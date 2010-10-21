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«Не обращай внимания, у нее (него) — весеннее обострение...». Нередко мы слышим и сами произносим эту фразу, по большому счету не понимая сути высказывания. «Заполярка» выясняла, что это за обострение такое, можно ли его избежать и как себя вести, если оно все–таки случилось у вас или ваших близких.
Разбираясь в вопросе, мы узнали, что для жителей Заполярья характерен «синдром полярного напряжения», пик которого, как ни странно, приходится на февраль–март, когда полярная ночь уже закончилась. И весну мы, норильчане, встречаем с проявлениями, характерными для полярного стресса, а это — нервозность, беспричинная тревога, перепады настроения, бессонница или повышенная сонливость, снижение иммунитета и работоспособности, быстрая утомляемость. Все это связано с выходом из полярной ночи, когда организм ослаблен из–за отсутствия солнечного света, перепадов давления, резкой смены погоды, отсутствия ярких красок и, соответственно, накопленной хронической усталостью.
Причем с появлением первых солнечных лучей психическое и эмоциональное состояние перестает быть стабильным и из–за дисбаланса в нашем организме мелатонина — гормона сна и серотонина — гормона радости. То есть наши биологические механизмы саморегуляции, контролирующие режим сна–бодрствования, дают сбой. В полярную ночь организм был перенасыщен мелатонином, второго же вещества катастрофически не хватало. С увеличением светового дня происходит увеличение синтеза гормона серотонина, мы входим в состояние пробуждения, бодрости, активности. И у здорового человека в этот период проблем не возникает. Но если за долгую полярную зиму организм истощился, то происходит дисгармония внутренних биологических ритмов, что приводит к так называемому весеннему обострению — к чрезмерной раздражительности, несдержанности или, наоборот, астении, апатии.
Специалисты отмечают, что правила личной психологической гигиены — соблюдение режима дня, занятия спортом, увлечения и хобби, прогулки — позволяют пережить сложные периоды без обращения к врачу. Сезонные колебания настроения стоит в первую очередь расценивать как сигнал того, что человеку требуется отдохнуть, выспаться, съездить в период полярной ночи в отпуск на юг или хотя бы в среднюю полосу России, где есть четкая смена дня и ночи.
|Цифры и фактыКрасноярский край, в рейтинге издания Life.ru, составленном на основе данных Минздрава РФ и Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, находится на пятом месте по количеству обратившихся в 2015 году за психиатрической помощью и взятых под диспансерное наблюдение (в расчете на 100 тыс. человек населения).На первом месте по удельному весу психически больных оказался Алтайский край (6365 человек на 100 тыс. жителей). За ним следуют: Чукотка (5172), Ямало–Ненецкий АО (4592), Пермский край (4225) и Красноярский (3963). Среди самых спокойных регионов России — Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино–Балкария и Москва.Результаты 2016–го подведут этой весной, но из года в год регионы–лидеры почти не меняются, отмечает издание.Специалисты полагают, что 4 млн россиян, взятых под диспансерное наблюдение в 2015 году, — это только те, кто обратился за помощью, а на самом деле, по некоторым данным, в том числе и зарубежным, в России около 14 млн людей, имеющих психические расстройства.У половины россиян, обратившихся к психиатрам, выявлены расстройства невротического характера (депрессии, неврозы), четверть пациентов страдает от психозов и слабоумия (в их числе и шизофрения), еще у четверти больных — диагноз «умственная отсталость».
Спрашиваю у нашего эксперта, заместителя главного врача психоневрологического диспансера № 5 Павла Погожева:— Как определить, что человеку требуется помощь психиатра?
— Если человек осознает, что у него нарушено душевное равновесие, — это может выражаться в появившейся не свойственной ему раздражительности или апатии, вялости, эмоциональной слабости, — и человек сам, своими силами не может преодолеть это состояние, а тем более если отмечается определенная закономерность, сезонность, то необходимо обратиться к психотерапевту либо к психиатру.— Многие, даже понимая, что им требуется помощь психиатра, не обращаются к этому доктору, опасаясь, что их сразу же поставят на так называемый учет и сообщат о нездоровье близким и на работу.
|Павел Погожев: — Все проходит, и это пройдет...
— Наша задача — помочь пациенту, а не взять его на учет. Понятие «учет» давно устарело и в настоящее время является статистическим термином. Стоит отметить, что психическое расстройство определяется степенью его выраженности. То есть человек может иметь психическое расстройство, но при этом не нуждается в наблюдении и лечении у психиатра. Определить это может только психиатр, а иногда и комиссия врачей. Если психическое состояние больного не опасно для окружающих, то ничто не мешает ему жить и работать как прежде, получая при этом лечение, рекомендованное доктором. То есть помощь такой больной будет получать только тогда, когда сам обратится за ней. Расстройства настроения, сна, тревожность относятся к невротическим проявлениям и с помощью подобранных специалистом лекарств, а иногда и без них, легко устраняются. Требует вмешательства специалиста и депрессия — нужно понимать, что это болезнь, у здорового человека ее быть не может. Ну а насчет того, что мы кому–то сообщим об обращении к нам, психиатры, как и другие врачи, сохраняют врачебную тайну. Кстати, диагнозы в медицинской документации обозначаются с помощью кода. А в справках, в листке нетрудоспособности диагноз не указывается вообще.— А если человек, имеющий явные признаки психического отклонения, не желает при этом идти на прием, что делать тогда?
— Допустим, человек сломал ногу. Он чувствует боль, не может ходить, это мешает ему нормально жить. Что он предпринимает? Обращается к врачу–травматологу. Но когда «сломана» психика, человек не всегда может осознать, что у него проблема. Чаще всего дискомфорт и боль от этого чувствуют другие — в первую очередь близкие, а порой соседи и коллеги. В таком случае, если у близких возникают сомнения в психической полноценности человека, но при этом картина психического расстройства еще не критична (нет попыток суицида, не развился психоз, не проявляется немотивированная агрессия) и пока нет причин вызывать скорую помощь, то можно сначала попытаться уговорить обратиться к специалисту. Если все беседы безрезультатны, то можно без ведома человека обратиться к участковому психиатру и рассказать ему об имеющейся проблеме у родственника (коллеги, соседа). Врач посоветует, что делать дальше. Бывает, что окружающим только кажется, что с кем–то что–то не то. А иногда опасения вполне оправданны, и вовремя оказанная специализированная помощь может предотвратить негативные последствия.
|Случай из жизниНорильчанка М., молодая, успешная женщина, наблюдается у психиатра более пяти лет. Никто из знакомых и коллег, кроме тех, кому она сама об этом рассказывает, не знают, что она много лет страдала тяжелейшей депрессией. Особенно невыносимо становилось осенью и весной. Женщина призналась, что три года она промучилась сама, промучила своих близких, потеряла работу и друзей, оказалась на грани развода, прежде чем согласилась принять помощь. Будучи в депрессии, она понимала: что–то в ее жизни не так — отсутствовали сон и аппетит, она ничему и никому не радовалась, не хотела и не могла работать, казалось, что люди к ней настроены враждебно, что отношение родителей и супруга изменилось в худшую сторону. Но боялась идти к психиатру, думая, что на ее жизни будет поставлен крест. Теперь она жалеет, что не обратилась за помощью раньше, а дошла до такого состояния, когда амбулаторное лечение уже не помогало. Сейчас М., пролечившись несколько раз в стационаре, начала новую жизнь: переехала из одного района Норильска в другой, устроилась на работу, пошла в спортзал, где нашла новых друзей. Теперь, понимая, что депрессия — это болезнь, такая же, как, например, гипертония, сахарный диабет или астма, женщина регулярно принимает лекарства, прописанные врачом, и следит, чтобы ничто не могло нарушить ее психическое равновесие. М. уверена, что главное — осознать болезнь, регулярно проходить лечение и продолжать жить дальше. Иногда, чувствуя, что ее состояние ухудшается, она идет на прием и берет больничный. Говорит, на работе, видя на бланке печать диспансера, вопросы ей не задают и хуже к ней относиться не стали.
Надежда СИДОРФото Владимира МАКУШКИНА
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