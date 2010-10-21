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Руководители муниципальных структур приняли участие в семинаре «Эффективное муниципальное управление».
Обеспечение комфортных социальных условий для населения, внедрение механизма эффективного муниципального управления — в этом видят свою задачу работники администрации города. Именно этим темам был посвящен практический обучающий семинар для руководителей муниципальных служб.
В этом году семинар проводился в Норильске, что позволило провести его по принципу максимального погружения в материал. Именно такая форма обучения получила международное признание среди специалистов. Новый метод работы предполагает совместную деятельность преподавателей и работников администрации города при непосредственном участии управления кадров и государственной службы губернатора Красноярского края. Это позволило участникам семинара не только провести своеобразный мониторинг собственной работы, но и увидеть первые результаты обучения.
В качестве профессиональных на семинаре рассматривались вопросы внедрения системы проектной деятельности в органах власти — организация, распределение рабочего времени, мотивация действий. Не менее важным элементом занятий явилось обучение технологиям психологического адаптирования, анализ профессиональных стрессов и методов их преодоления.
Неоценимую помощь в проведении семинара оказали бизнес–тренер, консультант, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Елена Шленская и Вячеслав Серватинский — кандидат экономических наук, доцент института экономики Санкт–Петербургского университета управления и экономики.
Елена Шленская рассказала, что в качестве примеров на семинаре приводились случаи из реальной практики, которые тщательно разбирались. Проводилась их комплексная оценка со слушателями, определялись причины, следствия и эффективные пути решения проблем. Именно это и называется принципом погружения.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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