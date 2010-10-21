На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 25 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Тимофей Потекин.
|Родился 18 марта в 19.35Рост 55 см - Вес 3 780 г
26–летний отец новорожденного Алексей в Норильске с 1995 года — сюда они переехали с родителями из Казахстана. Здесь он окончил талнахскую школу, а потом поступил в Красноярский государственный аграрный университет, где учился по специализации «электроснабжение».
Алевтина родилась на Севере, после школы окончила политехнический техникум, получив диплом делопроизводителя.
– Познакомились мы на работе, — рассказывает их историю Алексей. — Это было в 2015 году, мы тогда вместе трудились на обогатительной фабрике: я –электриком, она — машинистом компрессорных установок. Там все и закрутилось...
Алевтина сразу привлекла внимание молодого человека: и голос, и лицо, и фигура — все произвело на него впечатление. Так мужчина сначала оценивает — глазами, а уж потом рождаются интерес, дружба, привязанность, любовь.
Свадьба у молодых состоялась 17 июня прошлого года. Первый свой совместный отпуск они провели в Сочи.
Жена у Алексея, по его словам, оказалась замечательной: и характер легкий, и дом ведет как надо, и рукодельничает.
– У нее есть весь набор качеств, который нужен семейной женщине, — добавляет молодой супруг.
Сына ребята назвали Тимофеем, оно привлекло их своей простотой и звучанием.
– Пока малыш очень похож на папу, даже жмурится как отец, а дальше видно будет, — делится мама Аля.
Свое будущее Потекины уже практически распланировали. Какое–то время ребята еще поживут в Норильске, который дает их семье стабильную работу и все, что к этому прилагается, а затем они мечтают перебраться в Новосибирск — в этом городе живут родители Алексея, которые сейчас ждут не дождутся, когда к ним привезут маленького Тимошу.Марина КАЛИНИНА. Фото автора
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