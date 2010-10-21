

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



Своя игра

По историческим местам

Найти в документах подпись Завенягина, раскопать нужную заметку в городской газете, отыскать в экспозиции очки Урванцева — такой необычный квест прошли норильские старшеклассники в городском музее.

Квест «Экскурсия по городу» был задуман в рамках корпоративного проекта ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» клуба «Профнавигатор». В организации помогали станция детско–юношеского туризма и экскурсий и музей Норильска. В игре использовались вопросы о норильских улицах, названных в честь выдающихся городских ученых и исследователей — Урванцева, Анисимова, Нансена, Бегичева, Котульского, Федоровского. От школьных команд при этом требовалось не только знание истории города, но и логика, внимательность, собранность. Сотрудники музея в разных укромных уголках своего здания — в выставочных залах, на лестницах, в библиотеке, в холле — разместили QR–коды. Ребятам нужно было найти их, разгадать зашифрованные вопросы, решить ребус или загадку и получить указание на новую локацию. На тринадцать этапов квеста отводился 1 час 45 минут. Как рассказала старший научный сотрудник музея Ольга Шадрина, когда она придумывала задания для игры, они ей казались чересчур сложными, однако ребятам, судя по всему, показалось иначе. Застигнутая фотографом «Заполярки» в библиотеке за разгадыванием вопроса в номере городской газеты, команда талнахской школы № 27 уверяла, что они уже с легкостью прошли шесть этапов и в себе уверены. В результате ребята, выполнив все задания за 70 минут, заняли второе место. Обойти их удалось только команде станции детско–юношеского туризма, которые уложились ровно за час. Третьими стали старшеклассники из Кайеркана — отличилась школа № 40. Впрочем, как рассказали организаторы, не все оказалось таким простым: некоторым командам не хватило элементарного внимания при прочтении вопросов, и им пришлось возвращаться на уже пройденные этапы. Но в целом квест понравился всем — и детям, и взрослым.

Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норникель»: – В рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» мы стараемся пробуждать в ребятах интерес к истории города и компании, неразрывно связанным между собой. Квест — новая для нас форма — оказался настолько удачным, что можно подумать и о том, чтобы проводить его на улицах Норильска. А вообще мы пробуем разные формы: перед квестом был отборочный, дистанционный, этап — разгадка вопросов в интернете, и двенадцать лучших команд сегодня собрались в музее. По результатам квеста семь команд пойдут дальше: в апреле примут участие в викторине «Что? Где? Когда?», которая состоится во Дворце культуры компании.

Светлана ГУНИНА Фото Владимира МАКУШКИНА Квест «Экскурсия по городу» был задуман в рамках корпоративного проекта ЗФ ПАО «ГМК «Норникель» клуба «Профнавигатор». В организации помогали станция детско–юношеского туризма и экскурсий и музей Норильска. В игре использовались вопросы о норильских улицах, названных в честь выдающихся городских ученых и исследователей — Урванцева, Анисимова, Нансена, Бегичева, Котульского, Федоровского. От школьных команд при этом требовалось не только знание истории города, но и логика, внимательность, собранность.Сотрудники музея в разных укромных уголках своего здания — в выставочных залах, на лестницах, в библиотеке, в холле — разместили QR–коды. Ребятам нужно было найти их, разгадать зашифрованные вопросы, решить ребус или загадку и получить указание на новую локацию. На тринадцать этапов квеста отводился 1 час 45 минут.Как рассказала старший научный сотрудник музея Ольга Шадрина, когда она придумывала задания для игры, они ей казались чересчур сложными, однако ребятам, судя по всему, показалось иначе. Застигнутая фотографом «Заполярки» в библиотеке за разгадыванием вопроса в номере городской газеты, команда талнахской школы № 27 уверяла, что они уже с легкостью прошли шесть этапов и в себе уверены. В результате ребята, выполнив все задания за 70 минут, заняли второе место. Обойти их удалось только команде станции детско–юношеского туризма, которые уложились ровно за час. Третьими стали старшеклассники из Кайеркана — отличилась школа № 40. Впрочем, как рассказали организаторы, не все оказалось таким простым: некоторым командам не хватило элементарного внимания при прочтении вопросов, и им пришлось возвращаться на уже пройденные этапы. Но в целом квест понравился всем — и детям, и взрослым.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















