустроено порядка 40 дворов из числа заявленных».