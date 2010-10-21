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 Актуально 
По кодексу фармацевта

Фармацевты с 1 марта в своей деятельности руководствуются новым документом — Правилами надлежащей аптечной практики, утвержденными приказом Минздрава Российской Федерации. «Заполярка» разбиралась, как новые нормы отразятся на повседневной аптечной работе и заметят ли эти изменения покупатели. Экспертом выступила директор филиала ГПКК «Губернские аптеки» «Аптека № 122» Ирина Иванова.
Пособием № 1 в аптечной работе называют новые правила специалисты. Что немаловажно, это не только свод норм, но и в некоторых случаях детализация действий, процессов, механизмов аптечной работы. И поскольку правила установлены приказом Минздрава, то их несоблюдение является нарушением законодательства с вытекающими последствиями, в частности, административной ответственностью согласно Кодексу административных правонарушений.
История вопроса
В России о необходимости разработки «кодекса фармацевта» с учетом реалий и особенностей аптечной практики нашей страны говорили уже лет 25. Возможно, именно сейчас документ разработали и утвердили, потому что Минздрав и Росздравнадзор значительно активизировали свою работу по совершенствованию фармзаконодательства. К тому же это может быть связано с тем, что наши партнеры по ЕАЭС — Казахстан и Беларусь — уже имеют свои «Надлежащие аптечные практики».
Читаем правила: «...При реализации лекарственных препаратов фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, и цены на них относительно к запрошенному лекарству».
Означает ли это, что фармацевт обязан предложить клиенту сразу несколько препаратов, объяснить отличие одного от другого и сориентировать клиента по цене? Готовы ли фармацевты к такому консультированию?

Ирина Иванова:
— И до 1 марта специалисты сети «Губернские аптеки» не скрывали от покупателя эту информацию. Для нас не новость, что клиент вправе приобрести препарат из того ценового сегмента, который для него наиболее приемлем.
К тому же в соответствии с Приказом № 1175 «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» все врачи в рецептах обязаны указывать препарат по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу.
Следовательно, покупателю, обратившемуся в аптеку с рецептом или назначением, в обязательном порядке должны быть предложены все препараты с выписанным действующим веществом, но с разными торговыми названиями, при этом объяснены преимущества и недостатки того или иного препарата и озвучена цена. То же правило действует и при реализации лекарств, разрешенных к продаже без рецепта.
Справка
Международное непатентованное название (МНН) — это название лекарственного вещества, принятое для использования во всем мире с целью удобства идентификации препарата по принадлежности к определенной фармакологической группе. Иногда МНН отражает химическое строение лекарственного вещества, например: ацетилсалициловая кислота, ацетаминофен.
Торговое наименование лекарственного средства — наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком.
Патентованное коммерческое название присваивается фармацевтическими фирмами, производящими данный оригинальный лекарственный препарат, и является их коммерческой собственностью (торговой маркой). Например, торговое название ацетилсалициловой кислоты — аспирин, фуросемида — лазикс, диклофенака — вольтарен. Или МНН — парацетамол, торговые наименования (бренды) — тайленол, панадол, калпол и другие.
Дженерик — лекарственный препарат, содержащий действующее вещество с тем же МНН, что и препарат с оригинальным (патентованным) названием. Продается под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.
Отличия в воздействии на организм лекарств от разных производителей обычно не столь существенны, как это принято считать. Они обусловлены, главным образом, психологическим фактором, а в некоторых случаях — влиянием неактивных добавок–наполнителей (крахмал, тальк, красители, вкусовые добавки, консерванты, загустители, сахар, сахарозаменители и пр.), которые используются для производства. Неактивные добавки в составе препарата могут оказывать какое–либо влияние, однако это воздействие либо не имеет значения, либо является побочным эффектом.
Вывод: переход на более дешевые препараты–дженерики может быть связан с некоторыми неудобствами из–за определения нового режима дозирования или особенностей применения новой лекарственной формы. В таких случаях рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. В случае полного совпадения лекарственной формы и дозировки препарата проблем обычно не возникает.
Следующее положение не носит обязательного характера, и нам интересно, будет ли оно введено в «Губернских аптеках». Дело в том, что для фармконсультирования и предоставления иных фармуслуг Минздрав считает целесообразным выделить — путем нанесения яркой границы для ожидания, установкой специальных ограничителей, организацией сидячих мест и тому подобное — зону для индивидуальной беседы фармацевта и клиента.

Ирина Иванова:
— Это, безусловно, правильное положение, поскольку каждый потребитель имеет право на приватную беседу по вопросам своего здоровья, в том числе и с фармацевтом. Также очень верно, что это положение не носит обязательного характера, ведь в условиях нашего законодательства и сложившейся аптечной практики далеко не в каждой аптеке выделение такой зоны является возможным, необходимым и целесообразным.
Что касается выделения дополнительных зон для фармконсультирования в нашем филиале, то пока мы это не рассматриваем. Наша текущая практика показывает, что традиционного формата, когда консультирование посетителей происходит непосредственно в окне отпуска с последующей продажей, вполне достаточно.
Справка
Фармацевтическая услуга — это услуга, оказываемая аптечной организацией и направленная на обеспечение покупателя лекарственными препаратами и иными товарами аптечного ассортимента, а также в получении потребителями информации по их наличию, хранению и применению, в том числе в целях обеспечения ответственного самолечения.
Ответственное самолечение — это разумное применение потребителем лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики легких расстройств здоровья до оказания медицинской помощи.
Выходит, применение потребителем рецептурных препаратов без консультации с врачом, например антибиотиков, является самолечением безответственным, чего фармацевты теперь не должны допускать. Кстати, о новых правилах продажи рецептурных лекарственных средств «Заполярная правда» писала 14 марта 2017 года в № 34 в статье «Рецепт здоровья».
Также по новым правилам информация о лекарствах, которые отпускаются без рецепта, теперь должна размещаться на постерах или рекламных стендах — так, по мнению Минздрава, покупатель сможет сделать осознанный выбор.
Спрашиваем у эксперта, как эта информация будет предоставляться в Норильском филиале «Губернских аптек»?
— В нашем филиале этот вопрос находится в стадии проработки. Окончательное решение мы еще не приняли, — прокомментировала этот раздел правил Ирина Иванова.
Также согласно новым правилам на вывеске должна быть указана информация о виде аптечной организации: аптека, аптечный пункт или аптечный киоск. Возникает вопрос: чем они отличаются друг от друга? Есть ли разница в обслуживании в том или ином месте?
Ирина Иванова:
— Предоставление населению необходимой информации по использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения осуществляется во всех аптечных организациях одинаково, независимо от их вида. Поэтому неважно, в какую из них обратится покупатель, обслужат его везде качественно и профессионально.

Надежда СИДОР
Фото Владимира МАКУШКИНА

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Фармацевты с 1 марта в своей деятельности руководствуются новым документом — Правилами надлежащей аптечной практики, утвержденными приказом Минздрава Российской Федерации. «Заполярка» разбиралась, как новые нормы отразятся на повседневной аптечной работе и заметят ли эти изменения покупатели. Экспертом выступила директор филиала ГПКК «Губернские аптеки» «Аптека № 122» Ирина Иванова.

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