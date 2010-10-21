

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



Молодежь получит поддержку

На международном арктическом форуме, который сейчас проходит в Архангельске, глава Норильска Олег Курилов предложил ввести в законодательство гарантии выплаты северных надбавок с первого дня работы тем, кто вступает в трудовые отношения на территории Крайнего Севера в возрасте до 35 лет.

Данная мера не повлечет дополнительных расходов для предприятий, так как планирование годового размера фонда оплаты труда осуществляется, исходя из максимальных параметров. В то же время это позволит сделать рабочие места в бюджетных организациях более привлекательными для молодых специалистов, считает Олег Курилов. Те же, кто работает в сфере малого и среднего предпринимательства, получат дополнительную уверенность в будущем. И самое главное, такие изменения положительно повлияют на самоощущение молодежи, работающей на Крайнем Севере. Затронутая тема является тем более важной в свете того, что одной из самых актуальных проблем любого арктического города является отток молодежи. Только в Норильске численность жителей в возрасте от 14 до 30 лет за последние четыре года снизилась на 10%, причем большая доля приходится на выпускников школ, уезжающих получать высшее образование. Такая тенденция заставляет искать новые механизмы для возвращения уехавшей и закрепления на территории оставшейся молодежи. В достижении этой задачи используется целый спектр мероприятий. В течение нескольких лет реализуется муниципальная программа для привлечения молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Им предоставляется служебное жилье, гарантируется компенсация расходов, связанных с переездом, а также выплата подъемных. Администрация города активно участвует в создании комфортной молодежной среды и инфраструктуры для развития неформальных объединений. Ведется поддержка организаций, самостоятельно реализующих проекты, направленные на всестороннее развитие молодежи — так, им предоставляются помещения на безвозмездной основе. Кроме того, муниципалитет участвует в реализации социально значимых для города проектов в рамках концессионных и инвестиционных соглашений.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ Данная мера не повлечет дополнительных расходов для предприятий, так как планирование годового размера фонда оплаты труда осуществляется, исходя из максимальных параметров. В то же время это позволит сделать рабочие места в бюджетных организациях более привлекательными для молодых специалистов, считает Олег Курилов. Те же, кто работает в сфере малого и среднего предпринимательства, получат дополнительную уверенность в будущем. И самое главное, такие изменения положительно повлияют на самоощущение молодежи, работающей на Крайнем Севере.Затронутая тема является тем более важной в свете того, что одной из самых актуальных проблем любого арктического города является отток молодежи. Только в Норильске численность жителей в возрасте от 14 до 30 лет за последние четыре года снизилась на 10%, причем большая доля приходится на выпускников школ, уезжающих получать высшее образование. Такая тенденция заставляет искать новые механизмы для возвращения уехавшей и закрепления на территории оставшейся молодежи.В достижении этой задачи используется целый спектр мероприятий. В течение нескольких лет реализуется муниципальная программа для привлечения молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Им предоставляется служебное жилье, гарантируется компенсация расходов, связанных с переездом, а также выплата подъемных.Администрация города активно участвует в создании комфортной молодежной среды и инфраструктуры для развития неформальных объединений. Ведется поддержка организаций, самостоятельно реализующих проекты, направленные на всестороннее развитие молодежи — так, им предоставляются помещения на безвозмездной основе. Кроме того, муниципалитет участвует в реализации социально значимых для города проектов в рамках концессионных и инвестиционных соглашений.

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