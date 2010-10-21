

[Индекс номера 40 (23.03.2017)]



Человек родился

Максим Семёнов

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 57 малышей: 22 девочки и 35 мальчиков. В их числе — Максим Семенов.

Родился 13 марта в 18.15 - Рост 55см. - Вес 3 770г. В семье Дмитрия и Елены Семеновых бесконечно рады первенцу. Максимка родился здоровеньким, крепеньким — настоящий боровичок. На его выписку пришли дядя Виктор и бабушка со стороны мамы. Другие бабушка и дедушка, а также остальные родственники со стороны папы живут в Красноярске. Оттуда родом и сам Дмитрий. Ему 38 лет. Будучи из семьи железнодорожников, Дима в свое время окончил Омский государственный университет по довольно востребованной сегодня специальности «Железнодорожный транспорт, телемеханизация и связь». Дмитрий Семенов: – Я успел поработать в столице края на технологическом предприятии, а в 2009 году, по приглашению ГМК «Норильский никель», приехал на Север. Здесь я тружусь электромонтером на железной дороге. Моя работа связана с автоматизацией стрелок, светофоров и переездов. Работу свою люблю и о приезде в Норильск ни капли не жалею. Елене — 31. Она окончила Красноярский государственный университет, факультет филологии и журналистики. Работает Лена в Норильском колледже искусств, преподает студентам русский язык и литературу, отечественную и зарубежную. Свою супругу Дмитрий встретил, когда они оба жили в Красноярске. – Познакомились мы случайно, — рассказывает отец семейства, — через ее двоюродного брата. Приглянулись друг другу практически с первого взгляда, стали встречаться. Однажды на 8 Марта я подарил ей простое колечко. Ну, как простое... Золотое, с фианитами. Она открыла коробочку и тут же позвонила маме: «Мам, Дима мне предложение сделал!» Дима в тот момент улыбнулся. Однако давать задний ход в этой семье железнодорожников было плохим знаком. Свадьба так свадьба! Девушка Дмитрию очень нравилась, и совместная жизнь входила в его планы: ребята через полгода поженились и живут счастливо уже семь лет. Переезд в Норильск помог ребятам крепче встать на ноги. «Теперь и детей можно рожать!» — говорят супруги в один голос. Но следующего малыша или малышку ждут не раньше чем через три года — после кесарева сечения врачи рекомендовали Елене повременить с рождением второго ребенка.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Владимира МАКУШКИНА В семье Дмитрия и Елены Семеновых бесконечно рады первенцу. Максимка родился здоровеньким, крепеньким — настоящий боровичок.На его выписку пришли дядя Виктор и бабушка со стороны мамы. Другие бабушка и дедушка, а также остальные родственники со стороны папы живут в Красноярске.Оттуда родом и сам Дмитрий. Ему 38 лет. Будучи из семьи железнодорожников, Дима в свое время окончил Омский государственный университет по довольно востребованной сегодня специальности «Железнодорожный транспорт, телемеханизация и связь».– Я успел поработать в столице края на технологическом предприятии, а в 2009 году, по приглашению ГМК «Норильский никель», приехал на Север. Здесь я тружусь электромонтером на железной дороге. Моя работа связана с автоматизацией стрелок, светофоров и переездов. Работу свою люблю и о приезде в Норильск ни капли не жалею.Елене — 31. Она окончила Красноярский государственный университет, факультет филологии и журналистики. Работает Лена в Норильском колледже искусств, преподает студентам русский язык и литературу, отечественную и зарубежную.Свою супругу Дмитрий встретил, когда они оба жили в Красноярске.Дима в тот момент улыбнулся. Однако давать задний ход в этой семье железнодорожников было плохим знаком. Свадьба так свадьба! Девушка Дмитрию очень нравилась, и совместная жизнь входила в его планы: ребята через полгода поженились и живут счастливо уже семь лет.Переезд в Норильск помог ребятам крепче встать на ноги. «Теперь и детей можно рожать!» — говорят супруги в один голос. Но следующего малыша или малышку ждут не раньше чем через три года — после кесарева сечения врачи рекомендовали Елене повременить с рождением второго ребенка.

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