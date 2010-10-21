

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



Человек родился

Тимофей Потекин

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 25 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Тимофей Потекин.

Родился 18 марта в 19.35 Рост 55 см - Вес 3 780 г 26–летний отец новорожденного Алексей в Норильске с 1995 года — сюда они переехали с родителями из Казахстана. Здесь он окончил талнахскую школу, а потом поступил в Красноярский государственный аграрный университет, где учился по специализации «электроснабжение». Алевтина родилась на Севере, после школы окончила политехнический техникум, получив диплом делопроизводителя. – Познакомились мы на работе, — рассказывает их историю Алексей. — Это было в 2015 году, мы тогда вместе трудились на обогатительной фабрике: я –электриком, она — машинистом компрессорных установок. Там все и закрутилось... Алевтина сразу привлекла внимание молодого человека: и голос, и лицо, и фигура — все произвело на него впечатление. Так мужчина сначала оценивает — глазами, а уж потом рождаются интерес, дружба, привязанность, любовь. Свадьба у молодых состоялась 17 июня прошлого года. Первый свой совместный отпуск они провели в Сочи. Жена у Алексея, по его словам, оказалась замечательной: и характер легкий, и дом ведет как надо, и рукодельничает. – У нее есть весь набор качеств, который нужен семейной женщине, — добавляет молодой супруг. Сына ребята назвали Тимофеем, оно привлекло их своей простотой и звучанием. – Пока малыш очень похож на папу, даже жмурится как отец, а дальше видно будет, — делится мама Аля. Свое будущее Потекины уже практически распланировали. Какое–то время ребята еще поживут в Норильске, который дает их семье стабильную работу и все, что к этому прилагается, а затем они мечтают перебраться в Новосибирск — в этом городе живут родители Алексея, которые сейчас ждут не дождутся, когда к ним привезут маленького Тимошу.

Марина КАЛИНИНА. Фото автора

Если вы ждете ребенка и хотите стать героями нашей рубрики, звоните по телефону 34-27-47. 26–летний отец новорожденного Алексей в Норильске с 1995 года — сюда они переехали с родителями из Казахстана. Здесь он окончил талнахскую школу, а потом поступил в Красноярский государственный аграрный университет, где учился по специализации «электроснабжение».Алевтина родилась на Севере, после школы окончила политехнический техникум, получив диплом делопроизводителя.– Познакомились мы на работе, — рассказывает их историю Алексей. — Это было в 2015 году, мы тогда вместе трудились на обогатительной фабрике: я –электриком, она — машинистом компрессорных установок. Там все и закрутилось...Алевтина сразу привлекла внимание молодого человека: и голос, и лицо, и фигура — все произвело на него впечатление. Так мужчина сначала оценивает — глазами, а уж потом рождаются интерес, дружба, привязанность, любовь.Свадьба у молодых состоялась 17 июня прошлого года. Первый свой совместный отпуск они провели в Сочи.Жена у Алексея, по его словам, оказалась замечательной: и характер легкий, и дом ведет как надо, и рукодельничает.– У нее есть весь набор качеств, который нужен семейной женщине, — добавляет молодой супруг.Сына ребята назвали Тимофеем, оно привлекло их своей простотой и звучанием.– Пока малыш очень похож на папу, даже жмурится как отец, а дальше видно будет, — делится мама Аля.Свое будущее Потекины уже практически распланировали. Какое–то время ребята еще поживут в Норильске, который дает их семье стабильную работу и все, что к этому прилагается, а затем они мечтают перебраться в Новосибирск — в этом городе живут родители Алексея, которые сейчас ждут не дождутся, когда к ним привезут маленького Тимошу.

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