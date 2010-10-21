

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]



мысли вслух

Человек среди людей

Известному педагогу Антону Макаренко принадлежит очень важное высказывание: «Человек не воспитывается по частям». По сути, это — основной закон развития личности, качества человека в понимании новатора. Исходя из этого постулата, он и подошел к построению своей программы воспитания. Я же в своих рассуждениях возьму эту формулу в качестве некоего маяка.

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Как известно, последователи педагога не учли его наставления. Пропал проект. Вместо него появилась абстрактная модель поэтапно выстраиваемой «всесторонне развитой личности», против чего прямо предостерегал Макаренко. Может быть, именно из–за этого мы живем рядом с социальным феноменом, обозначаемым неприятным словом «быдло». Все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, и то, что называется «быдлячеством», распознаем сразу. В чем же корни этого феномена? Мне кажется, что виной всему становится невозможность личности, которую воспитывают по частям, заглянуть в зеркала тех пластов бытия, в которых она не воспитывается. Человек, отлично чувствующий себя в тренажерном зале, на спортивной площадке, но игнорирующий саморазвитие в культуре и искусстве, так же ущербен, как и искусствовед, непривычный к дворовой реальности и потому панически боящийся реальной физической жизни. В параллельных для них мирах такие люди чувствуют себя неуютно, а реакция проявляется в агрессии, отторжении правил параллельного потока. Интересно то, что, скорее всего, их все–таки планировали развивать всесторонне, сбой произошел на этапе неких личных итогов в конкретной области, после чего и был вынесен вердикт: «Не быть ему гитаристом, пусть штангу таскает или кулаками машет». Чрезмерный упор на развитие карьеры либо же на дауншифтинг, приоритетно показное проявление маскулинности либо женственности, — все это не позволяет личности идти по жизни широким коридором, суживая его до привычного. Соответственно, быдлом может оказаться как образованный человек, так и не очень, высокопоставленный или нет, политик, звезда шоу–бизнеса и парень «от сохи». Яркие проявления «состоятельного быдлячества» мы видим по телевизору: все эти гонки на дорогах, шашечки и дрифтинг... Быдло — это не уголовщина, не постоянная, а переменная часть общества, которая время от времени ему гадит. Она не понимает чаяний общества, его многообразия, интересов и устремлений, комфортно чувствуя себя в границах узкого коридора. Остальные полосы движения его только злят. Вот и рождаются рефлексии рода: «Не можешь поднять штангу, показать силу, растолкать людей у остановки — слабак и ботаник», «Не заработал валютный миллион — нищеброд», «Не сэкономил в ущерб семье денег на крутую тачку — тюфяк», «Не имеешь консерваторского образования — не смей рассуждать о музыке». Однако мы редко сталкиваемся с быдлячеством состоятельным. Гораздо чаще его проявления видны на низовом, скажем так, уровне. Они вполне могут не подпадать не только под УК, но и под АПК, однако жить по соседству с подобными людьми очень тяжело. Что же делать, перевоспитывать? Да вы смеетесь, возможно ли? Здесь я вспомню замечательную книгу «Педагогическая поэма», подсветив контингент, изначально доставшийся отважному педагогу–писателю. Что представляли собой воспитанники колонии? Эти были несчастные дети революции, выросшие в среде, где красный террор сменялся белым и наоборот, а мельница гражданской войны перемалывала жизни людей в труху. В чудовищном криминале и нигилизме, в полном пренебрежении к человеческой жизни вообще, в том числе и к собственной. Да им человека было зарезать — как сигаретку выкурить, просто так, от скуки, от плохого настроения или ломки! Они жили в постоянной личной готовности к преступлению. Не буду пересказывать сюжет, напомнив финальное — у Макаренко получилось. Своим тяжким трудом он показал, что перевоспитать можно любого человека, если в нем нет маниакальных отклонений. Однако мы таковую задачу повального перевоспитания, не ставим, имея дело не с экстремизмом и явной уголовщиной, а с неким максимализмом в отторжении норм. И, будучи реалистами, хотим не искоренить, а снизить процент негатива. Знаете, на севера всегда тянуло авантюристов, и Норильск — не исключение. Сколько себя помню, к нам ехали люди, намеревающиеся срубить по–быстрому очень длинный рубль и гордо уехать туда, откуда прибыли. Но я не припоминаю успешных попыток осуществления такой стратегии. Быстро срубить «бабки» здесь никто не смог и не сможет, либо разочаровываясь до слез, либо вынужденно вступая в фазу оседлости и полноценного труда. У многих это вызывает злость. Если при этом человек болен быдлячеством, то дело плохо: его присутствие чувствуют все, и в первую очередь коллектив. Когда таковых людей нет, то в коллективе воцаряется нормальная приятельская социальная иерархия. Все сдерживают друг друга на равных, находя объекты для беззлобного подтрунивания, но ни в коем случае — не издевательств. Издевательства начинаются, когда в группе появляется быдло. Надо сказать, что чаще всего коллектив таких индивидов легко перевоспитывает, в два счета ставя на место. Когда на фабрику возвращаются отсидевшие какой–то срок в тюрьме люди, попавшие туда по глупости, то они, как правило, ведут себя по–блатному, выбирая в тюрьме узкий коридор поведения хищника. Пытаются оказывать психическое давление, по самым ничтожным поводам провоцируют конфликты, стараясь выйти победителями. Но после пары воспитательных акций, проведенных старшими товарищами, они вновь обретают человеческий облик. А вот если время упущено, и приблатненных собирается много, быдло начинает подавлять рабочий коллектив. Так некогда в СССР возникали, пусть и на какой–то период, «черные заводы». Стоп, скажете вы. Хорошо, если есть цементирующий коллектив... А как быть, когда мы имеем дело с владельцем фирмы, мелким предпринимателем, бесправным продавцом или таксистом, с сезонным рабочим, вахтовиком? Кто должен включиться в процесс? Тот же Макаренко продвинулся дальше, открыв основную форму содержательной организации — постоянно движущийся вперед воспитательный коллектив, сказав: «Наш путь единственный — упражнение в поведении, и наш коллектив — гимнастический зал для такой гимнастики». В нашем случае воспитательным коллективом должен стать город и его культура. Он — цементирующее ядро. Почему именно культура? Увы, ситуация такова, что физкультура у нас преподается весь курс обучения, но кто вспомнит, когда были отменены занятия по ритмике? Упомянув случаи возникновения быдла и в сфере культуры, нельзя не сказать, что они очень редки. Ибо тренировать голову и мыслительные рефлексии гораздо трудней, чем тело и животные рефлексы. Мастер виолончели или литературы вполне может подрабатывать таксистом, число же обратных случаев математически пренебрежимо мало. Значит, упор нужно сделать именно на приобщение к цементирующей городской культуре, дать человеку чаще всего ему недостающее. И здесь у Норильска есть очень большой опыт, начиная с Норильлага. Постановление Совета Народных Комиссаров от 1930 года определяло компетенцию создаваемых в каждом лагере культурно–воспитательных частей, отвечающих за обучение грамоте, переподготовку, театральную работу, библиотеки, концерты и издание стенгазет. Все виды культурной работы должны были возникать из самодеятельности заключенных. В СССР лагеря принудительного труда служили не только для наказания, но и для перевоспитания людей. Другое дело, что над всем довлел сугубо политический заказ. Норильские невольничьи театры — особый культурный феномен, про него книги писаны. Многие из нас могут пересказать семейные истории и легенды о том, как люди не просто выживали в лагере, но и менялись кардинально, прикоснувшись к науке, культуре и очищающему искусству. Бережно вырезав из страшной своей истории положительный опыт, в более позднее время городская культура просто расцвела. На каждом предприятии, в каждой школе, институте и техникуме создавались свои самодеятельные театры, где шла развивающая борьба вкусов и претензий, на многих — духовые оркестры, агибригады и рок–группы. Недаром у нас столько ностальгирующих рокеров. Такое творческое приобщение помогало снижать процент быдлячества, а норильчане всегда считались людьми культурными. Воздействуя на эстетические чувства, искусство способствует эмоциональному подъему, насыщает жизнь богатством культуры и подлинно гуманных отношений, делает нас полнее, богаче. Искусство, по Луначарскому, организует человеческие сердца, подобно тому, как наука организует головы, а результатом организации является моральный подъем. Сейчас, когда общество все еще выбирает маршрут движения, особенно остро ощущается дефицит воспитательной программы. Ясно, что конкретные рекомендации, сконструированные Макаренко в 1930–е, не соответствуют нынешним социально–экономическим условиям. Другое время, другой заказ. Но не стоит забывать его же постулат: «Проектировка личности как продукта воспитания должна производиться на основании заказа общества». Что делать конкретно, какова программа? Это уж точно не тема статьи, в которой я стараюсь вызывать общественный интерес к проблеме, а обязанный к появлению продукт совместной работы специалистов. Могу лишь поделиться малым — мыслью о музыке, посвященной городу. Ведь очень много песен написано... Почему же мы их не слышим? Не устраивают старые — так создайте новые, которые будут звучать в городском автобусе, по радио. Пишите картины, снимайте ролики, задействуйте сцену. Да, это агитация и пропаганда, без них не справимся... Много тут нюансов: есть ведь и новейшая изнанка феномена, когда человек не только в концертный зал, но и на спортплощадку идти не хочет, уставившись в монитор и изрекая очередную быдлячью парадигму: «Не умеешь взломать чужую программу — лох!»... Организующая роль красоты образа, звука, сюжета — огромна. Это та эмоциональная сила, посредством которой можно убеждать. Все виды художественного творчества, вызывая эмоцию, оказывают воспитательное воздействие, учат ненавидеть пошлость, глупость, лицемерие, бездушие. Подставляя зеркала, они зажигают личность энтузиазмом движения, стремлением перестроить жизнь по–новому. У приобщившегося к культуре человека неизбежно наступает момент, когда ему становится стыдно за свою неграмотность, оторванность от прекрасного. А по Гегелю, стыд является первым основным признаком человечности, именно на этой эмоциональной базе взрастает совесть... Человек не воспитывается по частям. Все нужно делать одновременно. И делать сейчас. Уж очень не хочется увидеть «черный завод» наяву.

Вадим ДЕНИСОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Как известно, последователи педагога не учли его наставления. Пропал проект. Вместо него появилась абстрактная модель поэтапно выстраиваемой «всесторонне развитой личности», против чего прямо предостерегал Макаренко. Может быть, именно из–за этого мы живем рядом с социальным феноменом, обозначаемым неприятным словом «быдло». Все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, и то, что называется «быдлячеством», распознаем сразу.В чем же корни этого феномена? Мне кажется, что виной всему становится невозможность личности, которую воспитывают по частям, заглянуть в зеркала тех пластов бытия, в которых она не воспитывается. Человек, отлично чувствующий себя в тренажерном зале, на спортивной площадке, но игнорирующий саморазвитие в культуре и искусстве, так же ущербен, как и искусствовед, непривычный к дворовой реальности и потому панически боящийся реальной физической жизни.В параллельных для них мирах такие люди чувствуют себя неуютно, а реакция проявляется в агрессии, отторжении правил параллельного потока. Интересно то, что, скорее всего, их все–таки планировали развивать всесторонне, сбой произошел на этапе неких личных итогов в конкретной области, после чего и был вынесен вердикт: «Не быть ему гитаристом, пусть штангу таскает или кулаками машет».Чрезмерный упор на развитие карьеры либо же на дауншифтинг, приоритетно показное проявление маскулинности либо женственности, — все это не позволяет личности идти по жизни широким коридором, суживая его до привычного. Соответственно, быдлом может оказаться как образованный человек, так и не очень, высокопоставленный или нет, политик, звезда шоу–бизнеса и парень «от сохи». Яркие проявления «состоятельного быдлячества» мы видим по телевизору: все эти гонки на дорогах, шашечки и дрифтинг...Быдло — это не уголовщина, не постоянная, а переменная часть общества, которая время от времени ему гадит. Она не понимает чаяний общества, его многообразия, интересов и устремлений, комфортно чувствуя себя в границах узкого коридора. Остальные полосы движения его только злят. Вот и рождаются рефлексии рода: «Не можешь поднять штангу, показать силу, растолкать людей у остановки — слабак и ботаник», «Не заработал валютный миллион — нищеброд», «Не сэкономил в ущерб семье денег на крутую тачку — тюфяк», «Не имеешь консерваторского образования — не смей рассуждать о музыке».Однако мы редко сталкиваемся с быдлячеством состоятельным. Гораздо чаще его проявления видны на низовом, скажем так, уровне. Они вполне могут не подпадать не только под УК, но и под АПК, однако жить по соседству с подобными людьми очень тяжело. Что же делать, перевоспитывать? Да вы смеетесь, возможно ли?Здесь я вспомню замечательную книгу «Педагогическая поэма», подсветив контингент, изначально доставшийся отважному педагогу–писателю. Что представляли собой воспитанники колонии? Эти были несчастные дети революции, выросшие в среде, где красный террор сменялся белым и наоборот, а мельница гражданской войны перемалывала жизни людей в труху. В чудовищном криминале и нигилизме, в полном пренебрежении к человеческой жизни вообще, в том числе и к собственной. Да им человека было зарезать — как сигаретку выкурить, просто так, от скуки, от плохого настроения или ломки! Они жили в постоянной личной готовности к преступлению.Не буду пересказывать сюжет, напомнив финальное — у Макаренко получилось. Своим тяжким трудом он показал, что перевоспитать можно любого человека, если в нем нет маниакальных отклонений. Однако мы таковую задачу повального перевоспитания, не ставим, имея дело не с экстремизмом и явной уголовщиной, а с неким максимализмом в отторжении норм. И, будучи реалистами, хотим не искоренить, а снизить процент негатива.Знаете, на севера всегда тянуло авантюристов, и Норильск — не исключение. Сколько себя помню, к нам ехали люди, намеревающиеся срубить по–быстрому очень длинный рубль и гордо уехать туда, откуда прибыли. Но я не припоминаю успешных попыток осуществления такой стратегии. Быстро срубить «бабки» здесь никто не смог и не сможет, либо разочаровываясь до слез, либо вынужденно вступая в фазу оседлости и полноценного труда. У многих это вызывает злость. Если при этом человек болен быдлячеством, то дело плохо: его присутствие чувствуют все, и в первую очередь коллектив. Когда таковых людей нет, то в коллективе воцаряется нормальная приятельская социальная иерархия. Все сдерживают друг друга на равных, находя объекты для беззлобного подтрунивания, но ни в коем случае — не издевательств.Издевательства начинаются, когда в группе появляется быдло. Надо сказать, что чаще всего коллектив таких индивидов легко перевоспитывает, в два счета ставя на место. Когда на фабрику возвращаются отсидевшие какой–то срок в тюрьме люди, попавшие туда по глупости, то они, как правило, ведут себя по–блатному, выбирая в тюрьме узкий коридор поведения хищника. Пытаются оказывать психическое давление, по самым ничтожным поводам провоцируют конфликты, стараясь выйти победителями. Но после пары воспитательных акций, проведенных старшими товарищами, они вновь обретают человеческий облик. А вот если время упущено, и приблатненных собирается много, быдло начинает подавлять рабочий коллектив. Так некогда в СССР возникали, пусть и на какой–то период, «черные заводы».Стоп, скажете вы. Хорошо, если есть цементирующий коллектив... А как быть, когда мы имеем дело с владельцем фирмы, мелким предпринимателем, бесправным продавцом или таксистом, с сезонным рабочим, вахтовиком? Кто должен включиться в процесс? Тот же Макаренко продвинулся дальше, открыв основную форму содержательной организации — постоянно движущийся вперед воспитательный коллектив, сказав: «Наш путь единственный — упражнение в поведении, и наш коллектив — гимнастический зал для такой гимнастики». В нашем случае воспитательным коллективом должен стать город и его культура. Он — цементирующее ядро.Почему именно культура? Увы, ситуация такова, что физкультура у нас преподается весь курс обучения, но кто вспомнит, когда были отменены занятия по ритмике? Упомянув случаи возникновения быдла и в сфере культуры, нельзя не сказать, что они очень редки. Ибо тренировать голову и мыслительные рефлексии гораздо трудней, чем тело и животные рефлексы. Мастер виолончели или литературы вполне может подрабатывать таксистом, число же обратных случаев математически пренебрежимо мало.Значит, упор нужно сделать именно на приобщение к цементирующей городской культуре, дать человеку чаще всего ему недостающее. И здесь у Норильска есть очень большой опыт, начиная с Норильлага. Постановление Совета Народных Комиссаров от 1930 года определяло компетенцию создаваемых в каждом лагере культурно–воспитательных частей, отвечающих за обучение грамоте, переподготовку, театральную работу, библиотеки, концерты и издание стенгазет. Все виды культурной работы должны были возникать из самодеятельности заключенных. В СССР лагеря принудительного труда служили не только для наказания, но и для перевоспитания людей. Другое дело, что над всем довлел сугубо политический заказ. Норильские невольничьи театры — особый культурный феномен, про него книги писаны. Многие из нас могут пересказать семейные истории и легенды о том, как люди не просто выживали в лагере, но и менялись кардинально, прикоснувшись к науке, культуре и очищающему искусству.Бережно вырезав из страшной своей истории положительный опыт, в более позднее время городская культура просто расцвела. На каждом предприятии, в каждой школе, институте и техникуме создавались свои самодеятельные театры, где шла развивающая борьба вкусов и претензий, на многих — духовые оркестры, агибригады и рок–группы. Недаром у нас столько ностальгирующих рокеров. Такое творческое приобщение помогало снижать процент быдлячества, а норильчане всегда считались людьми культурными.Воздействуя на эстетические чувства, искусство способствует эмоциональному подъему, насыщает жизнь богатством культуры и подлинно гуманных отношений, делает нас полнее, богаче. Искусство, по Луначарскому, организует человеческие сердца, подобно тому, как наука организует головы, а результатом организации является моральный подъем.Сейчас, когда общество все еще выбирает маршрут движения, особенно остро ощущается дефицит воспитательной программы. Ясно, что конкретные рекомендации, сконструированные Макаренко в 1930–е, не соответствуют нынешним социально–экономическим условиям. Другое время, другой заказ. Но не стоит забывать его же постулат: «Проектировка личности как продукта воспитания должна производиться на основании заказа общества».Что делать конкретно, какова программа? Это уж точно не тема статьи, в которой я стараюсь вызывать общественный интерес к проблеме, а обязанный к появлению продукт совместной работы специалистов. Могу лишь поделиться малым — мыслью о музыке, посвященной городу. Ведь очень много песен написано... Почему же мы их не слышим? Не устраивают старые — так создайте новые, которые будут звучать в городском автобусе, по радио. Пишите картины, снимайте ролики, задействуйте сцену. Да, это агитация и пропаганда, без них не справимся... Много тут нюансов: есть ведь и новейшая изнанка феномена, когда человек не только в концертный зал, но и на спортплощадку идти не хочет, уставившись в монитор и изрекая очередную быдлячью парадигму: «Не умеешь взломать чужую программу — лох!»...Организующая роль красоты образа, звука, сюжета — огромна. Это та эмоциональная сила, посредством которой можно убеждать. Все виды художественного творчества, вызывая эмоцию, оказывают воспитательное воздействие, учат ненавидеть пошлость, глупость, лицемерие, бездушие. Подставляя зеркала, они зажигают личность энтузиазмом движения, стремлением перестроить жизнь по–новому. У приобщившегося к культуре человека неизбежно наступает момент, когда ему становится стыдно за свою неграмотность, оторванность от прекрасного. А по Гегелю, стыд является первым основным признаком человечности, именно на этой эмоциональной базе взрастает совесть...Человек не воспитывается по частям. Все нужно делать одновременно. И делать сейчас. Уж очень не хочется увидеть «черный завод» наяву.

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