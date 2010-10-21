

[Индекс номера 40 (23.03.2017)]



Вопрос недели

Дорого ли вам здоровье?

В связи с нововведениями, касающимися отпуска лекарств в аптеках, мы решили поинтересоваться у горожан, следят ли они за своим здоровьем, ответственно ли относятся к лечению и часто ли обращаются к врачам и в аптеки. И объединили все эти темы в один вопрос:

Валентина Гамова, норильчанка с 1977 года: – Мне и трудно, и легко ответить на этот вопрос, ведь я редко болею. За здоровьем постоянно слежу, для меня это норма жизни. Получается, в аптеке покупаю только витамины. Еще мой вклад в здоровье — походы в бассейн, занятия фитнесом. Все это, конечно, стоит денег, пенсии не хватает, но я стараюсь крутиться. Мои знакомые жалуются, да и в прессе читаю, что цены в аптеках и на медицинские услуги растут. Но здоровье будет стоить еще дороже, если за ним не следить. Для пенсионеров, пожалуй, самая большая проблема — протезирование зубов. Но и за ними я всегда следила, лечила вовремя, поэтому до сих пор все свои. Так что берегите не только честь смолоду, но и здоровье!

Ирина Пономаренко, на пенсии: – Сейчас здоровье мне обходится дорого. Раньше эндокринолог выписывал таблетки импортного производства, они не вызывали аллергию. Сейчас назначают отечественный препарат, но он дает негативную реакцию. Мне медики говорят: что поделаешь, это ваши проблемы. В аптеке разводят руками: хотите, покупайте за свои деньги. А те, импортные, таблетки стоят около 2000 рублей. Пока допиваю те, что есть, а дальше не знаю, как и быть. С подругами обсуждаем эти проблемы с обеспечением лекарствами, и люди очень недовольны нововведениями.

Алла Траубергс, железнодорожник: – А я с детства веду здоровый образ жизни. Пионерская и комсомольская юность прошла по лагерям: пионерским, туристским, альпинистским. В аптеках я редко бываю, последний раз примерно полгода назад купила таблеточки, наши, советские, от давления. Пусть лежат на всякий случай, и цена у них вполне приемлемая. Но вот, думаю, к врачам надо почаще обращаться, чтобы понять, какие процессы происходят в организме. Скажу вам, что мое окружение — люди немолодые, но все занимаются физкультурой и спортом, скоро вот на лыжи встанем.

Дмитрий, электромонтер: – Я сибиряк. С детства на лыжах. Всегда уважал активный образ жизни. Болею крайне редко — даже вспомнить не могу, когда последний раз обращался к врачу или в больнице лежал... А, вспомнил: в 2008–м простуду небольшую подхватил. В случае болезни близких предпочитаю консультироваться у мамы или сестры — они у меня медики, и традиционной медицине я, естественно, доверяю больше, чем какой–либо другой. Бывает, что если есть вопросы по лечению, сами с женой в интернете «гуглим», что и от чего помогает. Не могу сказать, что там абсолютные рецепты можно получить, но во всяком случае золотую середину выбрать всегда можно — я имею в виду народные рецепты и рекомендации.

Екатерина Седышева, молодая мама: – Для ребенка я выбираю строго те лекарства, которые назначает врач, дорого, конечно, а что делать?.. С тех пор, как малыш пошел в сад, только и успеваем переходить с одного больничного на другой, регулярно тратя на таблетки, микстуры, капли в среднем 1000 — 1500 рублей. Выбирая лекарства для себя, всегда интересуюсь отечественными аналогами выписанных врачом препаратов. Фармацевты сами не предлагают бюджетные варианты, но когда спрашиваю — отвечают.

Сергей, брат врача: – Мой брат работает нефрологом в московской частной медицинской клинике. Говорит, его главная задача, которую перед ним ставит руководство, — раскрутить пациента на деньги, порекомендовав как можно больше исследований в этом центре. А после этого убедить пациента купить в аптечном киоске клиники как можно больше тех препаратов, процент от реализации которых получает и клиника. В общем, я хорошо уяснил, что в платном медцентре меня в первую очередь рассматривают как средство для получения прибыли, совершенно не заботясь при этом о моем здоровье. Поэтому предпочитаю обращаться к докторам государственных учреждений, в Норильске — по полису ОМС, а на материке, если это не неотложная помощь, а обследование, — через регистратуру платных услуг для иногородних. Лекарства стараюсь покупать в известных сетевых аптеках, там, мне кажется, меньше вероятность попасть на контрафакт. Ну а вообще стараюсь вести здоровый образ жизни и правильно питаться, чтобы к врачам и фармацевтам обращаться как можно меньше.

Анна, недавно узнала о проблеме с суставами: – Доктор порекомендовал лекарство, которое, как выяснилось при посещении аптеки, стоит 2200 рублей. Не имея возможности приобрести такие дорогие таблетки, уточнила у фармацевта, чем обусловлена такая высокая цена этого препарата и нельзя ли его чем–нибудь заменить. Сотрудница аптеки объяснила, что лекарство это импортное, и в нем содержатся три составляющих, которые я могу купить по отдельности и принимать одновременно. Что я и сделала, заплатив при этом в два с половиной раза меньше. Получилось, благодаря аптекарю и деньги сэкономила, и необходимые для лечения моего заболевания вещества получила.

Людмила Реннер, пенсионерка: — Аптеки — это для меня больной вопрос, я вот как раз сейчас туда иду. Обычно перед такими походами заранее ищу в интернете дешевые аналоги лекарств, и в большинстве случаев они всегда находятся. Но бывают и незаменимые препараты. Вот, например, я принимаю лекарство, которое в аптеках стоит порядка 3000 рублей за упаковку. В связи с тем что у меня инвалидность, я получаю его бесплатно. Но буквально недавно мне сказали, что, так как я получила статус инвалида по другому заболеванию, то теперь мне это лекарство придется покупать за свои деньги. А более дешевые аналоги этого препарата отличаются по составу, и мне, к сожалению, не подходят. Естественно, для пенсионерки 3000 рублей — это очень существенные траты.

Марина Моргун, мама троих детей: — Моим ребятам — пять, десять и пятнадцать лет, поэтому в аптеки захаживаю частенько. К сожалению, фармацевты не всегда готовы подсказать, какие можно подобрать аналоги лекарств подешевле. Поэтому я стараюсь выяснять у врача: есть ли другие варианты этого препарата, в чем их отличия, тот ли состав, какие побочные эффекты могут быть. Переплачивать, конечно, никому не хочется, да и бывают ситуации, когда дешевое отечественное лекарство даже предпочтительнее, чем дорогое импортное, потому что у него нет подделок. Например, витаминные комплексы я стараюсь брать наши, российские. Привычный и знакомый всем с детства «Ревит», например, ничем не хуже своих иностранных собратьев. – Мне и трудно, и легко ответить на этот вопрос, ведь я редко болею. За здоровьем постоянно слежу, для меня это норма жизни. Получается, в аптеке покупаю только витамины. Еще мой вклад в здоровье — походы в бассейн, занятия фитнесом. Все это, конечно, стоит денег, пенсии не хватает, но я стараюсь крутиться. Мои знакомые жалуются, да и в прессе читаю, что цены в аптеках и на медицинские услуги растут. Но здоровье будет стоить еще дороже, если за ним не следить. Для пенсионеров, пожалуй, самая большая проблема — протезирование зубов. Но и за ними я всегда следила, лечила вовремя, поэтому до сих пор все свои. Так что берегите не только честь смолоду, но и здоровье!– Сейчас здоровье мне обходится дорого. Раньше эндокринолог выписывал таблетки импортного производства, они не вызывали аллергию. Сейчас назначают отечественный препарат, но он дает негативную реакцию. Мне медики говорят: что поделаешь, это ваши проблемы. В аптеке разводят руками: хотите, покупайте за свои деньги. А те, импортные, таблетки стоят около 2000 рублей. Пока допиваю те, что есть, а дальше не знаю, как и быть. С подругами обсуждаем эти проблемы с обеспечением лекарствами, и люди очень недовольны нововведениями.– А я с детства веду здоровый образ жизни. Пионерская и комсомольская юность прошла по лагерям: пионерским, туристским, альпинистским. В аптеках я редко бываю, последний раз примерно полгода назад купила таблеточки, наши, советские, от давления. Пусть лежат на всякий случай, и цена у них вполне приемлемая. Но вот, думаю, к врачам надо почаще обращаться, чтобы понять, какие процессы происходят в организме. Скажу вам, что мое окружение — люди немолодые, но все занимаются физкультурой и спортом, скоро вот на лыжи встанем.– Я сибиряк. С детства на лыжах. Всегда уважал активный образ жизни. Болею крайне редко — даже вспомнить не могу, когда последний раз обращался к врачу или в больнице лежал... А, вспомнил: в 2008–м простуду небольшую подхватил. В случае болезни близких предпочитаю консультироваться у мамы или сестры — они у меня медики, и традиционной медицине я, естественно, доверяю больше, чем какой–либо другой. Бывает, что если есть вопросы по лечению, сами с женой в интернете «гуглим», что и от чего помогает. Не могу сказать, что там абсолютные рецепты можно получить, но во всяком случае золотую середину выбрать всегда можно — я имею в виду народные рецепты и рекомендации.– Для ребенка я выбираю строго те лекарства, которые назначает врач, дорого, конечно, а что делать?.. С тех пор, как малыш пошел в сад, только и успеваем переходить с одного больничного на другой, регулярно тратя на таблетки, микстуры, капли в среднем 1000 — 1500 рублей. Выбирая лекарства для себя, всегда интересуюсь отечественными аналогами выписанных врачом препаратов. Фармацевты сами не предлагают бюджетные варианты, но когда спрашиваю — отвечают.– Мой брат работает нефрологом в московской частной медицинской клинике. Говорит, его главная задача, которую перед ним ставит руководство, — раскрутить пациента на деньги, порекомендовав как можно больше исследований в этом центре. А после этого убедить пациента купить в аптечном киоске клиники как можно больше тех препаратов, процент от реализации которых получает и клиника. В общем, я хорошо уяснил, что в платном медцентре меня в первую очередь рассматривают как средство для получения прибыли, совершенно не заботясь при этом о моем здоровье. Поэтому предпочитаю обращаться к докторам государственных учреждений, в Норильске — по полису ОМС, а на материке, если это не неотложная помощь, а обследование, — через регистратуру платных услуг для иногородних. Лекарства стараюсь покупать в известных сетевых аптеках, там, мне кажется, меньше вероятность попасть на контрафакт. Ну а вообще стараюсь вести здоровый образ жизни и правильно питаться, чтобы к врачам и фармацевтам обращаться как можно меньше.– Доктор порекомендовал лекарство, которое, как выяснилось при посещении аптеки, стоит 2200 рублей. Не имея возможности приобрести такие дорогие таблетки, уточнила у фармацевта, чем обусловлена такая высокая цена этого препарата и нельзя ли его чем–нибудь заменить. Сотрудница аптеки объяснила, что лекарство это импортное, и в нем содержатся три составляющих, которые я могу купить по отдельности и принимать одновременно. Что я и сделала, заплатив при этом в два с половиной раза меньше. Получилось, благодаря аптекарю и деньги сэкономила, и необходимые для лечения моего заболевания вещества получила.— Аптеки — это для меня больной вопрос, я вот как раз сейчас туда иду. Обычно перед такими походами заранее ищу в интернете дешевые аналоги лекарств, и в большинстве случаев они всегда находятся. Но бывают и незаменимые препараты. Вот, например, я принимаю лекарство, которое в аптеках стоит порядка 3000 рублей за упаковку. В связи с тем что у меня инвалидность, я получаю его бесплатно. Но буквально недавно мне сказали, что, так как я получила статус инвалида по другому заболеванию, то теперь мне это лекарство придется покупать за свои деньги. А более дешевые аналоги этого препарата отличаются по составу, и мне, к сожалению, не подходят. Естественно, для пенсионерки 3000 рублей — это очень существенные траты.— Моим ребятам — пять, десять и пятнадцать лет, поэтому в аптеки захаживаю частенько. К сожалению, фармацевты не всегда готовы подсказать, какие можно подобрать аналоги лекарств подешевле. Поэтому я стараюсь выяснять у врача: есть ли другие варианты этого препарата, в чем их отличия, тот ли состав, какие побочные эффекты могут быть. Переплачивать, конечно, никому не хочется, да и бывают ситуации, когда дешевое отечественное лекарство даже предпочтительнее, чем дорогое импортное, потому что у него нет подделок. Например, витаминные комплексы я стараюсь брать наши, российские. Привычный и знакомый всем с детства «Ревит», например, ничем не хуже своих иностранных собратьев.

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