

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



Бизнес–курс

Деловое предложение

Ежегодно в городе открывается несколько новых предприятий малого бизнеса, учредителями которых становятся вчерашние безработные норильчане. Открыть собственное дело им помогает специальная программа, которая реализуется в Норильске с 2009 года.

За это время открылось 49 новых предприятий, 36 из которых продолжают работать и сегодня. Чаще всего предприниматели предпочитают начинать дело в сфере услуг, причем тех, оказанием которых занимались ранее сами. Так в городе появились новые салоны красоты, ателье по ремонту одежды, СТО, хлебопекарни. Таким же образом открывают начинающие бизнесмены и точки розничной торговли продуктами и одеждой. По словам Ольги Беляевой, начальника отдела взаимодействия с работодателями Центра занятости населения, главное, что требуется, чтобы начать свое дело, — решительность и хорошая подготовка. — Программа помощи в открытии собственного дела рассчитана на безработных граждан, состоящих у нас на учете. Финансовая поддержка, которая предоставляется на эти цели, составляет 106,6 тысячи рублей, — рассказывает Ольга Беляева. — И чтобы претендовать на нее, первым делом необходимо разработать бизнес–проект. А для этого требуется изучить рынок услуг в выбранной сфере: проанализировать деятельность конкурентов, разобраться в ценовой политике, предусмотреть все риски бизнеса и варианты их преодоления, составить экономическое обоснование не менее чем на два года. Необходимо учитывать абсолютно все расходы, в том числе на коммунальные услуги, аренду помещения, рекламу, доставку товара, приобретение основных средств производства, товара на реализацию и т. д. Это кажется просто, когда прикидываешь в уме, но как только начинаешь писать, выясняется, что забыл то одно, то не учел другое. Именно потому специалисты службы занятости помогают будущим предпринимателям составить бизнес–план. И, должна сказать, те, кто по–настоящему горит своей идеей, справляются с задачей быстро и хорошо, а в дальнейшем успешно ведут свой бизнес.

Есть идея? Обоснуй! Разработанный бизнес–план будущий предприниматель защищает на комиссии, в состав которой входят специалисты Центра занятости населения, администрации города. По решению комиссии бизнес–план отправляется на экспертизу в Красноярск, если есть недочеты, его требуют доработать. Эксперты, кроме всего прочего, учитывают социальную направленность проекта и его необходимость для территории. При условии положительного заключения красноярских специалистов в Центре занятости Норильска принимается решение о выделении гражданину финансовой помощи после заключения с ним договора, который обязывает получателя средств в течение 30 дней зарегистрироваться в налоговом органе. После предоставления в ЦЗН копии свидетельства о госрегистрации на счет получателя перечисляются средства, которые тот должен использовать в течение 90 дней. Список, на что можно израсходовать финансовую помощь, строго регламентирован. В течение года специалисты Центра занятости населения отслеживают, как работает новое предприятие. Если за это время оно закроется, выделенные финансовые средства предпринимателю придется вернуть. В среднем ежегодно по этой программе в Норильске открывается 4–5 новых предприятий. В 2017 году также предусмотрены средства на открытие пяти ИП, уже прошел экспертизу бизнес–план норильчанина, планирующего открыть кадровое агентство. Надо сказать, что из года в год эта программа пользуется стабильным спросом у горожан. В единый день самозанятости на встречу с представителями Центра занятости, налоговой службы, Пенсионного фонда и УПРиУ приходят многие желающие открыть свое дело. В этом году их также набралось немало. Интересовались практическими вопросами делового старта: особенностями налогообложения, отчислениями, которые должны будут производить как работодатели своим будущим работникам, иными программами помощи — субсидиями, компенсациями по договорам лизинга, возможными в рамках муниципальных программ.

Первый блин не комом Александра уже летом планирует открыть собственный продуктовый магазин. Занятие бизнесом для нее в новинку, решила попробовать, глядя на знакомых, начавших свое дело. – Пока это просто идея. Пришла на встречу со специалистами, чтобы лучше понимать, как именно ее реализовать. Думаю, на этапе написания бизнес–плана возникнут новые вопросы, за консультацией обращусь в Центр занятости. Еще один участник встречи, Роман, готов предложить городу редкую услугу — промышленную обработку металлоконструкций. В ходе предварительных исследований выяснилось, что на нее высокий спрос, а вот предложения, наоборот, крайне ограничены. – Сейчас на территории такую услугу предоставляет только градообразующее предприятие, — отмечает Роман. — Пока трудно сказать, когда мы начнем, это зависит от того, как мы с напарником будем работать с заказчиками: выезжая к ним или на нашей базе. Во втором случае потребуется помещение, чтобы там был сделан ремонт, поскольку оборудование не любит пыли, влажности. Так что пока дело на стадии идей. А на встречу со специалистами мы пришли, чтобы узнать, какую помощь нам может предложить город. Привлекло предложение компенсации затрат по поставке оборудования в рамках муниципальной программы, которая позволит «отбить» большую часть расходов. Екатерина Перегуда открыла свое дело в 2016 году. В сентябре в Талнахе начала работать ее мини–пекарня по выпечке пиццы и блинов, организовала предприниматель и доставку продукции. Имея диплом повара–кондитера и десятилетний стаж в пищевой отрасли, Екатерина говорит, что выбор деятельности был для нее очевиден: – Обычно пиццу совмещают с суши и роллами, но поскольку я в них не специалист, а готовить одну лишь пиццу мне показалось мало, я решила сделать ставку на блины. Да, их выпекают многие, а вот доставляют редко. Я же взялась за это. В итоге люди постепенно о нас узнают, спрос налаживается. Сейчас на ее предприятии, кроме Екатерины, трудится еще один работник и два водителя занимаются доставкой. — Я очень боялась начинать свое дело, опасалась, что прогорю. Опыта в бизнесе никакого не было. Но поддержали родные, и сейчас планирую в течение двух лет выйти на стабильный спрос продукции — пока он развивается рывками. А через полтора года хочу заявиться на рынке Центрального района, – делится Екатерина. Неожиданностью в процессе работы для нее стала величина расходов на рекламу. При написании бизнес–плана Екатерина учитывала этот фактор, однако реальная стоимость рекламы и потребность в ней оказались в разы выше. Пока, говорит предприниматель, почти весь доход уходит на это. Но экономить на рекламе нельзя, уверена Екатерина, это — залог будущего успеха, поскольку продукция становится узнаваемой у потребителя. Еще одна молодая предпринимательница Виктория Артеменко, открывая бизнес, учитывала не только коммерческий интерес, но и социальную составляющую. Ее ателье по пошиву одежды проводит профориентационные уроки для детей, а также мастер–классы — как платные для всех желающих, так и благотворительные для воспитанников детского дома и интерната. — Я не занималась бизнесом прежде, но за плечами 20–летний опыт работы швеи в ателье. Потом работала с клиентами на дому, а когда их стало достаточно много, возникла идея создать свое ИП. Мы вложились в приобретение помещения — решили, что купить будет выгоднее, чем арендовать, сделали ремонт. На все это потребовалось примерно полтора миллиона рублей. Центр занятости оказал помощь в приобретении оборудования. На рекламу не потратила ни рубля и впредь не собираюсь — практика показала, что сарафанное радио надежнее и, главное, дешевле, — поясняет предпринимательница. Планы, заявленные на старте, выполнены полностью, говорит Виктория. Сейчас она рассчитывает на грант от «Норникеля» для расширения бизнеса. Но даже в случае отказа ее предприятие сможет расшириться своими силами к будущему сентябрю, а через два года — открыть уже сеть ателье: этому способствует спрос на услуги предприятия.

В Норильске за последние три года снизилось количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей: с 5164 в 2014 году до 5018 в прошлом. Как и в целом по стране, сектор малого и среднего предпринимательства у нас сосредоточен в основном в сфере потребительского рынка. Львиная доля предприятий малого бизнеса работает в области торговли и общественного питания — 42,5%; 19,6% — транспортные услуги; 17,9% — прочие услуги; 17,0% — бытовые услуги; 3% — в производственной сфере.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО. Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА За это время открылось 49 новых предприятий, 36 из которых продолжают работать и сегодня. Чаще всего предприниматели предпочитают начинать дело в сфере услуг, причем тех, оказанием которых занимались ранее сами. Так в городе появились новые салоны красоты, ателье по ремонту одежды, СТО, хлебопекарни. Таким же образом открывают начинающие бизнесмены и точки розничной торговли продуктами и одеждой.По словам, главное, что требуется, чтобы начать свое дело, — решительность и хорошая подготовка.— Программа помощи в открытии собственного дела рассчитана на безработных граждан, состоящих у нас на учете. Финансовая поддержка, которая предоставляется на эти цели, составляет 106,6 тысячи рублей, — рассказывает Ольга Беляева. — И чтобы претендовать на нее, первым делом необходимо разработать бизнес–проект. А для этого требуется изучить рынок услуг в выбранной сфере: проанализировать деятельность конкурентов, разобраться в ценовой политике, предусмотреть все риски бизнеса и варианты их преодоления, составить экономическое обоснование не менее чем на два года. Необходимо учитывать абсолютно все расходы, в том числе на коммунальные услуги, аренду помещения, рекламу, доставку товара, приобретение основных средств производства, товара на реализацию и т. д. Это кажется просто, когда прикидываешь в уме, но как только начинаешь писать, выясняется, что забыл то одно, то не учел другое. Именно потому специалисты службы занятости помогают будущим предпринимателям составить бизнес–план. И, должна сказать, те, кто по–настоящему горит своей идеей, справляются с задачей быстро и хорошо, а в дальнейшем успешно ведут свой бизнес.

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