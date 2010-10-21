

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]



Реорганизация

Надёжность и безопасность

«Заполярная правда» уже сообщала о реорганизации и новых назначениях в руководстве компаний газового комплекса «Норникеля». О произошедших изменениях и ближайших перспективах мы побеседовали с двумя новыми генеральными директорами компаний – Андреем Чистовым и Марком Шилыковским.

Прокладка дюкера В соответствии со стратегией развития топливно–энергетического комплекса «Норникеля» газовые компании реорганизованы по технологическому принципу: разделены газодобывающие и газотранспортные активы. В результате в активе осталось два газодобывающих предприятия: «Таймыргаз», который по–прежнему занимается разработкой и эксплуатацией Пелятки, и «Норильскгазпром», ведущий добычу на всех остальных промыслах. В прошлом году было организовано два новых газотранспортных предприятия: с 4 марта — АО «Таймыртрансгаз», с 1 ноября — АО «Норильсктрансгаз». К концу нынешнего года в ходе дальнейшей реорганизации произойдет их слияние в единое АО «Норильсктрансгаз», которое будет обслуживать магистральные газопроводы, конденсатопроводы и метанолопроводы на всей их протяженности от Пелятки до Дудинки и Норильска. Основная задача реорганизации — повышение эффективности управления газотранспортной сетью и формирование единого кост–центра (центра затрат) программы поддержания газотранспортной системы. С 1 марта нынешнего года генеральным директором «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» назначен Андрей Чистов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по производству — главного инженера «Норильскгазпрома». А генеральным директором «Норильсктрансгаза» и «Таймыртрансгаза» назначен Марк Шилыковский, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по экономике и финансам «Таймыргаза».

Андрей Чистов: «Даже во время пиковых нагрузок дефицита газа у нас нет». — Независимо от проходящей реорганизации «Норильскгазпром» и «Таймыргаз» продолжают текущую деятельность и реализацию инвестпроектов в рамках стратегии развития топливно–энергетического комплекса до 2025 года, — говорит Андрей Чистов. — Основная работа у нас проходила на самом молодом месторождении — Пеляткинском газоконденсатном. Сюда входит и продолжение строительства необходимой инфраструктуры, и окончание строительства лупинга–2 на участке от Пелятки до Северо–Соленинского месторождения. Сейчас их связывают две нитки магистрального газопровода, получены все необходимые разрешительные документы от Ростехнадзора. Таким образом, мы имеем необходимый резерв для подачи газа с Пелятки. Было также завершено и запланированное инвестпроектами бурение на этом месторождении: пробурено пять скважин на кусте № 4, идет их обвязка, к лету должно начаться комплексное апробирование подачи газа с этого куста. Ввод в эксплуатацию всех скважин куста № 4 позволит не только снять возможные ограничения по поставке газа на предприятия НПР и Дудинки на ближайшую перспективу, но и проводить плановые ремонты фонда скважин Пеляткинского ГКМ. Но даже и без этих скважин у газового комплекса нет проблемы нехватки газа для обеспечения Норильского промышленного района. И если не изменится потребность Норильска в газе (а у нас все планы по его добыче зависят от потребления), то к дальнейшему бурению скважин на Пелятке мы приступим не раньше 2023 года. Если говорить о перспективах, то наши новые проекты будут направлены на улучшение бытовых условий работников на промыслах. Так, запланировано строительство ряда объектов на Мессояхе — это старейший промысел, потому ему сейчас уделяется особое внимание. Там, например, будет построен новый торговый блок обслуживания — действующий устарел, его еще я застал, когда работал на Мессояхе. Сборные конструкции для него будут доставлены в эту навигацию. Еще одна стройка на Мессояхе — новое пожарное депо. Учитывая все эти инвестиции в промысел, закрытие Мессояхи в планах не значится. Более того, там были проведены геолого-разведочные работы: у этого месторождения есть будущее, просто нет необходимости разрабатывать его запасы прямо сейчас. В числе ближайших задач «Норильск-газпрома» — вход в весенне–летний период. Ежегодно мы готовим план мероприятий на это время, и на каждом промысле, на каждом участке знают, что им надлежит делать в межсезонье. Паводок обычно проходит для нас в штатном режиме: основные зоны внимания — подводные переходы (дюкеры) через реки Енисей и Большую Хету. Также будут проведены проверки дистанционного управления крановых узлов на магистральном газопроводе, а на промыслах будет проверена телеметрия скважин. 15 мая мы традиционно докладываем об исполнении всех этих мероприятий контролирующим организациям — службам ГО и ЧС Дудинки и Норильска, Ростехнадзору. В этом году никаких предпосылок для бурного таяния снега и сложного ледохода нет. Правда, малоснежная зима может создать другую сложность: задержится начало навигации, и мы позже начнем перевозить грузы из Дудинки и Тухарда. Первыми у нас стартуют баржи с метанолом — они идут по Енисею сразу за льдом — обычно в первой декаде июня. Содержать собственный флот у «Норильскгазпрома» сейчас нет необходимости — мы пользуемся услугами Енисейского речного пароходства. Лишь два наших катера с началом навигации будут круглосуточно дежурить на Большой Хете возле дюкеров. В прошлом году по реке шло много судов на Ванкор, и мы следим, чтобы они не повредили подводные переходы. Марк Шилыковский: «Безопасность и надежность — ключе-вые факторы при транспортировке газа и газового конденсата нашим потребителям». – Основная задача вновь созданного предприятия «Норильсктрансгаз» — транспортировка газа и газового конденсата основным потребителям — предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», НТЭК и промышленным предприятиям НПР и Дудинки, — говорит руководитель новой структуры. — Сейчас эксплуатацию объектов магистрального транспорта газа и сетей газораспределения осуществляет АО «Норильскгазпром». Во второй половине 2017 года, после получения лицензии на эксплуатацию опасных промышленных объектов, этим будет заниматься уже «Норильсктрансгаз». Для достижения ключевых задач «Норильсктрансгаз» ведет капитальное строительство и капремонт магистральных газопроводов, конденсатопроводов и метанолопроводов. Основные планы на будущее связаны с поддержанием в работоспособном состоянии, ремонтом и реконструкцией действующей газотранспортной системы, которая имеет протяженность более 1300 километров. На текущий момент проводятся масштабные работы по замене подводных переходов (дюкеров) конденсатопровода на реках Большая и Малая Хета; опорно–ригельной части газопроводов и конденсатопроводов. Всего в капитальном ремонте участвуют более 700 специалистов подрядных организаций. Стоит отметить, что работы выполняются опережающими темпами, за счет высокой строительной готовности предприятий–подрядчиков. В ближайшие годы планируется продолжить ремонт и замену изношенных трубопроводов. Запланировано и строительство новых объектов. В настоящее время ведутся проектно–изыскательские работы по следующим проектам: строительство дожимной компрессорной станции Северо–Соленинского ГКМ; замена газопровода второй нитки Мессояха — Норильск (участок 158 – 264 км) на правом берегу Енисея до Норильска; реконструкция сетей газораспределения Норильска и Дудинки. Также в этом году началась реализация проекта по строительству газопровода–отвода от магистрального газопровода «Норильсктрансгаза» до котельной аэропорта «Норильск». Его общая протяженность — 15 километров. Цель проекта — подача основного топлива на котельную, поддержание производственной деятельности аэропорта, обеспечение бесперебойной работы котельной и реализация федеральной программы и проекта «Норникеля» по реконструкции аэропорта. На данный момент завершаются проектно– изыскательские работы по данному проекту. Окончание работ запланировано на ноябрь 2018 года. Еще одна точка крупного строительства — Тухард, который является не только перевалочной базой для всех грузов газовых компаний, но и поселком, где проживает коренное население. В Тухарде будет проведен капитальный ремонт собственной инфраструктуры, например емкостного парка ГСМ и действующего продуктопровода, с помощью которого осуществляется транспортировка дизельного и авиационного топлива, метанола с берега на склад. Кроме того, «Норильск-трансгаз» оказывает всестороннюю помощь жителям поселка с целью создания комфортных условий для проживания.

Беседовала Светлана ГУНИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Вадима КИРПИЧЕНКО В соответствии со стратегией развития топливно–энергетического комплекса «Норникеля» газовые компании реорганизованы по технологическому принципу: разделены газодобывающие и газотранспортные активы. В результате в активе осталось два газодобывающих предприятия: «Таймыргаз», который по–прежнему занимается разработкой и эксплуатацией Пелятки, и «Норильскгазпром», ведущий добычу на всех остальных промыслах. В прошлом году было организовано два новых газотранспортных предприятия: с 4 марта — АО «Таймыртрансгаз», с 1 ноября — АО «Норильсктрансгаз». К концу нынешнего года в ходе дальнейшей реорганизации произойдет их слияние в единое АО «Норильсктрансгаз», которое будет обслуживать магистральные газопроводы, конденсатопроводы и метанолопроводы на всей их протяженности от Пелятки до Дудинки и Норильска. Основная задача реорганизации — повышение эффективности управления газотранспортной сетью и формирование единого кост–центра (центра затрат) программы поддержания газотранспортной системы.С 1 марта нынешнего года генеральным директором «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» назначен Андрей Чистов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по производству — главного инженера «Норильскгазпрома». А генеральным директором «Норильсктрансгаза» и «Таймыртрансгаза» назначен Марк Шилыковский, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по экономике и финансам «Таймыргаза».— Независимо от проходящей реорганизации «Норильскгазпром» и «Таймыргаз» продолжают текущую деятельность и реализацию инвестпроектов в рамках стратегии развития топливно–энергетического комплекса до 2025 года, — говорит Андрей Чистов. — Основная работа у нас проходила на самом молодом месторождении — Пеляткинском газоконденсатном. Сюда входит и продолжение строительства необходимой инфраструктуры, и окончание строительства лупинга–2 на участке от Пелятки до Северо–Соленинского месторождения. Сейчас их связывают две нитки магистрального газопровода, получены все необходимые разрешительные документы от Ростехнадзора. Таким образом, мы имеем необходимый резерв для подачи газа с Пелятки. Было также завершено и запланированное инвестпроектами бурение на этом месторождении: пробурено пять скважин на кусте № 4, идет их обвязка, к лету должно начаться комплексное апробирование подачи газа с этого куста. Ввод в эксплуатацию всех скважин куста № 4 позволит не только снять возможные ограничения по поставке газа на предприятия НПР и Дудинки на ближайшую перспективу, но и проводить плановые ремонты фонда скважин Пеляткинского ГКМ.Но даже и без этих скважин у газового комплекса нет проблемы нехватки газа для обеспечения Норильского промышленного района. И если не изменится потребность Норильска в газе (а у нас все планы по его добыче зависят от потребления), то к дальнейшему бурению скважин на Пелятке мы приступим не раньше 2023 года.Если говорить о перспективах, то наши новые проекты будут направлены на улучшение бытовых условий работников на промыслах. Так, запланировано строительство ряда объектов на Мессояхе — это старейший промысел, потому ему сейчас уделяется особое внимание. Там, например, будет построен новый торговый блок обслуживания — действующий устарел, его еще я застал, когда работал на Мессояхе. Сборные конструкции для него будут доставлены в эту навигацию. Еще одна стройка на Мессояхе — новое пожарное депо. Учитывая все эти инвестиции в промысел, закрытие Мессояхи в планах не значится. Более того, там были проведены геолого-разведочные работы: у этого месторождения есть будущее, просто нет необходимости разрабатывать его запасы прямо сейчас.В числе ближайших задач «Норильск-газпрома» — вход в весенне–летний период. Ежегодно мы готовим план мероприятий на это время, и на каждом промысле, на каждом участке знают, что им надлежит делать в межсезонье. Паводок обычно проходит для нас в штатном режиме: основные зоны внимания — подводные переходы (дюкеры) через реки Енисей и Большую Хету. Также будут проведены проверки дистанционного управления крановых узлов на магистральном газопроводе, а на промыслах будет проверена телеметрия скважин. 15 мая мы традиционно докладываем об исполнении всех этих мероприятий контролирующим организациям — службам ГО и ЧС Дудинки и Норильска, Ростехнадзору.В этом году никаких предпосылок для бурного таяния снега и сложного ледохода нет. Правда, малоснежная зима может создать другую сложность: задержится начало навигации, и мы позже начнем перевозить грузы из Дудинки и Тухарда. Первыми у нас стартуют баржи с метанолом — они идут по Енисею сразу за льдом — обычно в первой декаде июня. Содержать собственный флот у «Норильскгазпрома» сейчас нет необходимости — мы пользуемся услугами Енисейского речного пароходства. Лишь два наших катера с началом навигации будут круглосуточно дежурить на Большой Хете возле дюкеров. В прошлом году по реке шло много судов на Ванкор, и мы следим, чтобы они не повредили подводные переходы.– Основная задача вновь созданного предприятия «Норильсктрансгаз» — транспортировка газа и газового конденсата основным потребителям — предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», НТЭК и промышленным предприятиям НПР и Дудинки, — говорит руководитель новой структуры. — Сейчас эксплуатацию объектов магистрального транспорта газа и сетей газораспределения осуществляет АО «Норильскгазпром». Во второй половине 2017 года, после получения лицензии на эксплуатацию опасных промышленных объектов, этим будет заниматься уже «Норильсктрансгаз».Для достижения ключевых задач «Норильсктрансгаз» ведет капитальное строительство и капремонт магистральных газопроводов, конденсатопроводов и метанолопроводов. Основные планы на будущее связаны с поддержанием в работоспособном состоянии, ремонтом и реконструкцией действующей газотранспортной системы, которая имеет протяженность более 1300 километров.На текущий момент проводятся масштабные работы по замене подводных переходов (дюкеров) конденсатопровода на реках Большая и Малая Хета; опорно–ригельной части газопроводов и конденсатопроводов. Всего в капитальном ремонте участвуют более 700 специалистов подрядных организаций. Стоит отметить, что работы выполняются опережающими темпами, за счет высокой строительной готовности предприятий–подрядчиков. В ближайшие годы планируется продолжить ремонт и замену изношенных трубопроводов.Запланировано и строительство новых объектов. В настоящее время ведутся проектно–изыскательские работы по следующим проектам: строительство дожимной компрессорной станции Северо–Соленинского ГКМ; замена газопровода второй нитки Мессояха — Норильск (участок 158 – 264 км) на правом берегу Енисея до Норильска; реконструкция сетей газораспределения Норильска и Дудинки.Также в этом году началась реализация проекта по строительству газопровода–отвода от магистрального газопровода «Норильсктрансгаза» до котельной аэропорта «Норильск». Его общая протяженность — 15 километров. Цель проекта — подача основного топлива на котельную, поддержание производственной деятельности аэропорта, обеспечение бесперебойной работы котельной и реализация федеральной программы и проекта «Норникеля» по реконструкции аэропорта. На данный момент завершаются проектно– изыскательские работы по данному проекту. Окончание работ запланировано на ноябрь 2018 года.Еще одна точка крупного строительства — Тухард, который является не только перевалочной базой для всех грузов газовых компаний, но и поселком, где проживает коренное население. В Тухарде будет проведен капитальный ремонт собственной инфраструктуры, например емкостного парка ГСМ и действующего продуктопровода, с помощью которого осуществляется транспортировка дизельного и авиационного топлива, метанола с берега на склад. Кроме того, «Норильск-трансгаз» оказывает всестороннюю помощь жителям поселка с целью создания комфортных условий для проживания.

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