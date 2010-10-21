

[Индекс номера 42 (28.03.2017)]



Событие

Лыжи всем впору

В воскресенье на «Оль–Гуле» состоялся большой спортивный праздник: там одновременно стартовали XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и корпоративный марафон «Лыжня «Норникеля».

Всероссийскую гонку несколько раз переносили на более поздние сроки. Сначала — из–за неблагоприятных погодных условий, потом решили совместить ее с корпоративным марафоном. В итоге больше тысячи человек приняли участие в «Лыжне «Норникеля» и 522 — в «Лыжне России — 2017». Открывая лыжные гонки, исполняющая обязанности заместителя руководителя администрации Норильска по социальной политике Светлана Бабурина отметила, что это два значимых спортивных мероприятия, которые нацелены на популяризацию спорта в Норильске и поддерживают многолетнюю приверженность норильчан к активному отдыху. По словам начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Светланы Рубашкиной, лыжный марафон в Норильске на протяжении нескольких лет ведет подсчет пройденных километров, и нынешние забеги еще больше увеличат зафиксированный год назад результат в 22 с лишним тысячи километров. Традиционно в этот день было дано несколько стартов. Предварительно зарегистрировавшись, участники могли пройти по желанию дистанцию в 2,5 км и 5 км свободным стилем. Был организован и VIP–забег «Норильская миля» на 2019 «условных единиц». Как рассказали члены судейской бригады, эта дистанция символизировала Универсиаду 2019 года, и ее длина на самом деле составляла 600 метров. В массовом старте марафона здоровья ежегодно принимают участие люди разных возрастов, профессий и уровня подготовки. На лыжню выходят как опытные разрядники–легкоатлеты, так и новички, а также целые семьи, традиционно составляющие самую многочисленную часть участников. Семья электрика НТЭК Евгения Дашиева прибыла на Оль–Гуль в полном составе — супруги и двое детей. Однако встал на лыжи и отправился в лес на разведку пока только папа. Дело в том, что Дашиевы впервые принимают участие в норильском лыжном марафоне, да и в компании они работают чуть меньше года. Наталья, ожидая с детьми мужа на финише, немного волнуется — что–то задерживается Евгений. – У нас на юге в это время года уже давно тепло, а здесь столько снега! — делится впечатлениями Наталья. — Мы решили проверить: как это — кататься на лыжах в Норильске. Сейчас муж подъедет и расскажет, может быть, я тоже с детьми встану на лыжи. Вскоре финиширует весьма довольный собой Евгений, а вместе с ним опытный спортсмен–легкоатлет, лыжник со стажем Виктор Носков, работник медного завода. Даже судя по его профессиональной экипировке, можно сделать вывод, что лыжи для слесаря–ремонтника — занятие давнее и любимое. Кроме того, он принимает самое деятельное участие в спортивной жизни завода, лыжные и легкоатлетические рекорды ему не в новинку. Виктор говорит, что он даже регистрироваться не стал, а просто вышел на дистанцию, и пока одни одолевали один круг, он махнул сразу несколько и сейчас вот раздумывает: «Может, еще кружок–другой дать?». Евгений Дашиев Виктор Носков

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 1999 г. р. и младше, мужчины и женщины 1998 г. р. и старше. На дистанции 2,5 км свободным стилем среди девушек 1999 г. р. первое место заняла Марьяна Башкатова, второй пришла Ольга Курас, третье место досталось Владе Максимовой. Пять километров свободным стилем среди юношей 1999 г. р. и младше быстрее всех прошел Артем Пинаев, вторым стал Данила Ладанов, третьим — Валентин Яковлев. На дистанции 5 км свободным стилем среди женщин 1998 г. р. и старше первое место у Ирины Прохоровой, второе место заняла Наталья Макарова и третье принадлежит Любови Вершанской. На дистанции 5 км свободным стилем среди мужчин 1998 г. р. и старше победителем стал Андрей Грак, вторым пришел Вадим Щербаков, замкнул тройку лидеров Николай Гулевский.

Для многих соревнования на этом не закончились. Одновременно с «Лыжней России» открылся двухнедельный конкурс на звание самого активного участника марафона «Лыжня «Норникеля». Он будет проходить до 9 апреля среди мужчин, женщин и семей в нескольких зачетах. А после подведения его итогов 15 апреля на Оль–Гуле состоится еще один большой спортивный праздник с завершающим массовым стартом для всех желающих, играми и полевой кухней.

Денис КОЖЕВНИКОВ. Фото автора Всероссийскую гонку несколько раз переносили на более поздние сроки. Сначала — из–за неблагоприятных погодных условий, потом решили совместить ее с корпоративным марафоном. В итоге больше тысячи человек приняли участие в «Лыжне «Норникеля» и 522 — в «Лыжне России — 2017».Открывая лыжные гонки, исполняющая обязанности заместителя руководителя администрации Норильска по социальной политике Светлана Бабурина отметила, что это два значимых спортивных мероприятия, которые нацелены на популяризацию спорта в Норильске и поддерживают многолетнюю приверженность норильчан к активному отдыху. По словам начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Светланы Рубашкиной, лыжный марафон в Норильске на протяжении нескольких лет ведет подсчет пройденных километров, и нынешние забеги еще больше увеличат зафиксированный год назад результат в 22 с лишним тысячи километров.Традиционно в этот день было дано несколько стартов. Предварительно зарегистрировавшись, участники могли пройти по желанию дистанцию в 2,5 км и 5 км свободным стилем. Был организован и VIP–забег «Норильская миля» на 2019 «условных единиц». Как рассказали члены судейской бригады, эта дистанция символизировала Универсиаду 2019 года, и ее длина на самом деле составляла 600 метров.В массовом старте марафона здоровья ежегодно принимают участие люди разных возрастов, профессий и уровня подготовки. На лыжню выходят как опытные разрядники–легкоатлеты, так и новички, а также целые семьи, традиционно составляющие самую многочисленную часть участников.Семья электрика НТЭК Евгения Дашиева прибыла на Оль–Гуль в полном составе — супруги и двое детей. Однако встал на лыжи и отправился в лес на разведку пока только папа. Дело в том, что Дашиевы впервые принимают участие в норильском лыжном марафоне, да и в компании они работают чуть меньше года. Наталья, ожидая с детьми мужа на финише, немного волнуется — что–то задерживается Евгений.– У нас на юге в это время года уже давно тепло, а здесь столько снега! — делится впечатлениями Наталья. — Мы решили проверить: как это — кататься на лыжах в Норильске. Сейчас муж подъедет и расскажет, может быть, я тоже с детьми встану на лыжи.Вскоре финиширует весьма довольный собой Евгений, а вместе с ним опытный спортсмен–легкоатлет, лыжник со стажем Виктор Носков, работник медного завода. Даже судя по его профессиональной экипировке, можно сделать вывод, что лыжи для слесаря–ремонтника — занятие давнее и любимое. Кроме того, он принимает самое деятельное участие в спортивной жизни завода, лыжные и легкоатлетические рекорды ему не в новинку. Виктор говорит, что он даже регистрироваться не стал, а просто вышел на дистанцию, и пока одни одолевали один круг, он махнул сразу несколько и сейчас вот раздумывает: «Может, еще кружок–другой дать?».Для многих соревнования на этом не закончились. Одновременно с «Лыжней России» открылся двухнедельный конкурс на звание самого активного участника марафона «Лыжня «Норникеля». Он будет проходить до 9 апреля среди мужчин, женщин и семей в нескольких зачетах. А после подведения его итогов 15 апреля на Оль–Гуле состоится еще один большой спортивный праздник с завершающим массовым стартом для всех желающих, играми и полевой кухней.

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