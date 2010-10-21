

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



В городе n

Адресная помощь

В Норильске действует муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Норильска». На примере 2016 года расскажем, на какую помощь от администрации города могут рассчитывать инвалиды.

По одной тысяче рублей к Международному дню инвалида получили 4248 норильчан, имеющих этот статус, старше 18 лет и 618 — несовершеннолетние. Также 591 ребенку–инвалиду перечислили материальную помощь (одну тысячу рублей) к Дню защиты детей. 69 человек, в том числе и сопровождающие инвалида (на основе медицинского заключения о нуждаемости в сопровождении), воспользовались компенсацией расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Эта мера поддержки доступна один раз в два года. Материальную помощь (оплата проезда детям–инвалидам и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно при наличии путевки, при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям; к месту лечения, обследования, консультации и обратно при наличии направления учреждения здравоохранения) при отсутствии возможности оплаты проезда в Фонде социального страхования получили 50 человек. 97 родителей детей–инвалидов, не имеющие на тот период право на оплату дороги на предприятии, воспользовались материальной помощью и получили 50% от стоимости билетов к месту отдыха и обратно на себя и на детей. Один человек при материальной поддержке администрации смог принять участие в краевом конкурсе исполнителей эстрадной песни среди молодых инвалидов «Лейся песня». телефоны управления социальной политики : – 46–19–82 — начальник отдела по приему документов на оказание социальных услуг; – 46–91–32 — главный специалист отдела по приему документов на оказание социальных услуг; – 42–50–45 — дежурный специалист отдела по приему документов на оказание социальных услуг. Прием ведется в порядке очереди и по предварительной записи. Записаться на прием можно на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края www.szn24.ru в разделе «Запись на прием» или по телефону 46–02–68. Ознакомиться с полным перечнем социальных услуг можно: – на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края www.szn24.ru в разделе «Государственные услуги и функции»; – на официальном сайте города Норильска www.norilsk–city.ru в разделе «Муниципальные услуги».

Надежда СИДОР. Фото Владимира МАКУШКИНА По одной тысяче рублей к Международному дню инвалида получили 4248 норильчан, имеющих этот статус, старше 18 лет и 618 — несовершеннолетние. Также 591 ребенку–инвалиду перечислили материальную помощь (одну тысячу рублей) к Дню защиты детей.69 человек, в том числе и сопровождающие инвалида (на основе медицинского заключения о нуждаемости в сопровождении), воспользовались компенсацией расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Эта мера поддержки доступна один раз в два года.Материальную помощь (оплата проезда детям–инвалидам и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно при наличии путевки, при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям; к месту лечения, обследования, консультации и обратно при наличии направления учреждения здравоохранения) при отсутствии возможности оплаты проезда в Фонде социального страхования получили 50 человек.97 родителей детей–инвалидов, не имеющие на тот период право на оплату дороги на предприятии, воспользовались материальной помощью и получили 50% от стоимости билетов к месту отдыха и обратно на себя и на детей.Один человек при материальной поддержке администрации смог принять участие в краевом конкурсе исполнителей эстрадной песни среди молодых инвалидов «Лейся песня».

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