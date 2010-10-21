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[Индекс номера 44 (30.03.2017)]

 Прямая линия 
Не молчите, действуйте!

В редакции «Заполярной правды» прошла прямая линия с участием руководителей отделов норильского ОМВД. Сегодня мы публикуем ответы на самые актуальные вопросы читателей.
Слева направо: Алексей Пронин, Андрей Муртазин, Олег Лавро
— Проводятся ли после 22–23 часов проверки в норильских кафе, где в это время порой свободно собираются подростки:
Олег Лавро, начальник отдела полиции № 3 (Кайеркан):
– Законом Красноярского края для родителей предусмотрена административная ответственность за появление подростков в возрасте до 16 лет в общественных местах после 22 часов. С 31 мая подросткам будет разрешено гулять до 23 часов — это связано с тем, что световой день становится длиннее. Как правило, с владельцами кафе регулярно проводится работа, и они знают об ответственности за нахождение несовершеннолетних в их заведениях в позднее время.
Если в ходе рейда наряд патрульно–постовой службы и участковый уполномоченный обнаруживают несовершеннолетнего, его доставляют в отдел полиции, куда вызывают родителей, берут необходимые объяснения. После этого собранные материалы направляются в административную комиссию, которая составляет в отношении родителей подростка протокол об административном правонарушении. В любом случае, подросток передается в руки родителей.
Штраф за подобное правонарушение не велик, всего 500 рублей, но, если оно происходит неоднократно, родителей вызывают на совет профилактики, а в дальнейшем семью ставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

— Ходят слухи, что в ряде заведений общепита распространяются курительные смеси. Насколько это соответствует истине?
Андрей Муртазин, начальник отдела полиции № 1:
– На данный момент подтвердить такую информацию мы не можем, поскольку от граждан никаких заявлений или сообщений относительно подобных фактов не поступало. Однако если вам известно, что в том или ином заведении торгуют наркотическими веществами, следует сообщить об этом по номеру 102 или по телефону доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391)245–96–46. Звонок может быть и анонимным. Сообщение будет зафиксировано и передано в отдел по контролю за оборотом наркотиков, который и будет проводить проверку.
Добавлю, что в Норильске регулярно проводятся оперативные мероприятия по выявлению случаев распространения наркотиков, ведутся профилактические беседы со школьниками, объявляются тематические акции, такие как «Сообщи, где торгуют смертью».

— В последнее время я часто встречаю молодых людей в не совсем адекватном состоянии: вроде не пьяные и в то же время еле стоят на ногах, взгляд бессмысленный, с явными признаками наркотического опьянения. Какая работа проводится в этом направлении? Что делать и куда обращаться?
А. М.:
– В такой ситуации вы можете либо позвонить в полицию, набрав 02, либо, если видите, что человеку плохо, вызвать скорую помощь — 03. Уже после госпитализации и медосвидетельствования можно будет говорить о наличии в крови пациента наркотических средств либо алкоголя. Параллельно, если речь все же идет о наркотиках, вся информация фиксируется в дежурной части, и начинается работа по выявлению распространителей.

— Есть ли в Кайеркане народная дружина, и как в нее записаться?
О. Л.:
– В начале марта в кайерканском территориальном управлении прошло совещание с участием Юрия Кононченко, командира норильской добровольной народной дружины. На нем решался вопрос о включении в состав ДНД 12 жителей района. Думаю, что к июню они уже будут следить за порядком наравне с полицейскими. Чтобы записаться в народную дружину, необходимо обратиться в территориальное управление, написать заявление, пройти все необходимые проверки и медкомиссию.

— Несколько месяцев назад у меня вынесли вещи из гаража, о чем я сам узнал только от сотрудников уголовного розыска, которые отыскали меня и вернули украденное. Хочу сказать им спасибо и попросить руководство поощрить их. Интересно еще, что случилось с жуликами, и стоит ли мне и дальше опасаться за свое имущество?
А. М.:
– В данном случае речь идет о раскрытии целой серии преступлений — 14 краж. По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела, злоумышленники задержаны. Ими оказались трое парней 17–19 лет, выбравших удачное время для своих проделок: пурга, походы к гаражам заметены — вряд ли кто–то из автомобилистов будет каждый день проверять сохранность имущества. Расследование проводилось норильскими полицейскими совместно с кайерканскими коллегами. В ходе оперативных мероприятий у преступников было изъято 50 наименований похищенного — злоумышленники срезали навесные замки и забирали из гаражей инструменты, автомобильную аудиотехнику, при этом сами машины не угоняли.

— Можно ли привлечь обидчика к уголовной ответственности за распространение слухов, порочащих честь и достоинство, и за клевету в соцсетях? Что для этого нужно?
Алексей Пронин, и. о. начальника отдела полиции № 2 (Талнах):
– Первый пункт статьи 128.1 «Клевета» УК РФ предусматривает привлечение виновных к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Наказывается это преступление штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
В случае когда клевета содержится в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, наказание является более суровым. Ответственность по второму пункту статьи 128.2 наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
Чтобы установить факт клеветы, необходимо обратиться в отдел полиции с устным или письменным заявлением и представить доказательства: публикации, фото– или видеоматериалы, скриншоты страниц сайтов, свидетельские показания и так далее. При этом важно, чтобы оскорбительная информация являлась доступной обширному кругу лиц. Работа по данной статье ведется с каждым заявителем индивидуально, потому что существует масса нюансов, которые приходится учитывать. Кстати, заявление о клевете может быть подано от группы лиц.

— Соседи агрессивно ведут себя по отношению ко мне и к моему ребенку: всячески угрожают и распускают клеветнические слухи. Как вести себя в подобной ситуации?
А. П.:
– Прежде всего постарайтесь выяснить причины поведения соседа. Если никаких явных поводов для конфликта нет и мирные отношения поддерживать не удается, первое, что нужно сделать, — это позвонить 02. Обычно приезд наряда полиции отрезвляет агрессивных жильцов. Если ситуация повторяется с завидной регулярностью, надо написать заявление в дежурную часть. После его оформления гражданину вручают талон–уведомление о том, что заявление принято, и спустя некоторое время в его адрес должно быть направлено письмо с информацией о принятом решении. Пригодится наличие фото–, видеофиксации совершения противоправных действий, свидетельских показаний других жильцов. Если ответ по каким–либо причинам долгое время не поступает, необходимо либо вновь обратиться в дежурную часть либо записаться на прием к руководителю и рассказать о проблеме.

Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Владимира МАКУШКИНА

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