

[Индекс номера 42 (28.03.2017)]



Парк культуры

Таланты Главного Чума

В Таймырском Доме народного творчества (ТДНТ) открылась выставка графики Любови Поповой «Чумовые истории», посвященная юбилею автора.

Таймырский Дом народного творчества в Дудинке Любовь Попова — директор ТДНТ. Она родилась на вятской земле, выросла в Дудинке, как художник–дизайнер окончила Кировское (Вятское) художественное училище. В столице Таймыра начинала работать в Детской школе искусств имени Бориса Молчанова. Уже 15 лет ее жизнь связана с ТДНТ. Хрупкая женщина, которая более 10 лет несет всю ответственность за деятельность важнейшего на Таймыре учреждения культуры, — яркая творческая личность. Она мастерски рисует, занимается резьбой по кости и бивню мамонта, создает оригинальные сувениры из многих материалов. Норильчане знают ее как талантливого экскурсовода и ведущую эксклюзивных мероприятий ТДНТ. Любовь Юрьевна со своей дружной и талантливой командой принимает участие во многих событиях культурной жизни Норильска. В ТДНТ ценят норильских художников, мастеров декоративно–прикладного искусства, со многими Любовь Попова состоит в плодотворной творческой дружбе, результатом которой стали десятки вернисажей.

Первая персональная выставка художницы прошла в Дудинке в 1993 году. Тогда она увлекалась иллюстрациями к русскому фольклору, который полюбила с детства. На нынешней выставке «Чумовые истории» представлено более 50 графических работ. Среди них — яркие и остроумные пастели, на создание которых Любовь Попову вдохновили любовь и нежность к Таймыру, его добрым и трудолюбивым людям. Представлены здесь и иллюстрации к книгам известных таймырских авторов — Огдо Аксеновой, Валентины Заварзиной, Юрия Градинарова, Владимира Кантария, Елены Градинаровой и других. В экспозиции можно увидеть и оригинальную символику, эмблемы, логотипы, придуманные специально для различных мероприятий и организаций, в том числе и для благотворительного фонда «Территория добра». Любовь Попова создавала и эскизы костюмов для знаменитого хореографического ансамбля «Хейро». Любовь Попова. «В ритме бубна» Недавно Любовь Попова побывала в столице нашего края, где встретилась с заслуженным художником России Валерием Кудринским. Она поделилась с «Заполярной правдой»: — Свой 70–летний юбилей Валерий Иннокентьевич отметил большой выставкой, которая разместилась в выставочном зале Красноярского художественного музея имени Сурикова. Таймырский Дом народного творчества, конечно же, не может остаться в стороне от этого знаменательного события, ведь Кудринский — и наш родной художник, прошедший Таймыр с этюдником вдоль и поперек. Он хорошо знал Мотюмяку Турдагина и Бориса Молчанова и во время нашей встречи с теплотой вспоминал о них. Я была поражена, с каким воодушевлением он принял предложение открыть его выставку в Дудинке. Уже проведены переговоры с директором музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска» Натальей Федяниной, которая горячо поддержала инициативу. Осталось решить ряд организационных вопросов и назначить дату открытия вернисажа. С Валерием Кудринским на его выставке в Красноярске Немало талантливых коллег Любови Поповой — выпускники Норильского колледжа искусств. Сейчас в Главном Чуме проходит персональная выставка Николая Киргизова, где представлена коллекция работ, изготовленных мастером за 13 лет работы в ТДНТ. Член Союза художников России Николай Киргизов — один из лучших мастеров–косторезов, и не только на Таймыре. Среди его многочисленных наград — Хрустальный кубок за победу в конкурсе «Лучший мастер декоративно–прикладного творчества» в рамках VI Международной выставки–ярмарки «Северная цивилизация. Сокровища Севера — 2011», он обладатель мастеровой премии «Чаша МИРа» в номинации «Традиционные ремесла» Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (2016). Николай Киргизов. «На охоте» Николай Киргизов встречает гостя Чума – народного артиста России Александра Михайлова Косторезное искусство Таймыра не раз было представлено авторскими работами Николая Киргизова в России и за рубежом. Знатоки отмечают, что особенно хорошо ему удаются миниатюрные скульптуры. В своих работах долганский автор постоянно экспериментирует — наряду с бивнем мамонта и рогом оленя использует мех, замшу, дерево, перо птиц, увлекается техникой изготовления картин из ровдуги и замши. За время работы в ТДНТ Николай Киргизов изготовил более 200 работ, лучшие из них входят в золотой фонд Главного Чума Таймыра. Его произведения разошлись и по частным коллекциям в России и за рубежом. Творчество Николая Киргизова — неоценимый вклад в сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра и развитие таймырского косторезного промысла.

*** Сейчас ТДНТ готовится к участию в первом этапе регионального конкурса «Мастера Красноярья», который проводится по инициативе Краевого центра народного творчества. В нем примут участие таймырские и норильские мастера. Выставка их работ откроется в Главном Чуме Таймыра 10 апреля. А уже в эту пятницу посланники ТДНТ приедут на этносеминар в музей Норильска. Молодежный этнофольклорный коллектив нганасан «Хендир» («Бубен») познакомит норильчан с культовыми персонажами нганасанского фольклора — медведем, оленем и вороном. Поздравления от норильчан Все больше жителей нашего города стремятся побывать в Таймырском Доме народного творчества во время своего пребывания в Дудинке. Здесь можно познакомиться и с художественно–этнографическим комплексом имени Бориса Молчанова. Для тех, кто собирается посетить выставки в ТДНТ, сообщаем, что Главный Чум открыт по будням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. А в выходные дни ТДНТ работает по предварительным заявкам. Обращайтесь по телефонам: 8(39191) 5–24–48, 5–21–18, 5–15–33.

Подготовила Ирина СЕРЕЖИНА. Фото Алексея Арлюкова и с сайта Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова — директор ТДНТ. Она родилась на вятской земле, выросла в Дудинке, как художник–дизайнер окончила Кировское (Вятское) художественное училище. В столице Таймыра начинала работать в Детской школе искусств имени Бориса Молчанова. Уже 15 лет ее жизнь связана с ТДНТ. Хрупкая женщина, которая более 10 лет несет всю ответственность за деятельность важнейшего на Таймыре учреждения культуры, — яркая творческая личность. Она мастерски рисует, занимается резьбой по кости и бивню мамонта, создает оригинальные сувениры из многих материалов. Норильчане знают ее как талантливого экскурсовода и ведущую эксклюзивных мероприятий ТДНТ. Любовь Юрьевна со своей дружной и талантливой командой принимает участие во многих событиях культурной жизни Норильска. В ТДНТ ценят норильских художников, мастеров декоративно–прикладного искусства, со многими Любовь Попова состоит в плодотворной творческой дружбе, результатом которой стали десятки вернисажей.Первая персональная выставка художницы прошла в Дудинке в 1993 году. Тогда она увлекалась иллюстрациями к русскому фольклору, который полюбила с детства. На нынешней выставке «Чумовые истории» представлено более 50 графических работ. Среди них — яркие и остроумные пастели, на создание которых Любовь Попову вдохновили любовь и нежность к Таймыру, его добрым и трудолюбивым людям. Представлены здесь и иллюстрации к книгам известных таймырских авторов — Огдо Аксеновой, Валентины Заварзиной, Юрия Градинарова, Владимира Кантария, Елены Градинаровой и других. В экспозиции можно увидеть и оригинальную символику, эмблемы, логотипы, придуманные специально для различных мероприятий и организаций, в том числе и для благотворительного фонда «Территория добра». Любовь Попова создавала и эскизы костюмов для знаменитого хореографического ансамбля «Хейро».Недавно Любовь Попова побывала в столице нашего края, где встретилась с заслуженным художником России Валерием Кудринским. Она поделилась с «Заполярной правдой»:— Свой 70–летний юбилей Валерий Иннокентьевич отметил большой выставкой, которая разместилась в выставочном зале Красноярского художественного музея имени Сурикова. Таймырский Дом народного творчества, конечно же, не может остаться в стороне от этого знаменательного события, ведь Кудринский — и наш родной художник, прошедший Таймыр с этюдником вдоль и поперек. Он хорошо знал Мотюмяку Турдагина и Бориса Молчанова и во время нашей встречи с теплотой вспоминал о них. Я была поражена, с каким воодушевлением он принял предложение открыть его выставку в Дудинке. Уже проведены переговоры с директором музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска» Натальей Федяниной, которая горячо поддержала инициативу. Осталось решить ряд организационных вопросов и назначить дату открытия вернисажа.Немало талантливых коллег Любови Поповой — выпускники Норильского колледжа искусств. Сейчас в Главном Чуме проходит персональная выставка Николая Киргизова, где представлена коллекция работ, изготовленных мастером за 13 лет работы в ТДНТ. Член Союза художников России Николай Киргизов — один из лучших мастеров–косторезов, и не только на Таймыре. Среди его многочисленных наград — Хрустальный кубок за победу в конкурсе «Лучший мастер декоративно–прикладного творчества» в рамках VI Международной выставки–ярмарки «Северная цивилизация. Сокровища Севера — 2011», он обладатель мастеровой премии «Чаша МИРа» в номинации «Традиционные ремесла» Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (2016).Косторезное искусство Таймыра не раз было представлено авторскими работами Николая Киргизова в России и за рубежом. Знатоки отмечают, что особенно хорошо ему удаются миниатюрные скульптуры. В своих работах долганский автор постоянно экспериментирует — наряду с бивнем мамонта и рогом оленя использует мех, замшу, дерево, перо птиц, увлекается техникой изготовления картин из ровдуги и замши. За время работы в ТДНТ Николай Киргизов изготовил более 200 работ, лучшие из них входят в золотой фонд Главного Чума Таймыра. Его произведения разошлись и по частным коллекциям в России и за рубежом. Творчество Николая Киргизова — неоценимый вклад в сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра и развитие таймырского косторезного промысла.

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