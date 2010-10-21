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[Индекс номера 42 (28.03.2017)]

 Студгородок 
Источник жизни

В каком районе Норильска вода мягче? Что быстрее превратится в лед — кипяток или холодная вода? Эти и другие темы поднимали в своих докладах студенты и старшеклассники в ходе просветительско–экологического конкурса–семинара, прошедшего в Норильском государственном индустриальном институте.
Морская и речная, озерная и ключевая, мертвая и живая... Более 250 человек собрались в НГИИ, чтобы поговорить о Ее Величестве воде и еще раз напомнить о том, какое значение она имеет в нашей жизни. Гости с удовольствием участвовали в познавательных викторинах и слушали научные доклады, буквально «погрузившись» в водную стихию.
— Зал, рассчитанный на 180 человек, переполнен, это очень приятно, поделилась эмоциями с «Заполяркой» помощник ректора НГИИ Татьяна Сазонова. — Мы постараемся и дальше приглашать школьников к участию в самых важных и интересных проектах.
— К этому конкурсу мы подключили педагогов и учеников из разных школ города, которые с охотой включились в процесс. Наши студенты занимались исследовательской работой, брали пробы снега и водопроводной воды в разных районах города, результаты получились интересными. Самые активные участники отмечены дипломами, — рассказал Дмитрий Дубров, и. о. ректора НГИИ.
Конкурс–семинар проводился в рамках Года экологии, объявленного президентом РФ. Основная его цель — привлечь внимание к проблеме защиты водных ресурсов.
Студентка 2–го курса кафедры «Металлургия цветных металлов» Анна Говорова удивила всех собранными в ее докладе фактами. Так, собравшиеся узнали, что при температуре –120оС вода становится предельно вязкой и приобретает тягучие свойства, а если не закрыть плотно кран, то за месяц из него может накапать более 700 литров воды.
— Источниками информации для меня стали книги и интернет. Допустим, о том, что миллиард людей в мире вообще не имеют доступа к безопасным водным ресурсам, я знала, а вот то, что горячая вода превращается в лед быстрее холодной, стало для меня открытием? – признается Анна.
Любопытная презентация на тему «Какую воду мы пьем?» была представлена студентами Андреем Бородиным и Алексеем Миллером, работавшими под руководством заведующей кафедрой «Металлургия цветных металлов» Ольги Носовой. Ребята исследовали питьевую воду в Центральном районе, Оганере и Талнахе на следующие показатели: жесткость, электропроводность, органолептические показатели (вкус, запах, цвет), ХПК (перманганатная окисляемость). Результаты показали, что местная вода в отличие от материковской содержит меньше солей. Оказалось, что самая мягкая вода течет из кранов в Оганере, а самая жесткая — в Талнахе. Все полученные образцы полностью соответствуют основным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, и не нуждаются в дополнительных системах очистки.

Татьяна Варламова. Фото автора

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В каком районе Норильска вода мягче? Что быстрее превратится в лед — кипяток или холодная вода? Эти и другие темы поднимали в своих докладах студенты и старшеклассники в ходе просветительско–экологического конкурса–семинара, прошедшего в Норильском государственном индустриальном институте.

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