

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]



В старом городе

Это наша с тобой биография

В конце марта «родились» сразу два талнахских рудника — «Комсомольский» и «Октябрьский» — и две норильские улицы — Лауреатов и Михайличенко. Ниже — интересные факты из их «биографии».



29 марта 1971 года Рудник «Комсомольский». 1973 год В этот день с оценкой «хорошо» была сдана в эксплуатацию первая очередь рудника «Комсомольский». Решение о строительстве подземного рудника «Маяк–2» (так он поначалу назывался) было принято весной 1964 года. Через год прогремел первый взрыв, образовавший котлован под фундамент подъемной машины. «Комсомольский» был испытательным полигоном и производственной лабораторией для внедрения новых технологий и оборудования. Первая руда. 1974 год Здесь ставили рекорды скорости проходчики: бригада Евгения Асташина впервые в истории комбината прошла за месяц 200 метров одним забоем. 29 марта 1971 года, накануне XXIV съезда КПСС, состав с первой рудой ушел в Норильск.

29 марта 1974 года Весна на улице Лауреатов В этот день в Норильске появились сразу две новые улицы. Первую, под рабочим названием «Окружная», назвали улицей Лауреатов, в честь одиннадцати норильских новаторов строительства на вечной мерзлоте — лауреатов Ленинской премии 1966 года. В тот же день на карте города возник и проезд Михайличенко. Василий Михайличенко был норильским участковым. 12 ноября 1971 года он погиб при задержании опасного преступника. Интересно, что «криминально–фонетически» схожая история произошла в Норильске за 30 лет до этого. В 1938 году улицу в Старом городе назвали в честь Мельниченко, охранника, «убитого при поимке бежавших лагерников». 31 марта 1974 года Также в марте приняли и первую очередь рудника «Октябрьский» — до сих пор самого протяженного в России. Только в период его строительства проходчики треста НШСТ проложили почти 220 километров выработок. Строительство «Октябрьского» началось в июле 1969 года, а сдача, случившаяся пять лет спустя, опередила запланированные сроки на 31 месяц — вдвое быстрее норматива. И здесь шахтопроходчики продолжали устанавливать рекорды: бригада уже упомянутого Героя Соцтруда Евгения Асташина одним забоем за месяц прошла 371 погонный метр — наивысший показатель для Сибири и Дальнего Востока.

А еще в марте 27 марта 1959 года образован детский народный ансамбль песни и танца «Школьные годы» 29 марта 1966 года на улице Орджоникидзе открылся магазин «Аян», куда норильчане ходили за свежей рыбой. Выставка-продажа рыбных блюд в «Аяне». 1982 год 29 марта 1966 года в Норильск пришел первый состав с талнахской рудой. 31 марта 1977 года установлена памятная доска Василию Михайличенко (вторая такая доска в Норильске, первая посвящалась Завенягину). 31 марта 1978 года принят в эксплуатацию завод минераловатных изделий, переименованный в 1990 году в ТИСМА (завод теплоизоляционных стройматериалов).

Знай наших 27 марта 1934 года родился Юрий Михайлович Смолов, почетный гражданин Норильска, который был градоначальником целых 17 лет — он руководил горисполкомом с 1973 по 1990 год. Перечислить построенное за этот период невозможно, проще сказать «в городе появилось все». Но особое внимание Смолов уделял самым сложным городским проблемам — жилищному строительству, благоустройству, ЖКХ. Сказывалась специфика его работы: Смолов начинал трудовой путь старшим механиком в цехе механизированной снегоборьбы, с 1962 года был его начальником, а в 1969–м возглавил коммунальное хозяйство города. Свою программу благоустройства он начал с саночистки — масштабной травли крыс. При нем вместо хрушевок стали строить дома улучшенной планировки, в 1975–м проложили дорогу до Алыкеля. В Норильске открывались универсамы, Дом быта, столовые становились ресторанами. В общем, для норильчан эпоха Смолова была золотой.

27 марта 1911 года родился Искандер Файзуллин, заслуженный мастер спорта СССР, первый директор норильского плавательного бассейна. При Файзуллине бассейн работал круглый год по 17 часов в сутки. По его водным дорожкам ежедневно плавали 800 детей и взрослых. Работала ДЮСШ по плаванию, норильских ребят возил в бассейн автобус «Веселый дельфин». В 1959 году, с открытием бассейна, здесь стали заниматься водным поло, а уже в 1966–м норильские ватерполисты победили в первенстве РСФСР. Файзуллин — энтузиаст плавания — пропагандировал закаливание и моржевание, был мировым рекордсменом по заплывам в открытой воде, рекордсменом страны по нырянию на дальность.

Светлана ГУНИНА

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