

[Индекс номера 40 (23.03.2017)]



Большая прогулка

На одном дыхании

Образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» посетил Международный детский центр «Артек».

Репетиция северного танца «Пробуждение тундры» В октябре прошлого года ансамбль «Вдохновение» стал лауреатом I степени в шести номинациях Всероссийского национального конкурса–фестиваля хореографических школ и танцевальных коллективов «Волшебная туфелька», который организует народная артистка России известная балерина Илзе Лиепа. Она сама приезжала в наш город и оценивала норильские таланты. Конкуренция была серьезной — в шести конкурсных номинациях заявились 870 участников из 30 танцевальных коллективов Большого Норильска, Дудинки и поселка Караул. Одним из лучших был признан ансамбль «Вдохновение». Наградой за мастерство и отличную хореографическую подготовку стала поездка в лагерь «Лазурный» Международного детского центра «Артек» на 21 день — с 16 февраля по 8 марта. По словам руководителя коллектива Светланы Чернявской, в Крым отправились 25 ее воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Это был незабываемый отдых. – Попасть из зимы в лето дорогого стоит. Крым встретил нас цветущим миндалем и солнцем. За три недели, которые мы находились в «Артеке», только один день был дождливым. Так что нам очень повезло, — делится впечатлениями Светлана Чернявская. — Нас как родных встречал обслуживающий персонал, мои подопечные быстро перезнакомились с ребятами из других отрядов. Вообще, многие удивлялись, что сюда приехал целый коллектив из 25 человек. Такое там не часто происходит. С собой в «Артек» мы повезли восемь хореографических номеров, в том числе северный танец «Пробуждение тундры». Надо же было и себя показать. Экскурсия в Севастополь Жизнь в центре была очень насыщенной: конные прогулки, занятия по лепке, графике, вокалу, в театральной студии и так далее. Множество факультативов, из которых можно было выбрать себе по душе. А еще школа. Каждая минута расписана с утра до позднего вечера. Наша смена была самой творческой, называлась она «Волшебная туфелька» и проходила под девизом «Вначале было слово». На протяжении смены юные танцоры готовили свой мини–мюзикл «Нотр–Дам де Пари». Здесь им пригодилось не только хореографическое мастерство, но и вокальное, и актерское. Педагог говорит, что дети раскрылись с неожиданной стороны и показали себя очень разносторонними личностями. Норильских танцоров в свою очередь немало удивили артековские традиции, которых здесь придерживаются еще с советских времен: посиделки с песнями под баян, пионерский костер, восхождение на Медведь–гору и посвящение в артековцы. А еще были экскурсии в Севастополь, Воронцовский дворец в Алупке, Никитский ботанический сад и многое другое. – Мы увидели больше, чем ожидали, — говорит Светлана Чернявская. — Каждая минута проживалась на подъеме и с пользой. Очень поразила доброжелательная атмосфера. Жалеем только об одном: очень быстро все закончилось — здравствуй, «Артек», и до свидания, «Артек»! Буквально на одном дыхании.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото из архива ансамбля В октябре прошлого года ансамбль «Вдохновение» стал лауреатом I степени в шести номинациях Всероссийского национального конкурса–фестиваля хореографических школ и танцевальных коллективов «Волшебная туфелька», который организует народная артистка России известная балерина Илзе Лиепа. Она сама приезжала в наш город и оценивала норильские таланты. Конкуренция была серьезной — в шести конкурсных номинациях заявились 870 участников из 30 танцевальных коллективов Большого Норильска, Дудинки и поселка Караул. Одним из лучших был признан ансамбль «Вдохновение». Наградой за мастерство и отличную хореографическую подготовку стала поездка в лагерь «Лазурный» Международного детского центра «Артек» на 21 день — с 16 февраля по 8 марта.По словам руководителя коллектива Светланы Чернявской, в Крым отправились 25 ее воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Это был незабываемый отдых.– Попасть из зимы в лето дорогого стоит. Крым встретил нас цветущим миндалем и солнцем. За три недели, которые мы находились в «Артеке», только один день был дождливым. Так что нам очень повезло, — делится впечатлениями Светлана Чернявская. — Нас как родных встречал обслуживающий персонал, мои подопечные быстро перезнакомились с ребятами из других отрядов. Вообще, многие удивлялись, что сюда приехал целый коллектив из 25 человек. Такое там не часто происходит. С собой в «Артек» мы повезли восемь хореографических номеров, в том числе северный танец «Пробуждение тундры». Надо же было и себя показать.Жизнь в центре была очень насыщенной: конные прогулки, занятия по лепке, графике, вокалу, в театральной студии и так далее. Множество факультативов, из которых можно было выбрать себе по душе. А еще школа. Каждая минута расписана с утра до позднего вечера. Наша смена была самой творческой, называлась она «Волшебная туфелька» и проходила под девизом «Вначале было слово».На протяжении смены юные танцоры готовили свой мини–мюзикл «Нотр–Дам де Пари». Здесь им пригодилось не только хореографическое мастерство, но и вокальное, и актерское. Педагог говорит, что дети раскрылись с неожиданной стороны и показали себя очень разносторонними личностями.Норильских танцоров в свою очередь немало удивили артековские традиции, которых здесь придерживаются еще с советских времен: посиделки с песнями под баян, пионерский костер, восхождение на Медведь–гору и посвящение в артековцы. А еще были экскурсии в Севастополь, Воронцовский дворец в Алупке, Никитский ботанический сад и многое другое.– Мы увидели больше, чем ожидали, — говорит Светлана Чернявская. — Каждая минута проживалась на подъеме и с пользой. Очень поразила доброжелательная атмосфера. Жалеем только об одном: очень быстро все закончилось — здравствуй, «Артек», и до свидания, «Артек»! Буквально на одном дыхании.

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