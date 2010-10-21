

[Индекс номера 42 (28.03.2017)]



Дверь в детскую

Маленькие радости

Кайерканский клуб «Малышандия», организованный молодыми мамами, отметил свою первую годовщину. Сейчас в нем занимаются больше полусотни ребятишек.

Я — мама десятилетней всезнайки. В свое время мы перепробовали самые разные формы развивающих занятий: ходили в изостудию, на танцы, фигурное катание, английский — я водила дочь куда только могла. А потом — не так давно — вдруг всерьез усомнилась в необходимости такой бурной активности. Ведь в школе все дети так или иначе «выравниваются» в развитии, и ребенка, который все младенчество просидел дома, сложно отличить от того, кто знает все культурно–досуговые учреждения города наперечет. Где, где же те маленькие гении, которые должны были вырасти из младенцев, знающих английский алфавит с трех лет? Но к таким мыслям я пришла только на десятом году жизни ребенка. А каждая новая мама готова заниматься со своим новорожденным малышом, не зная усталости, днем и ночью, изучая все новые педагогические методики — благо их сейчас в интернете расписано великое множество. А самые непоседливые мамы еще и не хотят довольствоваться жизненными реалиями и тем, что в Кайеркане не сыщешь центров, клубов, объединений, предлагающих родителям помощь, консультации, занятия с малышами. «Малышандия» обосновалась в кайерканском Молодежном центре как раз благодаря неуемной энергии мам–энтузиасток. Они обратились в администрацию района с просьбой о предоставлении им помещения для встреч и общения. Поначалу им предложили пойти в центр ЗОЖ, но там вместить всех желающих не смогли, и чуть позже мамочки — Юлия Дубиневич, Ксения Пирогова, Виктория Лепова, Любовь Козка и Екатерина Коренная — решили самостоятельно создать некое сообщество, в которое могли бы вливаться другие. Их приняли в Молодежном центре, и в итоге было создано клубное объединение, собравшее более пятидесяти мам с малышами. За год организаторы клуба не просто обзавелись друзьями и единомышленниками, но и сделали ремонт в предоставленном помещении благодаря помощи Союза предпринимателей «Поддержка» и благотворителей, заказали развивающие модули, стеллажи, столики и стулья для деток. Немало сил в общее дело вложили и мужья молодых мамочек. С Федей, сыном Кати Коренной, я познакомилась в «Малышандии» год назад, когда ему было всего восемь месяцев. Он еще не умел ходить, зато радостно хлопал в ладоши под песенки и с воодушевлением водил кисточкой по раскраскам. — Сейчас Федю больше занимают технические игрушки, конструкторы, телефоны. Мне кажется, что он подрос и немного потерял интерес к занятиям, которые проводятся для малышей его возраста. Ему сейчас важнее открыть–закрыть что–то, собрать–разобрать. Когда он был младше, больше любил рисовать, лепить, — рассказывает мама. — В клубе мы получаем общение, необходимое для социализации ребенка. В принципе, Федя — мальчик контактный, но когда ребенок растет в семье один, играть со сверстниками дома получается редко. День рождения отмечали широко и шумно, вместе с затейниками КДЦ «Юбилейный» По сравнению с детьми, живущими на материке, у маленьких норильчан очень мало возможностей для прогулок и знакомств в песочнице, поэтому большинство родителей в «Малышандии» компенсируют именно дефицит общения. — Изначально у нас была идея собрать мам, которым одиноко и которым порой некому задать интересующие их вопросы. Потом появилось желание развивать детей, и мы задумались о покупке инвентаря и развивающего оборудования, — делится Виктория Лепова, мама маленькой Насти. Несмотря на то что Настя уже ходит в детский сад, сама Виктория не оставляет клуб, продолжая участвовать в его жизни. «Этот центр — моя мечта», — улыбается она. Ксения Пирогова, мама Кирюши, была одной из первых, кто стал проводить с малышами развивающие занятия: пальчиковую гимнастику, игры с тестом, крупами, водой, рисование пальчиками и так далее. Мамам эти затеи очень понравились, и организаторы «Малышандии» решили обратиться к профессиональным педагогам. Сейчас педагоги в игровой форме развивают у малышей речь, мышление, внимание, память, моторику, сенсорику, знакомят с окружающим миром, предлагают различные виды творчества и физической активности. Недавно с детками и мамами начали работать психологи, готовые ответить на вопросы, помочь, посоветовать. Одна из мам, сама педагог по образованию, даже устраивала для малышей кукольный театр. Хочется женщинам увидеть в клубе и логопедов, но сложность в том, что трудно найти специалиста, который мог бы взять на себя группу — преимущественно с малышами занимаются индивидуально. Встречи, в том числе и развивающие, проходят в клубе шесть раз в неделю и длятся примерно 40 минут. Они ориентированы на ребятишек от полугода до четырех лет. — Когда дети приходят в детский сад, разница между теми, кто посещал развивающие центры, и «домашними» малышами огромна, — подтверждает необходимость раннего развития детей Елена Головатая, педагог–воспитатель детского сада № 84. — Тут особенно важны планомерные занятия с ребенком: рисование, лепка, аппликация. Причем лепка, как мне кажется, лучше всего. Об этом я всегда говорю родителям — и моторика развивается, и пальчики массируются. Я убеждена: если ребенок лепит и что–то делает своими руками, то в будущем у него обязательно все получится. Воспитатель подчеркивает: не принципиально, умеет ли мама сама хорошо рисовать или лепить, главное, чтобы она хотела заниматься с ребенком. — Минутку для занятий найти можно всегда. Даже если мамочка возится на кухне, пусть даст ребенку крупу, спрячет в ней игрушку, пусть малыш ищет, пересыпает, перебирает. Можно дать кусочек теста — пусть лепит. На кухне всегда можно найти что–то, чем занять чадо, — говорит Елена Викторовна. — Дети, которые все детство просидели у телевизора, в жизни не столь успешны. Они, и став взрослыми, остаются более пассивными. А те, кто чем–то занимался, кого мама куда–то водила и старалась привить нужные навыки, способны многого потом добиться. Алена Серикова, учитель начальных классов гимназии № 4: — Первоклассники, попадающие в школу из детсада, без сомнения, более социализированы, чем те, кто первые семь лет жизни провел дома, вне коллектива. Более того, видна разница между детьми, бывшими на попечении воспитателей, и теми, с кем родители занимались дополнительно. У этих деток более живая речь, они умеют рассуждать, выстраивать логические цепочки. Общение с родителями, посещение центров раннего развития дает ребенку и хороший словарный запас, и раскрепощенность в общении. Хочу сказать, что распространенная ошибка многих родителей заключается в том, что они стараются научить ребенка к школе читать, писать, считать. Не надо! Мы, педагоги, всему этому научим сами. Чтобы помочь ребенку, надо говорить с ним, делать так, чтобы он пересказывал услышанное, развивать логику, кругозор. А скорость чтения — навык, который прекрасно приобретается на уроках. На сегодняшний день только в трех самых крупных детских развивающих центрах Норильска занимается порядка тысячи малышей. И не важно, узнает ли там ребенок, что такое трапеция или параллелепипед, важно, чтобы он научился играть, мириться, делиться со сверстниками, чтобы ему было интересно. И чтобы рядом была мама. А остальное — дело наживное.

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА Я — мама десятилетней всезнайки. В свое время мы перепробовали самые разные формы развивающих занятий: ходили в изостудию, на танцы, фигурное катание, английский — я водила дочь куда только могла. А потом — не так давно — вдруг всерьез усомнилась в необходимости такой бурной активности. Ведь в школе все дети так или иначе «выравниваются» в развитии, и ребенка, который все младенчество просидел дома, сложно отличить от того, кто знает все культурно–досуговые учреждения города наперечет. Где, где же те маленькие гении, которые должны были вырасти из младенцев, знающих английский алфавит с трех лет?Но к таким мыслям я пришла только на десятом году жизни ребенка. А каждая новая мама готова заниматься со своим новорожденным малышом, не зная усталости, днем и ночью, изучая все новые педагогические методики — благо их сейчас в интернете расписано великое множество. А самые непоседливые мамы еще и не хотят довольствоваться жизненными реалиями и тем, что в Кайеркане не сыщешь центров, клубов, объединений, предлагающих родителям помощь, консультации, занятия с малышами.«Малышандия» обосновалась в кайерканском Молодежном центре как раз благодаря неуемной энергии мам–энтузиасток. Они обратились в администрацию района с просьбой о предоставлении им помещения для встреч и общения. Поначалу им предложили пойти в центр ЗОЖ, но там вместить всех желающих не смогли, и чуть позже мамочки —— решили самостоятельно создать некое сообщество, в которое могли бы вливаться другие. Их приняли в Молодежном центре, и в итоге было создано клубное объединение, собравшее более пятидесяти мам с малышами.За год организаторы клуба не просто обзавелись друзьями и единомышленниками, но и сделали ремонт в предоставленном помещении благодаря помощи Союза предпринимателей «Поддержка» и благотворителей, заказали развивающие модули, стеллажи, столики и стулья для деток. Немало сил в общее дело вложили и мужья молодых мамочек., я познакомилась в «Малышандии» год назад, когда ему было всего восемь месяцев. Он еще не умел ходить, зато радостно хлопал в ладоши под песенки и с воодушевлением водил кисточкой по раскраскам.— Сейчас Федю больше занимают технические игрушки, конструкторы, телефоны. Мне кажется, что он подрос и немного потерял интерес к занятиям, которые проводятся для малышей его возраста. Ему сейчас важнее открыть–закрыть что–то, собрать–разобрать. Когда он был младше, больше любил рисовать, лепить, — рассказывает мама. — В клубе мы получаем общение, необходимое для социализации ребенка. В принципе, Федя — мальчик контактный, но когда ребенок растет в семье один, играть со сверстниками дома получается редко.По сравнению с детьми, живущими на материке, у маленьких норильчан очень мало возможностей для прогулок и знакомств в песочнице, поэтому большинство родителей в «Малышандии» компенсируют именно дефицит общения.— Изначально у нас была идея собрать мам, которым одиноко и которым порой некому задать интересующие их вопросы. Потом появилось желание развивать детей, и мы задумались о покупке инвентаря и развивающего оборудования, — делитсяНесмотря на то что Настя уже ходит в детский сад, сама Виктория не оставляет клуб, продолжая участвовать в его жизни. «Этот центр — моя мечта», — улыбается она., была одной из первых, кто стал проводить с малышами развивающие занятия: пальчиковую гимнастику, игры с тестом, крупами, водой, рисование пальчиками и так далее. Мамам эти затеи очень понравились, и организаторы «Малышандии» решили обратиться к профессиональным педагогам.Сейчас педагоги в игровой форме развивают у малышей речь, мышление, внимание, память, моторику, сенсорику, знакомят с окружающим миром, предлагают различные виды творчества и физической активности. Недавно с детками и мамами начали работать психологи, готовые ответить на вопросы, помочь, посоветовать. Одна из мам, сама педагог по образованию, даже устраивала для малышей кукольный театр. Хочется женщинам увидеть в клубе и логопедов, но сложность в том, что трудно найти специалиста, который мог бы взять на себя группу — преимущественно с малышами занимаются индивидуально.Встречи, в том числе и развивающие, проходят в клубе шесть раз в неделю и длятся примерно 40 минут. Они ориентированы на ребятишек от полугода до четырех лет.— Когда дети приходят в детский сад, разница между теми, кто посещал развивающие центры, и «домашними» малышами огромна, — подтверждает необходимость раннего развития детей Елена Головатая, педагог–воспитатель детского сада № 84. — Тут особенно важны планомерные занятия с ребенком: рисование, лепка, аппликация. Причем лепка, как мне кажется, лучше всего. Об этом я всегда говорю родителям — и моторика развивается, и пальчики массируются. Я убеждена: если ребенок лепит и что–то делает своими руками, то в будущем у него обязательно все получится.Воспитатель подчеркивает: не принципиально, умеет ли мама сама хорошо рисовать или лепить, главное, чтобы она хотела заниматься с ребенком.— Минутку для занятий найти можно всегда. Даже если мамочка возится на кухне, пусть даст ребенку крупу, спрячет в ней игрушку, пусть малыш ищет, пересыпает, перебирает. Можно дать кусочек теста — пусть лепит. На кухне всегда можно найти что–то, чем занять чадо, — говорит Елена Викторовна. — Дети, которые все детство просидели у телевизора, в жизни не столь успешны. Они, и став взрослыми, остаются более пассивными. А те, кто чем–то занимался, кого мама куда–то водила и старалась привить нужные навыки, способны многого потом добиться.— Первоклассники, попадающие в школу из детсада, без сомнения, более социализированы, чем те, кто первые семь лет жизни провел дома, вне коллектива. Более того, видна разница между детьми, бывшими на попечении воспитателей, и теми, с кем родители занимались дополнительно. У этих деток более живая речь, они умеют рассуждать, выстраивать логические цепочки. Общение с родителями, посещение центров раннего развития дает ребенку и хороший словарный запас, и раскрепощенность в общении.Хочу сказать, что распространенная ошибка многих родителей заключается в том, что они стараются научить ребенка к школе читать, писать, считать. Не надо! Мы, педагоги, всему этому научим сами. Чтобы помочь ребенку, надо говорить с ним, делать так, чтобы он пересказывал услышанное, развивать логику, кругозор. А скорость чтения — навык, который прекрасно приобретается на уроках.На сегодняшний день только в трех самых крупных детских развивающих центрах Норильска занимается порядка тысячи малышей. И не важно, узнает ли там ребенок, что такое трапеция или параллелепипед, важно, чтобы он научился играть, мириться, делиться со сверстниками, чтобы ему было интересно. И чтобы рядом была мама. А остальное — дело наживное.

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