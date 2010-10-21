

[Индекс номера 40 (23.03.2017)]



Перспективы

Стратегия развития

Какой будет жизнь в Норильске, на Таймыре и во всем крае через 15 лет? На днях в нашем городе обсудили проект стратегии социально–экономического развития региона до 2030 года.

На совещании В выездном совещании под руководством министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаила Васильева приняли участие представители Законодательного собрания края, администраций Норильска и Таймыра, Заполярного филиала «Норникеля». Они ознакомились с основными тезисами будущей краевой стратегии, а также сформулировали предложения, которые посчитали необходимым внести в нее с учетом северных реалий. Поэтому после подробного доклада Михаила Васильева о проектах концепций социально–экономического развития своих территорий рассказали глава Норильска Олег Курилов и глава администрации Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко. Планы «Норникеля», от которых во многом зависят перспективы Норильска и края в целом, обрисовал Виктор Иванов, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по реконструкции и промышленной экологии. Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, совещание не случайно решили провести в Норильске: больше 20% поступлений в бюджет края — это вклад наших территорий.

Общая задача Михаил Васильев начал разговор с того, что пояснил: стратегия социально–экономического развития края — это документ целеполагания, задающий основные векторы развития краевой экономики. В ней отражены общие направления, по которым будет двигаться регион, при этом способы достижения поставленных задач могут варьироваться. Для этого стратегия будет дополняться конкретикой: целевыми программами и прочими документами, определяющими механизм ее реализации. Проект концепции уже прошел через публичные слушания и будет рассмотрен на ближайшей сессии ЗС, после чего его должно утвердить правительство края. Разработка стратегии началась два года назад, к ней привлекли специалистов Сибирского отделения академии наук, ряда университетов, в процессе непосредственно участвовал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В концепции определены три ключевых социальных приоритета: «Самореализация», «Благосостояние» и «Комфортная среда». — Отсутствие возможностей для эффективной самореализации — одна из причин отъезда людей из Красноярского края, — отметил Михаил Васильев. — За постперестроечный период численность населения региона уменьшилась на 300 тысяч человек. И если мы хотим, чтобы молодежь оставалась здесь, мы должны решить наболевшую проблему. Да, в последние годы край прирастает как за счет демографических, так и за счет миграционных процессов, но от идеала мы далеки. Поэтому этот вопрос входит в число приоритетных. Михаил Васильев Стратегия нацелена на увеличение числа жителей края до трех миллионов человек. Однако вопрос самореализации становится только тогда, когда решен вопрос благосостояния. Отсюда — второй приоритет, обозначенный в стратегии. Создание комфортной среды для проживания — третий пункт концепции. Естественно, для достижения этих целей требуется хорошая экономическая основа, в связи с этим стратегия включает в себя три следующих направления: развитие базовых бюджетообразующих отраслей, развитие экономики, основанной на инновациях и достижениях современной науки, и развитие территориально распределенных отраслей (например, лесного хозяйства или агропромышленных отраслей). Таким образом, три социальных приоритета вкупе с тремя экономическими описывают идеологию развития края в целом. Конечный результат — обеспечение высокого качества жизни на базе развития экономики — должен быть единым для всех районов края, в том числе и для Севера. На положениях концепции, касающихся северных территорий, министр остановился отдельно: — Наш край вошел в число регионов, относящихся к Арктической зоне, что дает нам особые возможности, но и налагает дополнительную ответственность, — отметил он. — На Таймыре помимо разрабатывающихся медно–никелевых месторождений есть перспективные залежи угля, идут работы по нефти и газу. Перспективы промышленности Таймыра тесно связаны с развитием Северного морского пути, а так как ледокольный флот России сейчас восстанавливают, за этим последует возрождение арктических портов Диксона и Хатанги. В планах — создание удаленного филиала порта Дудинки на мысе Таналау в устье Енисея. Напрямую касается Севера и оптимизация логистических схем — развитие малой авиации. Необходимо строить посадочные площадки для легких самолетов, что позволит реже использовать дорогостоящие вертолеты. Если говорить о жилом фонде, я убежден, что на Севере арендуемое муниципальное жилье должно превалировать над частным. Тогда у домов будет один собственник, который сможет поддерживать их в надлежащем состоянии.

Совсем другой Норильск Вслед за министром свое мнение высказали представители Норильска и Таймыра. Так, Олег Курилов отметил, что один из ключевых вопросов для Норильска — жилищное строительство. Себестоимость жилья в нашем городе до пяти раз выше его рыночной стоимости. Пока город обеспечен жилым фондом, но он быстро стареет, и начинать строить новые дома надо уже сейчас. Причем строить действительно нужно муниципальное жилье, которое будет служебным или сдаваться в коммерческий наем. Для инвесторов, взявшихся за возведение жилья в сложных норильских условиях, необходимо продумать систему льгот. Особого внимания, по словам главы Норильска, требует и состояние вечной мерзлоты. Городу нужна отдельная программа, координирующая вопросы нового строительства на мерзлых грунтах, надзора за фундаментами зданий, обучения специалистов–мерзлотников. Говоря о развитии малой авиации, нельзя забывать о поселке Снежногорск, куда сейчас не летают регулярные рейсы, отметил Олег Курилов. А аэропорт «Норильск» после реконструкции можно сделать международным — с учетом развития туризма и трансполярных авиационных маршрутов. Затрагивая дальнейшие планы муниципалитета, Олег Курилов напомнил, что к 2030 году в Норильске планируется реконструировать пять школ, три детсада, культурно–досуговый центр, музей, построить два спортивных сооружения и перинатальный центр. У инвесторов есть проекты по строительству двух тепличных комплексов и гостиницы. Олег Курилов: — Красноярский край — большой и разнородный. В каждом его районе — свои социально–экономические условия, даже проблематика Норильска и Таймыра существенно различается. Поэтому каждый муниципалитет формирует свою стратегию с учетом базовых аспектов стратегии краевой. И в ней следует учитывать местные нюансы с прицелом на разработку конкретных целевых программ. Совместная работа, консолидация усилий региональных и муниципальных властей, крупных инвесторов, градообразующих предприятий призвана создать и успешно реализовать единую стратегию Красноярского края. Что касается сферы деятельности градообразующего предприятия, то на фоне планов по увеличению добываемой продукции должны существенно снизиться объемы выбросов вредных веществ. Как рассказал замдиректора ЗФ «Норникеля» Виктор Иванов, экологический эффект от закрытия никелевого завода уже сейчас привел к уменьшению выбросов на 370 тысяч тонн в год, а время негативного воздействия на атмосферу на 30% — это примерно 75 дней в году. С учетом изменения норм по предельно допустимым выбросам и запуском «серного проекта» эти показатели станут еще более существенными. Если в 2016 году объем выбросов диоксида серы составлял 1 миллион 758 тысяч тонн в год, то к 2023 году он должен упасть ниже 340 тысяч тонн в год. Михаил Васильев отметил большую важность озвученной информации: «Это будет совсем другой Норильск: снижение экологической нагрузки в таких масштабах — огромный шаг к созданию действительно комфортной среды». Свои замечания высказал и глава администрации Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко. Неверно привязывать таймырские реалии к средним показателям по краю, отметил он. Например, когда в проекте концепции говорится о разведении скота, то оленеводство ставят в один ряд с овцеводством и козоводством, в то время как у нас это не просто сельскохозяйственная отрасль, но, что гораздо важнее, — этно-отрасль, которая подразумевает наличие базы культурных традиций и является основным видом деятельности для целых поколений на Таймыре. А наряду с малой авиацией следует развивать и водный транспорт, который для многих таймырских поселков является не менее актуальным, чем воздушные суда. В завершение совещания все участники диалога отметили его конструктивность и выразили надежду на то, что их предложения будут услышаны и найдут отражение в краевой стратегии.

Светлана ГУНИНА Фото Владимира МАКУШКИНА В выездном совещании под руководством министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаила Васильева приняли участие представители Законодательного собрания края, администраций Норильска и Таймыра, Заполярного филиала «Норникеля». Они ознакомились с основными тезисами будущей краевой стратегии, а также сформулировали предложения, которые посчитали необходимым внести в нее с учетом северных реалий. Поэтому после подробного доклада Михаила Васильева о проектах концепций социально–экономического развития своих территорий рассказали глава Норильска Олег Курилов и глава администрации Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко. Планы «Норникеля», от которых во многом зависят перспективы Норильска и края в целом, обрисовал Виктор Иванов, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по реконструкции и промышленной экологии. Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, совещание не случайно решили провести в Норильске: больше 20% поступлений в бюджет края — это вклад наших территорий.

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