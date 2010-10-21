

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]



Больной вопрос

Кто весне не рад

«Не обращай внимания, у нее (него) — весеннее обострение...». Нередко мы слышим и сами произносим эту фразу, по большому счету не понимая сути высказывания. «Заполярка» выясняла, что это за обострение такое, можно ли его избежать и как себя вести, если оно все–таки случилось у вас или ваших близких.

Разбираясь в вопросе, мы узнали, что для жителей Заполярья характерен «синдром полярного напряжения», пик которого, как ни странно, приходится на февраль–март, когда полярная ночь уже закончилась. И весну мы, норильчане, встречаем с проявлениями, характерными для полярного стресса, а это — нервозность, беспричинная тревога, перепады настроения, бессонница или повышенная сонливость, снижение иммунитета и работоспособности, быстрая утомляемость. Все это связано с выходом из полярной ночи, когда организм ослаблен из–за отсутствия солнечного света, перепадов давления, резкой смены погоды, отсутствия ярких красок и, соответственно, накопленной хронической усталостью. Причем с появлением первых солнечных лучей психическое и эмоциональное состояние перестает быть стабильным и из–за дисбаланса в нашем организме мелатонина — гормона сна и серотонина — гормона радости. То есть наши биологические механизмы саморегуляции, контролирующие режим сна–бодрствования, дают сбой. В полярную ночь организм был перенасыщен мелатонином, второго же вещества катастрофически не хватало. С увеличением светового дня происходит увеличение синтеза гормона серотонина, мы входим в состояние пробуждения, бодрости, активности. И у здорового человека в этот период проблем не возникает. Но если за долгую полярную зиму организм истощился, то происходит дисгармония внутренних биологических ритмов, что приводит к так называемому весеннему обострению — к чрезмерной раздражительности, несдержанности или, наоборот, астении, апатии. Специалисты отмечают, что правила личной психологической гигиены — соблюдение режима дня, занятия спортом, увлечения и хобби, прогулки — позволяют пережить сложные периоды без обращения к врачу. Сезонные колебания настроения стоит в первую очередь расценивать как сигнал того, что человеку требуется отдохнуть, выспаться, съездить в период полярной ночи в отпуск на юг или хотя бы в среднюю полосу России, где есть четкая смена дня и ночи. Цифры и факты Красноярский край, в рейтинге издания Life.ru, составленном на основе данных Минздрава РФ и Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, находится на пятом месте по количеству обратившихся в 2015 году за психиатрической помощью и взятых под диспансерное наблюдение (в расчете на 100 тыс. человек населения). На первом месте по удельному весу психически больных оказался Алтайский край (6365 человек на 100 тыс. жителей). За ним следуют: Чукотка (5172), Ямало–Ненецкий АО (4592), Пермский край (4225) и Красноярский (3963). Среди самых спокойных регионов России — Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино–Балкария и Москва. Результаты 2016–го подведут этой весной, но из года в год регионы–лидеры почти не меняются, отмечает издание. Специалисты полагают, что 4 млн россиян, взятых под диспансерное наблюдение в 2015 году, — это только те, кто обратился за помощью, а на самом деле, по некоторым данным, в том числе и зарубежным, в России около 14 млн людей, имеющих психические расстройства. У половины россиян, обратившихся к психиатрам, выявлены расстройства невротического характера (депрессии, неврозы), четверть пациентов страдает от психозов и слабоумия (в их числе и шизофрения), еще у четверти больных — диагноз «умственная отсталость». Спрашиваю у нашего эксперта, заместителя главного врача психоневрологического диспансера № 5 Павла Погожева: — Как определить, что человеку требуется помощь психиатра? — Если человек осознает, что у него нарушено душевное равновесие, — это может выражаться в появившейся не свойственной ему раздражительности или апатии, вялости, эмоциональной слабости, — и человек сам, своими силами не может преодолеть это состояние, а тем более если отмечается определенная закономерность, сезонность, то необходимо обратиться к психотерапевту либо к психиатру. — Многие, даже понимая, что им требуется помощь психиатра, не обращаются к этому доктору, опасаясь, что их сразу же поставят на так называемый учет и сообщат о нездоровье близким и на работу. Павел Погожев: — Все проходит, и это пройдет... — Наша задача — помочь пациенту, а не взять его на учет. Понятие «учет» давно устарело и в настоящее время является статистическим термином. Стоит отметить, что психическое расстройство определяется степенью его выраженности. То есть человек может иметь психическое расстройство, но при этом не нуждается в наблюдении и лечении у психиатра. Определить это может только психиатр, а иногда и комиссия врачей. Если психическое состояние больного не опасно для окружающих, то ничто не мешает ему жить и работать как прежде, получая при этом лечение, рекомендованное доктором. То есть помощь такой больной будет получать только тогда, когда сам обратится за ней. Расстройства настроения, сна, тревожность относятся к невротическим проявлениям и с помощью подобранных специалистом лекарств, а иногда и без них, легко устраняются. Требует вмешательства специалиста и депрессия — нужно понимать, что это болезнь, у здорового человека ее быть не может. Ну а насчет того, что мы кому–то сообщим об обращении к нам, психиатры, как и другие врачи, сохраняют врачебную тайну. Кстати, диагнозы в медицинской документации обозначаются с помощью кода. А в справках, в листке нетрудоспособности диагноз не указывается вообще. — А если человек, имеющий явные признаки психического отклонения, не желает при этом идти на прием, что делать тогда? — Допустим, человек сломал ногу. Он чувствует боль, не может ходить, это мешает ему нормально жить. Что он предпринимает? Обращается к врачу–травматологу. Но когда «сломана» психика, человек не всегда может осознать, что у него проблема. Чаще всего дискомфорт и боль от этого чувствуют другие — в первую очередь близкие, а порой соседи и коллеги. В таком случае, если у близких возникают сомнения в психической полноценности человека, но при этом картина психического расстройства еще не критична (нет попыток суицида, не развился психоз, не проявляется немотивированная агрессия) и пока нет причин вызывать скорую помощь, то можно сначала попытаться уговорить обратиться к специалисту. Если все беседы безрезультатны, то можно без ведома человека обратиться к участковому психиатру и рассказать ему об имеющейся проблеме у родственника (коллеги, соседа). Врач посоветует, что делать дальше. Бывает, что окружающим только кажется, что с кем–то что–то не то. А иногда опасения вполне оправданны, и вовремя оказанная специализированная помощь может предотвратить негативные последствия. Случай из жизни Норильчанка М., молодая, успешная женщина, наблюдается у психиатра более пяти лет. Никто из знакомых и коллег, кроме тех, кому она сама об этом рассказывает, не знают, что она много лет страдала тяжелейшей депрессией. Особенно невыносимо становилось осенью и весной. Женщина призналась, что три года она промучилась сама, промучила своих близких, потеряла работу и друзей, оказалась на грани развода, прежде чем согласилась принять помощь. Будучи в депрессии, она понимала: что–то в ее жизни не так — отсутствовали сон и аппетит, она ничему и никому не радовалась, не хотела и не могла работать, казалось, что люди к ней настроены враждебно, что отношение родителей и супруга изменилось в худшую сторону. Но боялась идти к психиатру, думая, что на ее жизни будет поставлен крест. Теперь она жалеет, что не обратилась за помощью раньше, а дошла до такого состояния, когда амбулаторное лечение уже не помогало. Сейчас М., пролечившись несколько раз в стационаре, начала новую жизнь: переехала из одного района Норильска в другой, устроилась на работу, пошла в спортзал, где нашла новых друзей. Теперь, понимая, что депрессия — это болезнь, такая же, как, например, гипертония, сахарный диабет или астма, женщина регулярно принимает лекарства, прописанные врачом, и следит, чтобы ничто не могло нарушить ее психическое равновесие. М. уверена, что главное — осознать болезнь, регулярно проходить лечение и продолжать жить дальше. Иногда, чувствуя, что ее состояние ухудшается, она идет на прием и берет больничный. Говорит, на работе, видя на бланке печать диспансера, вопросы ей не задают и хуже к ней относиться не стали. Адреса и контактные телефоны КГБУЗ ККПНД № 5: — приемная главного врача: ул. Орджоникидзе, 13, 22–13–28; — заместитель главного врача по медицинской части: ул. Орджоникидзе, 13, 22–52–91; — заведующий диспансерным отделением (поликлиника): ул. Орджоникидзе, 9, 22–49–50; — регистратура (наркология), ул. Орджоникидзе, 9, 22–12–15; — регистратура (психиатрия), ул. Орджоникидзе, 9, 22–56–37; — приемное отделение (психиатрия), ул. Б. Хмельницкого, 16, 48–50–06; — приемное отделение (наркология), ул. Кирова, 19, 48–51–58. Официальный сайт: norpnd5.ucoz.ru. Адреса электронной почты: kkpnd5.nor@mail.ru, norpnd_5@box1. Телефон экстренной психологической помощи, круглосуточно: 43-70-77 Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА Разбираясь в вопросе, мы узнали, что для жителей Заполярья характерен «синдром полярного напряжения», пик которого, как ни странно, приходится на февраль–март, когда полярная ночь уже закончилась. И весну мы, норильчане, встречаем с проявлениями, характерными для полярного стресса, а это — нервозность, беспричинная тревога, перепады настроения, бессонница или повышенная сонливость, снижение иммунитета и работоспособности, быстрая утомляемость. Все это связано с выходом из полярной ночи, когда организм ослаблен из–за отсутствия солнечного света, перепадов давления, резкой смены погоды, отсутствия ярких красок и, соответственно, накопленной хронической усталостью.Причем с появлением первых солнечных лучей психическое и эмоциональное состояние перестает быть стабильным и из–за дисбаланса в нашем организме мелатонина — гормона сна и серотонина — гормона радости. То есть наши биологические механизмы саморегуляции, контролирующие режим сна–бодрствования, дают сбой. В полярную ночь организм был перенасыщен мелатонином, второго же вещества катастрофически не хватало. С увеличением светового дня происходит увеличение синтеза гормона серотонина, мы входим в состояние пробуждения, бодрости, активности. И у здорового человека в этот период проблем не возникает. Но если за долгую полярную зиму организм истощился, то происходит дисгармония внутренних биологических ритмов, что приводит к так называемому весеннему обострению — к чрезмерной раздражительности, несдержанности или, наоборот, астении, апатии.Специалисты отмечают, что правила личной психологической гигиены — соблюдение режима дня, занятия спортом, увлечения и хобби, прогулки — позволяют пережить сложные периоды без обращения к врачу. Сезонные колебания настроения стоит в первую очередь расценивать как сигнал того, что человеку требуется отдохнуть, выспаться, съездить в период полярной ночи в отпуск на юг или хотя бы в среднюю полосу России, где есть четкая смена дня и ночи.Спрашиваю у нашего эксперта,— Если человек осознает, что у него нарушено душевное равновесие, — это может выражаться в появившейся не свойственной ему раздражительности или апатии, вялости, эмоциональной слабости, — и человек сам, своими силами не может преодолеть это состояние, а тем более если отмечается определенная закономерность, сезонность, то необходимо обратиться к психотерапевту либо к психиатру.— Наша задача — помочь пациенту, а не взять его на учет. Понятие «учет» давно устарело и в настоящее время является статистическим термином. Стоит отметить, что психическое расстройство определяется степенью его выраженности. То есть человек может иметь психическое расстройство, но при этом не нуждается в наблюдении и лечении у психиатра. Определить это может только психиатр, а иногда и комиссия врачей. Если психическое состояние больного не опасно для окружающих, то ничто не мешает ему жить и работать как прежде, получая при этом лечение, рекомендованное доктором. То есть помощь такой больной будет получать только тогда, когда сам обратится за ней. Расстройства настроения, сна, тревожность относятся к невротическим проявлениям и с помощью подобранных специалистом лекарств, а иногда и без них, легко устраняются. Требует вмешательства специалиста и депрессия — нужно понимать, что это болезнь, у здорового человека ее быть не может. Ну а насчет того, что мы кому–то сообщим об обращении к нам, психиатры, как и другие врачи, сохраняют врачебную тайну. Кстати, диагнозы в медицинской документации обозначаются с помощью кода. А в справках, в листке нетрудоспособности диагноз не указывается вообще.— Допустим, человек сломал ногу. Он чувствует боль, не может ходить, это мешает ему нормально жить. Что он предпринимает? Обращается к врачу–травматологу. Но когда «сломана» психика, человек не всегда может осознать, что у него проблема. Чаще всего дискомфорт и боль от этого чувствуют другие — в первую очередь близкие, а порой соседи и коллеги. В таком случае, если у близких возникают сомнения в психической полноценности человека, но при этом картина психического расстройства еще не критична (нет попыток суицида, не развился психоз, не проявляется немотивированная агрессия) и пока нет причин вызывать скорую помощь, то можно сначала попытаться уговорить обратиться к специалисту. Если все беседы безрезультатны, то можно без ведома человека обратиться к участковому психиатру и рассказать ему об имеющейся проблеме у родственника (коллеги, соседа). Врач посоветует, что делать дальше. Бывает, что окружающим только кажется, что с кем–то что–то не то. А иногда опасения вполне оправданны, и вовремя оказанная специализированная помощь может предотвратить негативные последствия.

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