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[Индекс номера 40 (23.03.2017)]

 Детский вопрос 
Раз-раз и в дамки

Как пройти в дамки? Как из пешки превратиться в ферзя? С чего начинается карьера будущих грос-смейстеров? Ответы на свои вопросы корреспондент «Заполярки» нашла в детских садах города.
Тактика на практике
Соревнования по шашкам среди дошколят в нашем городе проводятся с 2010 года. Сначала любители этой интеллектуальной игры собирались в детском саду № 97, а с 2014–го перешли в детсад № 5 «Норильчонок». В этом году бой за звание сильнейшего игрока развернулся между 26–ю воспитанниками норильских садиков. Победитель, шестилетний Марат Жусуев, воспитанник детсада № 2 «Умка», говорит, что был полностью уверен в успехе:
— Я не сомневался, что займу первое место: в нашей семье все играют в шашки. Нравятся мне и шахматы, их секретам меня учит сестра.
Ровесник Марата, Саша Русанов из детского сада № 45 «Улыбка», в шашках — новичок, а вот в шахматных турнирах он участвовал уже несколько раз. В копилке его наград два кубка и три медали. Наставниками мальчика стали родители и старший брат.
— Чтобы победить, нужно очень внимательно следить за ситуацией на поле, — делится основами тактики юный игрок. — Сильного соперника постарайтесь загнать в ловушку, заблокировав его ходы. Если он долго думает, значит, ослаб — пора наступать.
— В нашем садике мы проводим соревнования раз в месяц, и только победитель может попасть на городской турнир, — говорит педагог по шашкам детского сада № 5 «Норильчонок» Марина Лоскутова. — Я сама играю в шашки с ранних лет, а с детьми занимаюсь третий год. Приступать к обучению рекомендую с пяти лет, когда ребенок уже может легко разобраться в правилах. Время игры нужно увеличивать постепенно, чтобы не вызвать переутомление. 30 минут занятий в неделю вполне достаточно.

Из истории шашек
• Игра, похожая на современные шашки, была известна восточным славянам уже в IV веке. Как показывают археологические раскопки, в «шашки» играли и в Киевской Руси. В числе поклонников этой игры был Владимир Мономах.
• В июле 1894 года в Москве состоялся первый Всероссийский турнир по шашкам.
• Первый чемпионат СССР по шашкам среди женщин с участием 20 спортсменок состоялся в 1936 году. Победу в нем одержала Е. Сущинская, не проигравшая ни одной партии.
• Среди ведущих российских шашистов – международные гроссмейстеры А. Чижов, А. Георгиев,
А. Шварцман, Т. Тансыккужина, гроссмейстеры
Т. Тетерина, Е. Бушуева, В. Лангин и другие.
Свой шашечный кружок есть практически в каждом норильском детском саду. В «Норильчонке» в игровой зоне поставили несколько специальных столиков, а в «Улыбке» педагоги постарались отойти от устоявшихся форм, говорит руководитель кружка Виктория Ермак:
— Помимо настольных шашек у нас есть и напольные: ребятишки могут активно перемещаться по всему полю, получая физическую нагрузку в дополнение к умственной. На настенной доске мы разбираем сложные ситуации, детально прорабатываем ходы. На мой взгляд, наиболее удачный возраст для освоения игры — 6–7 лет, внимание детей становится более устойчивым, что позволяет им решать не самые простые задачи. Вовлекать ребенка в игру нужно постепенно. К примеру, сначала мы выкладываем на доску одну шашку, показываем, как вывести ее в дамки, а затем добавляем остальные – такой метод применяется многими. Главное — ни в коем случае никого не заставлять: те, кому интересна игра, остаются в кружке, идут дальше.
Не будем забывать, что на черно–белой доске помимо шашек можно расставить и другие фигуры, и это совершенно отдельная история, утверждает руководитель шахматного кружка Владимир Цыганов.
— Шашки и шахматы – игры, абсолютно разные по тактическому рисунку и темпераменту. Как гласит древняя индийская пословица: «Шахматы подобны необъятному морю–океану, в котором и комар напьется, и слон искупается». Они более многогранны и сложны. Оптимальный возраст для этой игры – 4–5 лет, хотя к нам приводили и совсем малышей. Замечу, что многие родители ждут от своих детей прогресса слишком рано. За короткий срок освоить игру не получится, хотя есть и такие примеры: чемпионы мира Хосе Рауль Капабланка и Гарри Каспаров в четыре года уже прекрасно играли.
Хосе Рауль Капабланка — выдающийся кубинский шахматист, третий чемпион мира, доминировавший в мире шахмат в 1910–1930–е годы. На протяжении восьми лет, с 1916 по 1924 год, Хосе Рауль не уступил соперникам ни в одной партии. С игрой он познакомился, глядя, как его отец Хосе Мария играет против сослуживцев. Через несколько дней мальчик уже отлично знал, как ходят фигуры, и видел ошибки других. К восьми годам он стал вторым шахматистом на родном острове.

Победителю городского турнира всего шесть лет
В наши дни в Норильске действуют федерации двух главных интеллектуальных видов спорта, предоставляющие детям возможность бесплатно совершенствовать свое мастерство.
— Мы всегда рады новичкам и приглашаем всех на занятия, которые проходят на базе стадиона «Заполярник» каждый вторник и четверг в 18.30, – говорит Роман Шмык, председатель Федерации шашек Норильска, отмечая при этом, что талантливые спортсмены ценятся нынче на вес золота. — Сейчас у нас проходит очередной этап турнира по русским шашкам. А в мае мы проведем блицтурнир, посвященный Дню Победы.
У известного тренера Виталия Зайкина, возглавляющего шахматную федерацию Норильска уже четвертый год, график очень плотный:
— Шахматный кружок в Центральном районе работает на базе шестой школы, в пятницу и воскресенье занятия для всех желающих проходят на «Заполярнике». В Талнахе ребятишек бесплатно обучают королевской игре в детском саду № 93, гимназии № 48, в 33–й и 30–й школах. Сейчас мы проводим турнир «Веселая пешка» среди школьников и воспитанников детских садов.
Пообщавшись с норильскими педагогами, можно сделать однозначный вывод: интеллектуальным играм все возрасты покорны. Приобщение к шашкам и шахматам стимулирует умственную деятельность детей, развивает логическое мышление, пространственное воображение, память и внимание, что очень важно при подготовке к школе. А начинать можно хоть с пеленок: многое зависит от способностей ребенка и терпения родителей. Пробуйте, ищите свой путь. Кто знает, возможно именно ваш малыш – будущий Каспаров или Алехин.

Татьяна ВАРЛАМОВА
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