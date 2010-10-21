

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]



Театр

«Ханума» вам в подарок

В Норильском Заполярном театре драмы с аншлагом прошла премьера водевиля «Ханума».

Многие помнят телеверсию этого спектакля Большого драматического театра в постановке Георгия Товстоногова, которую впервые показали по ТВ еще в 1972 году. За свою собственную «Хануму», без повторений и клише, взялся режиссер нашей «маяковки» Тимур Файрузов.

Все смешалось Тимур Файрузов Тимур не стал снимать кальку с уже известного. У него родилась своя история, и получился собственный спектакль–праздник во многом благодаря сформированной им мощной постановочной группе, в состав которой вошли художник–сценограф Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам Ольга Атмадзас, хореограф–постановщик Татьяна Безменова и художник по свету Александр Рязанцев. Вместе с музыкальным руководителем Александром Кичигиным режиссер вплел в ткань спектакля музыку Гии Канчели и цитаты из фильмов «Мимино», «Не горюй!» и «Кин–дза–дза». – Я никогда не ставил музыкальных комедий. Мне захотелось попробовать себя в этом жанре, — рассказывает режиссер. — Водевильная легкость изначально заложена в тексте Авксентия Цагарели. И в грузинском темпераменте несомненно. Способ существования на сцене артистов уникальный: они не пытаются всерьез быть грузинами — они как будто забавляются, играя в некую игру. Единственная, кто «попадает в национальное», — Варвара Бабаянц, исполнительница главной роли, свахи Ханумы: наверняка сказываются армянские корни, темперамент и какая–то родовая память. – Микич (Евгений Нестеров), который ради титула и герба хочет выдать свою дочь за грузинского князя (Роман Лесик), — армянин. Там все перемешано на самом деле, — объясняет режиссер, — действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале, где, кроме грузин, жили и азербайджанцы, и татары... Чтобы избежать формального показа, я погрузился в историю старого Тифлиса, побеседовал с представителями диаспор. Позже нашлись музыка и цитаты из классики, вместе с завлитом нашего театра Ладой Шебеко мы выписали интермедии. Везде и во всем искали юмор, стремились к объемному представлению. Так в ткань спектакля вплелись и анекдоты, и поэзия, и моменты, где сквозит грузинская печаль. Евгения Хитрина (Текле), Галина Савина (сваха Кабато), Роман Лесик (князь Вано Пантиашвили) и Николай Каверин (Тимоте) Признаюсь, водевиль, да еще и грузинский, потребовал от всех грандиозных энергетических затрат, я после репетиций приходил и падал — будто вагоны разгружал. И ребята растратились, притом что играть надо было легко, весело, — во всем должен был оставаться воздух... «Ханума» — спектакль про любовь, уверяет Тимур Файрузов. Кроме основной темы — сватовство князя, — закрученной очень лихо, с комедийными перевертышами и подставными невестами, в финале спектакля случается еще две свадьбы: у юной Соны с учителем Котэ (Полина Белянина и Инесса Талашкевич (в разных составах), Александр Жуйков и Алексей Ковригин), а также у Акопа (Степан Мамойкин) с Ханумой.

С юмором и баловством О том, что нас, зрителей, хотели по–хорошему удивить, говорит уже тот факт, что к работе над спектаклем был приглашен необычный театральный специалист — режиссер по пластике. Хореографа Татьяну Безменову из Москвы называют человеком мира. «Ханума» — это ее четвертая работа в нашем театре, первые три — «Обломов» с Владимиром Гурфинкелем, «Снегири» и «Королева красоты» с Тимуром Файрузовым. Незадолго до норильской, красочной и жизнерадостной «Ханумы» Татьяна работала в разных театрах страны на тяжелых, как она говорит, спектаклях — «Калигуле», например. – Мне хотелось веселой светлой пьесы, для собственного удовольствия, — признается Татьяна. — Я очень люблю солнце, тепло и не выношу депрессивных людей и историй. Уныние мне не свойственно. Так что этот материал для меня — просто купель какая–то. Тема Грузии близка моей семье, мой муж — грузинский оперный певец. И, хоть в Грузии я не была, ее культура и люди все время присутствуют в моей жизни. В работе над «Ханумой» я отталкивалась от очень простой вещи — от живописи Пиросмани. Представьте, что картину Пиросмани разложили на несколько планов, и оттуда вышли люди. Это такая немного утраченная нами мимолетная красота. Но танцы в постановке — не чисто грузинские, они, как меня учили в ГИТИСе, — театральные, атмосферные. Я передаю мысль, а не аутентичную хореографию. Нет подлинного Кавказа, есть авторское прочтение. С юмором и баловством. В результате нам с Тимуром удалось сделать постановку немного полетной и чуточку наивной, а всех персонажей — обаятельными, ни в коем случае не высмеивая никого. – У вас это получилось. А с нашими актерами вам легко работалось? – Не бывает плохих актеров. Есть попытка открыть актера, заметить в нем комическое, лирическое или драматическое начало и вытащить это наружу. Актеры иногда сами не знают, что они из себя представляют. Так что задача постановщиков — увидеть их свежим взглядом, помочь им быть другими. – Движения почти всегда должны быть оправданы драматургией, это и есть режиссура балетмейстера? – У хореографов существует такой термин — лексика. Любое движение или жест — это фраза или слово. Все движения уже придуманы, как буквы в алфавите или ноты в музыке, но из них каждый может сложить свою собственную партитуру. Надеюсь, я добилась того, чтобы каждый артист и персонаж в «Хануме» «звучал» по–своему.

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ По мнению Надежды и Екатерины, пришедших на премьеру, «Ханума» — это микс комедии, драмы и музыки: – Красочный, сочный спектакль. Художник Фемистокл Атмадзас, как всегда, точно и талантливо оформил сценическое пространство. Благодаря декорациям мы погрузились в колорит грузинского Тифлиса той эпохи, в которой происходит действие. Костюмы к спектаклю, каждый из которых неповторим, дополняют характеры и образы персонажей. Колоссальная работа проделана актерами театра, особого внимания заслуживают музыкальные и комедийные номера в исполнении Николая Каверина, Павла Авдеева, Галины Савиной, Степана Мамойкина и других наших любимых артистов. Чего только стоит сцена сватовства старого князя к молодой невесте! Да и другие мизансцены хороши. Мы в восторге! Молодые артисты так же, как и более опытные, удачно соединили свои актерские и вокальные способности. Теперь «Ханума» — один из наших любимых спектаклей.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Владимира МАКУШКИНА Многие помнят телеверсию этого спектакля Большого драматического театра в постановке Георгия Товстоногова, которую впервые показали по ТВ еще в 1972 году. За свою собственную «Хануму», без повторений и клише, взялся режиссер нашей «маяковки» Тимур Файрузов.

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