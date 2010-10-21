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[Индекс номера 44 (30.03.2017)]

 в городе n 
Без преград

Год назад распоряжением администрации Норильска был утвержден план мероприятий «Дорожная карта» на 2016–2020 годы. Его цель — повышение доступности для инвалидов объектов и услуг. «Заполярка» узнала, что уже сделано и что еще предстоит.
Возможности инвалидов не ограничены
Статистика
В Норильске по состоянию на 1 сентября 2015 года, когда началась разработка плана, проживали 4595 инвалидов, в их числе 566 человек в возрасте до 18 лет. Наряду с этим более 63 тысяч норильчан (примерно одна треть всех горожан) относились к категории «маломобильные группы населения» — это пожилые люди, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, проходящие реабилитацию после травм, беременные женщины и родители с колясками.
Стоит отметить, что Норильск не является получателем средств федерального и краевого бюджетов, выделяемых на государственную поддержку инвалидов, в том числе на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Норильске проводится исключительно на средства местного бюджета, точнее на средства учреждений и предприятий — исполнителей «Дорожной карты».
Как отметил президент России Владимир Путин, доступность среды — это не только оборудование пандусов, установка специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта под нужды инвалидов, не меньшую роль играет и организация работы наших социальных, информационных и прочих служб с учетом потребностей этих людей.
И в 2021 году в Норильске, благодаря проводимым мероприятиям по совершенствованию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, не должно остаться ни одного муниципального объекта, куда бы беспрепятственно не мог попасть инвалид. Также маломобильным норильчанам должна быть доступна и каждая услуга, предоставляемая муниципалитетом горожанам. Мы будем рассказывать на страницах газеты обо всех изменениях, происходящих в городе в рамках «Дорожной карты».

Сделано в 2016 году
Пандус в ДС «Арктика»
– Откидными трапами для посадки и высадки инвалидов–колясочников оборудованы 125 автобусов, что составляет 51% от всего общественного транспорта.
– На перекрестках Ленинский проспект — улица Орджоникидзе и Ленинский проспект — улица Советская установлены светофоры для слабовидящих — со звуковым сигнальным сопровождением.
– 268 предпринимателям были направлены письма о требованиях законодательства РФ в части доступности потребительского рынка для инвалидов (например, оборудование пандусов при входе в магазин). Уже во многих торговых точках проведены работы по усовершенствованию входных групп.
– Управление общего и дошкольного образования разработало адаптированные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями опорно–двигательного аппарата и расстройствами речи.
– Публичная библиотека города оснащена устройством для чтения книг слабовидящими.
– Двенадцать норильчан–инвалидов обслуживались библиотекарями на дому. В библиотеках районов для людей с ограниченными возможностями здоровья проведено 19 мероприятий, которые посетили в общей сложности 500 человек.
– Библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы пополнился коллекцией аудиокниг — всего 935 экземпляров; приобретена 101 книга с увеличенным шрифтом.
– На официальном сайте Норильска www.norilsk–city.ru создана вкладка «Доступная среда», обеспечен доступ к информационно–справочному порталу для инвалидов «Красноярский край — территория равных возможностей». Для инвалидов по зрению имеется контрастная версия сайта с полным перечнем сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов.
– Управление жилищно–коммунального хозяйства рассматривает обращения граждан по поводу установки пандусов в подъездах жилых домов.
– В управлениях потребительского рынка и услуг, по делам культуры и искусства проведены семинар и инструктаж по алгоритму действий при обращении к ним инвалидов.
– В управлении социальной политики организованы занятия по обучению специалистов, осуществляющих прием населения, русскому жестовому языку.

Надежда СИДОР. Фото Владимира МАКУШКИНА

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Год назад распоряжением администрации Норильска был утвержден план мероприятий «Дорожная карта» на 2016–2020 годы. Его цель — повышение доступности для инвалидов объектов и услуг. «Заполярка» узнала, что уже сделано и что еще предстоит.

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