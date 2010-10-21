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В детских садах Норильска вновь открывают дополнительные группы, работа которых была приостановлена после проверок Роспотребнадзора.
Открытие дополнительной группы в детском саду № 46 в сентябре 2016 года
В трех детских садах — в Талнахе и Центральном районе Норильска — такие группы начали принимать детей в феврале. Результаты экспертизы по садам хорошие, а микроклимат в группах соответствует санитарным нормам, — об этом на брифинге для норильских СМИ рассказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска.
Напомним, дополнительные группы в садах появились за счет перепланировки помещений на третьих этажах типовых зданий дошкольных учреждений. В октябре 2016 года деятельность этих групп приостановили, детей перераспределили по другим группам. Причиной стало превышение в воздухе содержания вредных веществ. Это выяснили специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске, которые проверили воздух в помещениях на содержание фенола, диоксида азота, аммиака, формальдегида, метанола и стирола.
По словам Андрея Колина, в результате повторных экспертиз еще три детских сада получили положительные заключения после исследования химического состава воздуха.
– Дополнительные группы будут открывать в Норильске по мере получения положительных результатов экспертизы. К началу учебного года все они будут запущены, — отметил руководитель норильского УОиДО.
На сегодня мебель в группах заменили на сертифицированную, старая была арестована. Во всех группах также установили новую вытяжную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм. Эту работу провели подрядные организации в завершение цикла ремонтных работ.

Фото Владимира МАКУШКИНА

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В детских садах Норильска вновь открывают дополнительные группы, работа которых была приостановлена после проверок Роспотребнадзора.

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