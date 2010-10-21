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Фармацевты с 1 марта в своей деятельности руководствуются новым документом — Правилами надлежащей аптечной практики, утвержденными приказом Минздрава Российской Федерации. «Заполярка» разбиралась, как новые нормы отразятся на повседневной аптечной работе и заметят ли эти изменения покупатели. Экспертом выступила директор филиала ГПКК «Губернские аптеки» «Аптека № 122» Ирина Иванова.
Пособием № 1 в аптечной работе называют новые правила специалисты. Что немаловажно, это не только свод норм, но и в некоторых случаях детализация действий, процессов, механизмов аптечной работы. И поскольку правила установлены приказом Минздрава, то их несоблюдение является нарушением законодательства с вытекающими последствиями, в частности, административной ответственностью согласно Кодексу административных правонарушений.
|История вопросаВ России о необходимости разработки «кодекса фармацевта» с учетом реалий и особенностей аптечной практики нашей страны говорили уже лет 25. Возможно, именно сейчас документ разработали и утвердили, потому что Минздрав и Росздравнадзор значительно активизировали свою работу по совершенствованию фармзаконодательства. К тому же это может быть связано с тем, что наши партнеры по ЕАЭС — Казахстан и Беларусь — уже имеют свои «Надлежащие аптечные практики».
Читаем правила: «...При реализации лекарственных препаратов фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, и цены на них относительно к запрошенному лекарству».
Означает ли это, что фармацевт обязан предложить клиенту сразу несколько препаратов, объяснить отличие одного от другого и сориентировать клиента по цене? Готовы ли фармацевты к такому консультированию?Ирина Иванова: — И до 1 марта специалисты сети «Губернские аптеки» не скрывали от покупателя эту информацию. Для нас не новость, что клиент вправе приобрести препарат из того ценового сегмента, который для него наиболее приемлем.К тому же в соответствии с Приказом № 1175 «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» все врачи в рецептах обязаны указывать препарат по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу.Следовательно, покупателю, обратившемуся в аптеку с рецептом или назначением, в обязательном порядке должны быть предложены все препараты с выписанным действующим веществом, но с разными торговыми названиями, при этом объяснены преимущества и недостатки того или иного препарата и озвучена цена. То же правило действует и при реализации лекарств, разрешенных к продаже без рецепта.
|СправкаМеждународное непатентованное название (МНН) — это название лекарственного вещества, принятое для использования во всем мире с целью удобства идентификации препарата по принадлежности к определенной фармакологической группе. Иногда МНН отражает химическое строение лекарственного вещества, например: ацетилсалициловая кислота, ацетаминофен.Торговое наименование лекарственного средства — наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком.Патентованное коммерческое название присваивается фармацевтическими фирмами, производящими данный оригинальный лекарственный препарат, и является их коммерческой собственностью (торговой маркой). Например, торговое название ацетилсалициловой кислоты — аспирин, фуросемида — лазикс, диклофенака — вольтарен. Или МНН — парацетамол, торговые наименования (бренды) — тайленол, панадол, калпол и другие.Дженерик — лекарственный препарат, содержащий действующее вещество с тем же МНН, что и препарат с оригинальным (патентованным) названием. Продается под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.Отличия в воздействии на организм лекарств от разных производителей обычно не столь существенны, как это принято считать. Они обусловлены, главным образом, психологическим фактором, а в некоторых случаях — влиянием неактивных добавок–наполнителей (крахмал, тальк, красители, вкусовые добавки, консерванты, загустители, сахар, сахарозаменители и пр.), которые используются для производства. Неактивные добавки в составе препарата могут оказывать какое–либо влияние, однако это воздействие либо не имеет значения, либо является побочным эффектом.Вывод: переход на более дешевые препараты–дженерики может быть связан с некоторыми неудобствами из–за определения нового режима дозирования или особенностей применения новой лекарственной формы. В таких случаях рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. В случае полного совпадения лекарственной формы и дозировки препарата проблем обычно не возникает.
Следующее положение не носит обязательного характера, и нам интересно, будет ли оно введено в «Губернских аптеках». Дело в том, что для фармконсультирования и предоставления иных фармуслуг Минздрав считает целесообразным выделить — путем нанесения яркой границы для ожидания, установкой специальных ограничителей, организацией сидячих мест и тому подобное — зону для индивидуальной беседы фармацевта и клиента.Ирина Иванова:— Это, безусловно, правильное положение, поскольку каждый потребитель имеет право на приватную беседу по вопросам своего здоровья, в том числе и с фармацевтом. Также очень верно, что это положение не носит обязательного характера, ведь в условиях нашего законодательства и сложившейся аптечной практики далеко не в каждой аптеке выделение такой зоны является возможным, необходимым и целесообразным.Что касается выделения дополнительных зон для фармконсультирования в нашем филиале, то пока мы это не рассматриваем. Наша текущая практика показывает, что традиционного формата, когда консультирование посетителей происходит непосредственно в окне отпуска с последующей продажей, вполне достаточно.
|СправкаФармацевтическая услуга — это услуга, оказываемая аптечной организацией и направленная на обеспечение покупателя лекарственными препаратами и иными товарами аптечного ассортимента, а также в получении потребителями информации по их наличию, хранению и применению, в том числе в целях обеспечения ответственного самолечения.Ответственное самолечение — это разумное применение потребителем лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики легких расстройств здоровья до оказания медицинской помощи.Выходит, применение потребителем рецептурных препаратов без консультации с врачом, например антибиотиков, является самолечением безответственным, чего фармацевты теперь не должны допускать. Кстати, о новых правилах продажи рецептурных лекарственных средств «Заполярная правда» писала 14 марта 2017 года в № 34 в статье «Рецепт здоровья».
Также по новым правилам информация о лекарствах, которые отпускаются без рецепта, теперь должна размещаться на постерах или рекламных стендах — так, по мнению Минздрава, покупатель сможет сделать осознанный выбор.
Спрашиваем у эксперта, как эта информация будет предоставляться в Норильском филиале «Губернских аптек»?
— В нашем филиале этот вопрос находится в стадии проработки. Окончательное решение мы еще не приняли, — прокомментировала этот раздел правил Ирина Иванова.
Также согласно новым правилам на вывеске должна быть указана информация о виде аптечной организации: аптека, аптечный пункт или аптечный киоск. Возникает вопрос: чем они отличаются друг от друга? Есть ли разница в обслуживании в том или ином месте?Ирина Иванова:— Предоставление населению необходимой информации по использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения осуществляется во всех аптечных организациях одинаково, независимо от их вида. Поэтому неважно, в какую из них обратится покупатель, обслужат его везде качественно и профессионально.Надежда СИДОРФото Владимира МАКУШКИНА