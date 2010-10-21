Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 41 (24.03.2017)]

 Театр 
«Ханума» вам в подарок

В Норильском Заполярном театре драмы с аншлагом прошла премьера водевиля «Ханума».
Многие помнят телеверсию этого спектакля Большого драматического театра в постановке Георгия Товстоногова, которую впервые показали по ТВ еще в 1972 году. За свою собственную «Хануму», без повторений и клише, взялся режиссер нашей «маяковки» Тимур Файрузов.

Все смешалось
Тимур Файрузов
Тимур не стал снимать кальку с уже известного. У него родилась своя история, и получился собственный спектакль–праздник во многом благодаря сформированной им мощной постановочной группе, в состав которой вошли художник–сценограф Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам Ольга Атмадзас, хореограф–постановщик Татьяна Безменова и художник по свету Александр Рязанцев. Вместе с музыкальным руководителем Александром Кичигиным режиссер вплел в ткань спектакля музыку Гии Канчели и цитаты из фильмов «Мимино», «Не горюй!» и «Кин–дза–дза».
– Я никогда не ставил музыкальных комедий. Мне захотелось попробовать себя в этом жанре, — рассказывает режиссер. — Водевильная легкость изначально заложена в тексте Авксентия Цагарели. И в грузинском темпераменте несомненно. Способ существования на сцене артистов уникальный: они не пытаются всерьез быть грузинами — они как будто забавляются, играя в некую игру.
Единственная, кто «попадает в национальное», — Варвара Бабаянц, исполнительница главной роли, свахи Ханумы: наверняка сказываются армянские корни, темперамент и какая–то родовая память.
– Микич (Евгений Нестеров), который ради титула и герба хочет выдать свою дочь за грузинского князя (Роман Лесик), — армянин. Там все перемешано на самом деле, — объясняет режиссер, — действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале, где, кроме грузин, жили и азербайджанцы, и татары... Чтобы избежать формального показа, я погрузился в историю старого Тифлиса, побеседовал с представителями диаспор. Позже нашлись музыка и цитаты из классики, вместе с завлитом нашего театра Ладой Шебеко мы выписали интермедии. Везде и во всем искали юмор, стремились к объемному представлению. Так в ткань спектакля вплелись и анекдоты, и поэзия, и моменты, где сквозит грузинская печаль.
Евгения Хитрина (Текле), Галина Савина (сваха Кабато), Роман Лесик (князь Вано Пантиашвили) и Николай Каверин (Тимоте)
Признаюсь, водевиль, да еще и грузинский, потребовал от всех грандиозных энергетических затрат, я после репетиций приходил и падал — будто вагоны разгружал. И ребята растратились, притом что играть надо было легко, весело, — во всем должен был оставаться воздух...
«Ханума» — спектакль про любовь, уверяет Тимур Файрузов. Кроме основной темы — сватовство князя, — закрученной очень лихо, с комедийными перевертышами и подставными невестами, в финале спектакля случается еще две свадьбы: у юной Соны с учителем Котэ (Полина Белянина и Инесса Талашкевич (в разных составах), Александр Жуйков и Алексей Ковригин), а также у Акопа (Степан Мамойкин) с Ханумой.

С юмором и баловством
О том, что нас, зрителей, хотели по–хорошему удивить, говорит уже тот факт, что к работе над спектаклем был приглашен необычный театральный специалист — режиссер по пластике.
Хореографа Татьяну Безменову из Москвы называют человеком мира. «Ханума» — это ее четвертая работа в нашем театре, первые три — «Обломов» с Владимиром Гурфинкелем, «Снегири» и «Королева красоты» с Тимуром Файрузовым.
Незадолго до норильской, красочной и жизнерадостной «Ханумы» Татьяна работала в разных театрах страны на тяжелых, как она говорит, спектаклях — «Калигуле», например.
– Мне хотелось веселой светлой пьесы, для собственного удовольствия, — признается Татьяна. — Я очень люблю солнце, тепло и не выношу депрессивных людей и историй. Уныние мне не свойственно. Так что этот материал для меня — просто купель какая–то. Тема Грузии близка моей семье, мой муж — грузинский оперный певец. И, хоть в Грузии я не была, ее культура и люди все время присутствуют в моей жизни.
В работе над «Ханумой» я отталкивалась от очень простой вещи — от живописи Пиросмани. Представьте, что картину Пиросмани разложили на несколько планов, и оттуда вышли люди. Это такая немного утраченная нами мимолетная красота. Но танцы в постановке — не чисто грузинские, они, как меня учили в ГИТИСе, — театральные, атмосферные. Я передаю мысль, а не аутентичную хореографию. Нет подлинного Кавказа, есть авторское прочтение. С юмором и баловством.
В результате нам с Тимуром удалось сделать постановку немного полетной и чуточку наивной, а всех персонажей — обаятельными, ни в коем случае не высмеивая никого.
– У вас это получилось. А с нашими актерами вам легко работалось?
– Не бывает плохих актеров. Есть попытка открыть актера, заметить в нем комическое, лирическое или драматическое начало и вытащить это наружу. Актеры иногда сами не знают, что они из себя представляют. Так что задача постановщиков — увидеть их свежим взглядом, помочь им быть другими.
– Движения почти всегда должны быть оправданы драматургией, это и есть режиссура балетмейстера?
– У хореографов существует такой термин — лексика. Любое движение или жест — это фраза или слово. Все движения уже придуманы, как буквы в алфавите или ноты в музыке, но из них каждый может сложить свою собственную партитуру. Надеюсь, я добилась того, чтобы каждый артист и персонаж в «Хануме» «звучал» по–своему.

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
По мнению Надежды и Екатерины, пришедших на премьеру, «Ханума» — это микс комедии, драмы и музыки:
– Красочный, сочный спектакль. Художник Фемистокл Атмадзас, как всегда, точно и талантливо оформил сценическое пространство. Благодаря декорациям мы погрузились в колорит грузинского Тифлиса той эпохи, в которой происходит действие. Костюмы к спектаклю, каждый из которых неповторим, дополняют характеры и образы персонажей. Колоссальная работа проделана актерами театра, особого внимания заслуживают музыкальные и комедийные номера в исполнении Николая Каверина, Павла Авдеева, Галины Савиной, Степана Мамойкина и других наших любимых артистов. Чего только стоит сцена сватовства старого князя к молодой невесте! Да и другие мизансцены хороши. Мы в восторге! Молодые артисты так же, как и более опытные, удачно соединили свои актерские и вокальные способности. Теперь «Ханума» — один из наших любимых спектаклей.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ
Фото Владимира МАКУШКИНА

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
В детских садах Норильска вновь открывают дополнительные группы, работа которых была приостановлена после проверок Роспотребнадзора.

Реорганизация 
«Заполярная правда» уже сообщала о реорганизации и новых назначениях в руководстве компаний газового комплекса «Норникеля». О произошедших изменениях и ближайших перспективах мы побеседовали с двумя новыми генеральными директорами компаний – Андреем Чистовым и Марком Шилыковским.

В старом городе 
В конце марта «родились» сразу два талнахских рудника — «Комсомольский» и «Октябрьский» — и две норильские улицы — Лауреатов и Михайличенко. Ниже — интересные факты из их «биографии».

Коммунальная проза 
Злостные должники могут лишиться единственного жилья — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции.

Больной вопрос 
«Не обращай внимания, у нее (него) — весеннее обострение...». Нередко мы слышим и сами произносим эту фразу, по большому счету не понимая сути высказывания. «Заполярка» выясняла, что это за обострение такое, можно ли его избежать и как себя вести, если оно все–таки случилось у вас или ваших близких.

мысли вслух 
Известному педагогу Антону Макаренко принадлежит очень важное высказывание: «Человек не воспитывается по частям». По сути, это — основной закон развития личности, качества человека в понимании новатора. Исходя из этого постулата, он и подошел к построению своей программы воспитания. Я же в своих рассуждениях возьму эту формулу в качестве некоего маяка.

Театр 
В Норильском Заполярном театре драмы с аншлагом прошла премьера водевиля «Ханума».

Новости:
 24 марта 2017 
18:45 В Греции все есть! Самые северные греки устроили торжество в преддверии Дня независимости своей родины.
18:28 Талнахские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты.
18:21 Чем отличаются национальные парки от заповедников? Цикл всероссийских заповедных уроков провели для норильских школьников сотрудники «Заповедников Таймыра» и городского музея.
18:15 «Чумовые истории». Персональная выставка картин Любови Поповой, посвященная юбилею художника, открылась в столице Таймыра.
18:14 Вопросы сохранения биологического разнообразия морских экосистем Арктики обсудили участники научной конференции в столице Таймыра.
17:49 Полицейские ответили на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии.
17:47 Жителей Таймыра и Норильска приглашают выбрать приоритетный маршрут теплохода «Профессор Близняк» на лето 2017 года.
17:39 Полтысячи юных норильчан посмотрели театрализованное представление в честь открытия Недели детской книги.
17:15 Бренд «Норникеля» оценен в $675 млн.
16:27 В Норильске к изданию готовится путеводитель «Город на ладони».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх