

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



Вопрос недели

Полицию вызывали?

Иметь дело с полицией — так или иначе — приходится даже законопослушным гражданам. Где найти управу на шумных соседей, куда бежать за помощью, если муж оказался тираном, как приструнить хулиганов? Конечно же, в подобных ситуациях мы прежде всего уповаем на стражей порядка. Мы попросили наших читателей вспомнить о своем опыте общения с правоохранителями и ответить на вопрос:

Светлана Невзорова, мама четверых сыновей: – Несколько лет назад у нас из «колясочной» в подъезде, взломав ее, украли два велосипеда. Самое обидное, что мы на них долго копили и покататься толком не успели. Дети очень расстроились. Написав заявление в дежурную часть полиции, даже не сомневались, что велики найдут. Оперативно–разыскные мероприятия по нашему делу проводились месяца четыре. За это время и нас с супругом, и детей несколько раз опрашивали, пытаясь выяснить, кто мог знать о том, где мы храним велосипеды и когда нас не бывает дома. В итоге воришек нашли и велики нам вернули. За что полицейским огромное спасибо. Кстати, дети, пообщавшись с оперативниками, заинтересовались их профессией.

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной правды»: – А я еще с детства общалась с милицией, начиная с того случая, когда меня в начале 1960–х забрали из песочницы на Ленинском проспекте, 13, решив, что ребенка там забыли. Конечно, родители чуть не поседели, разыскивая меня, а мне у добрых милиционеров понравилось — в отделении меня ублажали сладостями и игрушками. К норильской милиции, а теперь полиции, у меня с тех пор самое уважительное отношение. В моем бывшем детском садике № 54 «Золотой ключик» на Ленинградской, 13а, сейчас отделение полиции. Однажды привела туда неизвестного ребенка, который заснул в моем подъезде. Специалисты сказали, что у малыша склонность к бродяжничеству. Мне очень повезло, что полиция, можно сказать, под боком, однажды ее сотрудники очень быстро поймали преступника, сорвал с меня ночью сумку недалеко от моего дома, на улице Мира. Действия спасителей из ППС были настолько профессиональными, что я подумала: «Улицы разбитых фонарей» просто отдыхают!».

Елена Клыкова, жительница Талнаха: – Совсем недавно мне пришлось обратиться за помощью к нашему участковому Александру Лисову. Проблема заключалось в том, что в соседской квартире периодически собирались подростки и, судя по шуму и громкой музыке, которая играла там по ночам, они явно не уроками занимались. Полицейский быстро отреагировал на мое заявление, привлек к сотрудничеству отдел по делам несовершеннолетних, квартиру эту взяли под контроль, и сборища прекратились.

Геннадий, недавно был понятым: – На днях мне пришлось выступить в качестве понятого — полицейские проводили обыск в квартире этажом ниже. Моя задача была засвидетельствовать подписью в протоколе находку и изъятие вещественных доказательств. Оказалось, сосед изготавливал и продавал наркотики. Полицейские в моем присутствии обнаружили в квартире несколько пакетиков с каким–то веществом, весы, какие–то растения в горшках, большое количество таблеток. Самого соседа дома не было, видимо, его уже задержали. Дверь открыла супруга. Складывалось впечатление, что для нее визит полицейских не стал неожиданностью. Она спокойно отнеслась к обыску и даже сама показала несколько мест, где были спрятаны какие–то пробирки. Больше всего я переживал, что вся эта процедура может происходить в присутствии детей подозреваемых, но, к счастью, их дома не оказалось. А вообще, скажу я вам, приятного мало: во–первых, неприятно осознавать, что в квартире под тобой торговали смертью, а во–вторых, что я был вынужден присутствовать при обыске. Я опасался, что если откажусь быть понятым, меня могут подозревать в пособничестве, поэтому согласился.

Роза Новикова, волонтер: – Летом я не раз замечала, что на самом краю крыши дома номер 25 на улице Талнахской подростки делают селфи. Душа не выдержала — я позвонила в полицию. Меня потом пригласили в отдел, который занимается несовершеннолетними, где подробно расспросили о ситуации по моему заявлению. Оказалось, что выход на крышу в этом доме был открыт. Очень надеюсь, что мое обращение помогло предотвратить беду.

Виктор, проходил тест на детекторе лжи:– С полицейскими я общался не раз, больше всего — с представителями Госавтоинспекции. Но самое яркое впечатление — тест на детекторе лжи. Десять лет назад, как раз в марте, соседку нашли в своей квартире с пробитой головой. Я, поскольку жил рядом, попал в круг подозреваемых. Сначала полицейские опросили меня дома, потом пригласили в отделение, где предложили пройти тест на детекторе лжи. Я, естественно, волновался, но не потому, что был в чем–то виноват, а потому что не знал, чем все это может закончиться. Вся процедура длилась недолго, вопросы были несложные. Опросив, меня поблагодарили за сотрудничество и сразу же отпустили. Супругу же мою приглашали в отдел полиции для опознания — она стояла по одну сторону двери со специальным стеклом, за которым ее не было видно, предполагаемый преступник — по другую. Жена моя раньше этого мужчину никогда не видела, о чем полицейским и сообщила. А обнаружили в итоге убийцу через несколько месяцев после трагедии — он, думая, что его уже никогда не найдут, воспользовался телефонным аппаратом, похищенным у убитой.

Анна, хорошо относится к полиции: – Я нечасто сталкиваюсь с полицией, но когда обращалась, всегда помогали. Шумные соседи — частый повод для обращений, наряд приезжает всегда быстро, утихомиривает неспокойных жильцов. Однажды вызывала полицию, потому что соседи — муж с женой — поссорились, дело до драки дошло, и это все в ночное время. Они так кричали, я испугалась за женщину. Пока наряд ехал, она прибежала ко мне и была даже рада полицейским, которые быстро успокоили ее буйного супруга. А моя подруга, когда подавала на развод с супругом–драчуном, просила участкового взять их адрес на заметку, потому что боялась, что бывший муж будет к ней ходить, донимать, стучать в двери, пугать ребенка. Однажды тот напоролся на участкового, они поговорили, и с тех пор супруг перестал терроризировать семью.

Александра Широкожухова, педагог–организатор кинотеатра «Родина»: – Мы были вынуждены часто вызывать полицию, порой несколько раз за сутки, потому что у нас соседи очень любили в неположенное время музыку слушать. Наши с мужем увещевания не помогали. Нам, потерпевшим, воспитанные полицейские спокойно и корректно все разъясняли, помогли заявление заполнить. Не раз соседей, и сверху, и снизу, привлекали к административной ответственности, их штрафовали. Правда, это особо не помогало, пока муж с одним из соседей не разобрался чисто по–мужски, а второй ждал пополнения в семье, вот и присмирел. Так что в первую очередь вся надежда на близких, они в обиду не дадут. И все же с обновленной полицией, как мне, надеюсь, не зря показалось, грамотной и корректной, спокойнее в городе жить.

Лариса, пострадала от нападения неизвестного: – Мне неприятно об этом вспоминать, но раз спрашиваете — расскажу. Однажды, в начале 2000–х, когда я возвращалась домой поздно вечером, на меня в подъезде на улице Лауреатов, 57, напал маньяк. Жестоко избил, спасли проснувшиеся от крика соседи. Ко мне в больницу приходил следователь, просил по понятным только ему причинам забрать заявление. Я, поправившись, предложила сделать фоторобот, но и с этим тянули. В результате обратилась к одному норильскому художнику, и он помог набросать портрет преступника. И я сама это изображение готова была расклеивать, чтобы предупредить людей об опасности. Самое страшное, что этого маньяка я однажды встретила в городе, он быстро растворился в толпе! Возможно, что я чего–то не понимала в действиях милиции и слишком эмоционально отнеслась к ситуации. Но как же иначе, пережив такое нападение? Надеюсь, что с преступником все же разобрались. Только я об этом ничего не знаю. И всегда призываю людей, особенно женщин, быть осторожными в ночное время. Хотя в Норильске, конечно, ситуация явно в криминальном плане спокойнее, чем в других городах России. И это, без сомнения, заслуга нашей полиции. – Несколько лет назад у нас из «колясочной» в подъезде, взломав ее, украли два велосипеда. Самое обидное, что мы на них долго копили и покататься толком не успели. Дети очень расстроились. Написав заявление в дежурную часть полиции, даже не сомневались, что велики найдут. Оперативно–разыскные мероприятия по нашему делу проводились месяца четыре. За это время и нас с супругом, и детей несколько раз опрашивали, пытаясь выяснить, кто мог знать о том, где мы храним велосипеды и когда нас не бывает дома. В итоге воришек нашли и велики нам вернули. За что полицейским огромное спасибо. Кстати, дети, пообщавшись с оперативниками, заинтересовались их профессией.– А я еще с детства общалась с милицией, начиная с того случая, когда меня в начале 1960–х забрали из песочницы на Ленинском проспекте, 13, решив, что ребенка там забыли. Конечно, родители чуть не поседели, разыскивая меня, а мне у добрых милиционеров понравилось — в отделении меня ублажали сладостями и игрушками. К норильской милиции, а теперь полиции, у меня с тех пор самое уважительное отношение. В моем бывшем детском садике № 54 «Золотой ключик» на Ленинградской, 13а, сейчас отделение полиции. Однажды привела туда неизвестного ребенка, который заснул в моем подъезде. Специалисты сказали, что у малыша склонность к бродяжничеству. Мне очень повезло, что полиция, можно сказать, под боком, однажды ее сотрудники очень быстро поймали преступника, сорвал с меня ночью сумку недалеко от моего дома, на улице Мира. Действия спасителей из ППС были настолько профессиональными, что я подумала: «Улицы разбитых фонарей» просто отдыхают!».– Совсем недавно мне пришлось обратиться за помощью к нашему участковому Александру Лисову. Проблема заключалось в том, что в соседской квартире периодически собирались подростки и, судя по шуму и громкой музыке, которая играла там по ночам, они явно не уроками занимались. Полицейский быстро отреагировал на мое заявление, привлек к сотрудничеству отдел по делам несовершеннолетних, квартиру эту взяли под контроль, и сборища прекратились.– На днях мне пришлось выступить в качестве понятого — полицейские проводили обыск в квартире этажом ниже. Моя задача была засвидетельствовать подписью в протоколе находку и изъятие вещественных доказательств. Оказалось, сосед изготавливал и продавал наркотики. Полицейские в моем присутствии обнаружили в квартире несколько пакетиков с каким–то веществом, весы, какие–то растения в горшках, большое количество таблеток. Самого соседа дома не было, видимо, его уже задержали. Дверь открыла супруга. Складывалось впечатление, что для нее визит полицейских не стал неожиданностью. Она спокойно отнеслась к обыску и даже сама показала несколько мест, где были спрятаны какие–то пробирки. Больше всего я переживал, что вся эта процедура может происходить в присутствии детей подозреваемых, но, к счастью, их дома не оказалось. А вообще, скажу я вам, приятного мало: во–первых, неприятно осознавать, что в квартире под тобой торговали смертью, а во–вторых, что я был вынужден присутствовать при обыске. Я опасался, что если откажусь быть понятым, меня могут подозревать в пособничестве, поэтому согласился.– Летом я не раз замечала, что на самом краю крыши дома номер 25 на улице Талнахской подростки делают селфи. Душа не выдержала — я позвонила в полицию. Меня потом пригласили в отдел, который занимается несовершеннолетними, где подробно расспросили о ситуации по моему заявлению. Оказалось, что выход на крышу в этом доме был открыт. Очень надеюсь, что мое обращение помогло предотвратить беду.– С полицейскими я общался не раз, больше всего — с представителями Госавтоинспекции. Но самое яркое впечатление — тест на детекторе лжи. Десять лет назад, как раз в марте, соседку нашли в своей квартире с пробитой головой. Я, поскольку жил рядом, попал в круг подозреваемых. Сначала полицейские опросили меня дома, потом пригласили в отделение, где предложили пройти тест на детекторе лжи. Я, естественно, волновался, но не потому, что был в чем–то виноват, а потому что не знал, чем все это может закончиться. Вся процедура длилась недолго, вопросы были несложные. Опросив, меня поблагодарили за сотрудничество и сразу же отпустили. Супругу же мою приглашали в отдел полиции для опознания — она стояла по одну сторону двери со специальным стеклом, за которым ее не было видно, предполагаемый преступник — по другую. Жена моя раньше этого мужчину никогда не видела, о чем полицейским и сообщила. А обнаружили в итоге убийцу через несколько месяцев после трагедии — он, думая, что его уже никогда не найдут, воспользовался телефонным аппаратом, похищенным у убитой.– Я нечасто сталкиваюсь с полицией, но когда обращалась, всегда помогали. Шумные соседи — частый повод для обращений, наряд приезжает всегда быстро, утихомиривает неспокойных жильцов. Однажды вызывала полицию, потому что соседи — муж с женой — поссорились, дело до драки дошло, и это все в ночное время. Они так кричали, я испугалась за женщину. Пока наряд ехал, она прибежала ко мне и была даже рада полицейским, которые быстро успокоили ее буйного супруга. А моя подруга, когда подавала на развод с супругом–драчуном, просила участкового взять их адрес на заметку, потому что боялась, что бывший муж будет к ней ходить, донимать, стучать в двери, пугать ребенка. Однажды тот напоролся на участкового, они поговорили, и с тех пор супруг перестал терроризировать семью.– Мы были вынуждены часто вызывать полицию, порой несколько раз за сутки, потому что у нас соседи очень любили в неположенное время музыку слушать. Наши с мужем увещевания не помогали. Нам, потерпевшим, воспитанные полицейские спокойно и корректно все разъясняли, помогли заявление заполнить. Не раз соседей, и сверху, и снизу, привлекали к административной ответственности, их штрафовали. Правда, это особо не помогало, пока муж с одним из соседей не разобрался чисто по–мужски, а второй ждал пополнения в семье, вот и присмирел. Так что в первую очередь вся надежда на близких, они в обиду не дадут. И все же с обновленной полицией, как мне, надеюсь, не зря показалось, грамотной и корректной, спокойнее в городе жить.– Мне неприятно об этом вспоминать, но раз спрашиваете — расскажу. Однажды, в начале 2000–х, когда я возвращалась домой поздно вечером, на меня в подъезде на улице Лауреатов, 57, напал маньяк. Жестоко избил, спасли проснувшиеся от крика соседи. Ко мне в больницу приходил следователь, просил по понятным только ему причинам забрать заявление. Я, поправившись, предложила сделать фоторобот, но и с этим тянули. В результате обратилась к одному норильскому художнику, и он помог набросать портрет преступника. И я сама это изображение готова была расклеивать, чтобы предупредить людей об опасности. Самое страшное, что этого маньяка я однажды встретила в городе, он быстро растворился в толпе! Возможно, что я чего–то не понимала в действиях милиции и слишком эмоционально отнеслась к ситуации. Но как же иначе, пережив такое нападение? Надеюсь, что с преступником все же разобрались. Только я об этом ничего не знаю. И всегда призываю людей, особенно женщин, быть осторожными в ночное время. Хотя в Норильске, конечно, ситуация явно в криминальном плане спокойнее, чем в других городах России. И это, без сомнения, заслуга нашей полиции.

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