

[Индекс номера 42 (28.03.2017)]



Крупным планом

Новая гвардия

На этой неделе свой первый день рождения отпраздновал новый род Вооруженных сил нашей страны — год назад специальным указом президента 27 марта было объявлено Днем войск Национальной гвардии России — Росгвардии.

Силы быстрого реагирования Время выбрало нас В состав нацгвардии вошли спецназ, внутренние войска МВД, подразделения лицензионно–разрешительной системы, осуществляющей контроль за оборотом оружия, и отделы вневедомственной охраны. Создание подобной структуры — идея на самом деле не новая. Если говорить о ее прообразах, впору вспомнить Внутреннюю стражу Российской империи, просуществовавшую при Александре I больше полувека. Что же до современных реалий, то еще в 1990 году решением чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было издано поручение приступить к формированию российской гвардии — «для усиления защиты конституционного строя и демократических завоеваний, создания дополнительных гарантий законности и правопорядка на территории страны». Все разработанные тогда документы прошли рассмотрение и были одобрены профильными комитетами Верховного Совета. За основу была взята модель аналогичных иностранных подразделений, главным образом национальной гвардии США. Начался и набор добровольцев в формирующиеся гвардейские части и соединения: в 1991 году три тысячи человек были отобраны для службы в московской бригаде национальной гвардии РСФСР. Однако уже 27 сентября 1991 года мэр Москвы Гавриил Попов приостановил процесс с формулировкой: «До выхода федеральных законодательных документов». Учитывая категорическое несогласие с идеей создания нового рода войск генерал–полковника ВДВ Грачева, будущего министра обороны и заместителя министра внутренних дел, проект был отложен на неопределенный срок. Идея вновь обрела актуальность гораздо позже. 5 апреля 2016 года Владимир Путин постановил образовать Федеральную службу войск национальной гвардии Российской федерации, добавив к списку ее главных задач борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом оружия.

Сильный ход В Норильске представлены основные силовые структуры, вошедшие в состав Росгвардии: отделы вневедомственной охраны и лицензионно–разрешительной работы, спецподразделения МВД. С учетом географического положения на территории планируется создать еще и специализированный авиаотряд. Враг не пройдет Стенка на стенку На встрече с журналистами командир одного из подразделений Росгвардии в Норильске, начальник отдела вневедомственной охраны Дмитрий Зевакин рассказал журналистам о работе в организационный период. По его словам, сейчас идет активная подготовка материально–технической базы, ведется учет административных помещений и объектов недвижимости, утверждается штатное расписание, определяется структура территориального отдела и порядок взаимодействия с местными органами власти. При этом руководитель будущего подразделения в регионе пока не назначен. Руководством обозначено три этапа формирования службы, которые должны завершиться в 2018 году. К этому времени свои функции должны окончательно закрепить за собой внутренние войска, специальные отряды быстрого реагирования — СОБР, отряды особого назначения — ОМОН, отделы вневедомственной охраны. К этому же сроку должна быть разработана форма одежды гвардейцев, решены вопросы с их экипировкой и вооружением.

К оружию В Норильске предполагается уделить особое внимание деятельности отдела лицензионно–разрешительной работы. Поскольку Таймыр — вотчина промысловиков, здесь требуется особый механизм контроля за оборотом огнестрельного оружия. — Отдельным направлением нам видится взаимодействие с коренным населением, — говорит Дмитрий Зевакин. — В силу особенностей своего проживания люди иногда просто не в состоянии соблюдать все правила в части регистрации и хранения оружия. В условиях, когда количество владельцев оружия по Таймыру в три раза превосходит норильские показатели, необходим новый подход к организации работы. В этой связи особая роль в формировании территориального подразделения закономерно отводится созданию на территории отдельного авиаотряда. Более тесно предполагается работать с частными охранными предприятиями и лицензированными охранниками. По мнению специалистов, в этой области необходимо найти приемлемый компромисс в области применения законодательной базы и распределения полномочий между ЧОПами и правоохранительными органами. Пока же сотрудники Росгвардии в тесном взаимодействии с МВД продолжают выполнять текущие задачи. В первую очередь это охрана общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий. В перспективе — участие в проведении зимней Универсиады в Красноярске, куда будут привлечены дополнительные силы из разных районов края. По словам Дмитрия Зевакина, со временем также будет пересмотрен график несения службы, перечень охраняемых объектов и методы осуществления этой деятельности, проведено необходимое перераспределение сил и ресурсов. офицерские погоны старшему сержанту Фарафонову вручает командир – майор Дмитрий Зевакин Первое специальное звание офицера Росгвардии в Норильске получил старший сержант Отдела вневедомственной охраны Олег Фарафонов. Церемония вручения бойцу офицерских погон состоялась на торжественном собрании в честь первой годовщины войск Национальной гвардии России. Поздравляя военнослужащих с праздником, заместитель главы города Виктор Цюпко заметил, что новому роду войск даны исключительные полномочия, но и ответственность на бойцах Росгвардии лежит особая. — В условиях нестабильной мировой обстановки мы должны усиленно беречь спокойствие в стране, — сказал Виктор Цюпко. — События последнего времени, процессы, протекающие в современной России, обязывают Национальную гвардию в первую очередь стоять на страже конституционного строя. К поздравлениям присоединились представители силовых структур и департамента безопасности «Норникеля», которые вручили лучшим сотрудникам Росгвардии памятные подарки и грамоты.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото автора

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