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Бить или не бить

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В феврале вступили в силу изменения, внесенные в статью 116 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ее новой редакцией, ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий предусмотрена за причинение физической боли, даже если не был нанесен вред здоровью. При этом закон четко определяет, что подобные насильственные действия должны быть совершены из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой–либо социальной группы. В этом случае Уголовный кодекс предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.
Начальник отдела дознания отдела МВД России по г. Норильску Виталий Табелко пояснил, что теперь не предусмотрена уголовная ответственность за нанесение побоев в отношении близких лиц, если это произошло впервые. В случаях единичного рукоприкладства дебошир будет отвечать в соответствии с одноименной статьей 6.1.1 «Побои» Кодекса об административных правонарушениях. Санкции по этой статье: наложение штрафа в размере от пяти до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Такая мера, по словам руководителя отдела дознания, вовсе не облегчает жизнь домашним тиранам, но дает им возможность одуматься, переоценить свои действия и избежать пятна в биографии в виде уголовной статьи. Если же драчун во второй раз поднимет руку на своих домашних, ему грозит уже уголовная ответственность.
К слову, теперь из статьи 116 «Побои» УК РФ исключена конкретизация, кто именно является близким лицом: супруг, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки и так далее.
— Проще говоря, за безобидный шлепок ребенка по мягкому месту родителей не посадят в тюрьму, но систематическое отвешивание тумаков станет поводом для серьезных разбирательств, — добавляет Виталий Табелко. — А если избиение детей родителями или жены мужем происходит систематически, то ответственность за это преступление наступит уже по статье 117 «Истязание» УК РФ.
Стоит добавить, что с момента вступления в силу изменений уголовные дела по статье «Побои» сотрудниками отдела дознания пока не возбуждались.

Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото из архива норильского ОМВД

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