Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]

 Вопрос недели 
Полицию вызывали?

Иметь дело с полицией — так или иначе — приходится даже законопослушным гражданам. Где найти управу на шумных соседей, куда бежать за помощью, если муж оказался тираном, как приструнить хулиганов? Конечно же, в подобных ситуациях мы прежде всего уповаем на стражей порядка. Мы попросили наших читателей вспомнить о своем опыте общения с правоохранителями и ответить на вопрос:
Светлана Невзорова, мама четверых сыновей:
– Несколько лет назад у нас из «колясочной» в подъезде, взломав ее, украли два велосипеда. Самое обидное, что мы на них долго копили и покататься толком не успели. Дети очень расстроились. Написав заявление в дежурную часть полиции, даже не сомневались, что велики найдут. Оперативно–разыскные мероприятия по нашему делу проводились месяца четыре. За это время и нас с супругом, и детей несколько раз опрашивали, пытаясь выяснить, кто мог знать о том, где мы храним велосипеды и когда нас не бывает дома. В итоге воришек нашли и велики нам вернули. За что полицейским огромное спасибо. Кстати, дети, пообщавшись с оперативниками, заинтересовались их профессией.

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной правды»:
– А я еще с детства общалась с милицией, начиная с того случая, когда меня в начале 1960–х забрали из песочницы на Ленинском проспекте, 13, решив, что ребенка там забыли. Конечно, родители чуть не поседели, разыскивая меня, а мне у добрых милиционеров понравилось — в отделении меня ублажали сладостями и игрушками. К норильской милиции, а теперь полиции, у меня с тех пор самое уважительное отношение. В моем бывшем детском садике № 54 «Золотой ключик» на Ленинградской, 13а, сейчас отделение полиции. Однажды привела туда неизвестного ребенка, который заснул в моем подъезде. Специалисты сказали, что у малыша склонность к бродяжничеству. Мне очень повезло, что полиция, можно сказать, под боком, однажды ее сотрудники очень быстро поймали преступника, сорвал с меня ночью сумку недалеко от моего дома, на улице Мира. Действия спасителей из ППС были настолько профессиональными, что я подумала: «Улицы разбитых фонарей» просто отдыхают!».

Елена Клыкова, жительница Талнаха:
– Совсем недавно мне пришлось обратиться за помощью к нашему участковому Александру Лисову. Проблема заключалось в том, что в соседской квартире периодически собирались подростки и, судя по шуму и громкой музыке, которая играла там по ночам, они явно не уроками занимались. Полицейский быстро отреагировал на мое заявление, привлек к сотрудничеству отдел по делам несовершеннолетних, квартиру эту взяли под контроль, и сборища прекратились.

Геннадий, недавно был понятым:
– На днях мне пришлось выступить в качестве понятого — полицейские проводили обыск в квартире этажом ниже. Моя задача была засвидетельствовать подписью в протоколе находку и изъятие вещественных доказательств. Оказалось, сосед изготавливал и продавал наркотики. Полицейские в моем присутствии обнаружили в квартире несколько пакетиков с каким–то веществом, весы, какие–то растения в горшках, большое количество таблеток. Самого соседа дома не было, видимо, его уже задержали. Дверь открыла супруга. Складывалось впечатление, что для нее визит полицейских не стал неожиданностью. Она спокойно отнеслась к обыску и даже сама показала несколько мест, где были спрятаны какие–то пробирки. Больше всего я переживал, что вся эта процедура может происходить в присутствии детей подозреваемых, но, к счастью, их дома не оказалось. А вообще, скажу я вам, приятного мало: во–первых, неприятно осознавать, что в квартире под тобой торговали смертью, а во–вторых, что я был вынужден присутствовать при обыске. Я опасался, что если откажусь быть понятым, меня могут подозревать в пособничестве, поэтому согласился.

Роза Новикова, волонтер:
– Летом я не раз замечала, что на самом краю крыши дома номер 25 на улице Талнахской подростки делают селфи. Душа не выдержала — я позвонила в полицию. Меня потом пригласили в отдел, который занимается несовершеннолетними, где подробно расспросили о ситуации по моему заявлению. Оказалось, что выход на крышу в этом доме был открыт. Очень надеюсь, что мое обращение помогло предотвратить беду.

Виктор, проходил тест на детекторе лжи:– С полицейскими я общался не раз, больше всего — с представителями Госавтоинспекции. Но самое яркое впечатление — тест на детекторе лжи. Десять лет назад, как раз в марте, соседку нашли в своей квартире с пробитой головой. Я, поскольку жил рядом, попал в круг подозреваемых. Сначала полицейские опросили меня дома, потом пригласили в отделение, где предложили пройти тест на детекторе лжи. Я, естественно, волновался, но не потому, что был в чем–то виноват, а потому что не знал, чем все это может закончиться. Вся процедура длилась недолго, вопросы были несложные. Опросив, меня поблагодарили за сотрудничество и сразу же отпустили. Супругу же мою приглашали в отдел полиции для опознания — она стояла по одну сторону двери со специальным стеклом, за которым ее не было видно, предполагаемый преступник — по другую. Жена моя раньше этого мужчину никогда не видела, о чем полицейским и сообщила. А обнаружили в итоге убийцу через несколько месяцев после трагедии — он, думая, что его уже никогда не найдут, воспользовался телефонным аппаратом, похищенным у убитой.

Анна, хорошо относится к полиции:
– Я нечасто сталкиваюсь с полицией, но когда обращалась, всегда помогали. Шумные соседи — частый повод для обращений, наряд приезжает всегда быстро, утихомиривает неспокойных жильцов. Однажды вызывала полицию, потому что соседи — муж с женой — поссорились, дело до драки дошло, и это все в ночное время. Они так кричали, я испугалась за женщину. Пока наряд ехал, она прибежала ко мне и была даже рада полицейским, которые быстро успокоили ее буйного супруга. А моя подруга, когда подавала на развод с супругом–драчуном, просила участкового взять их адрес на заметку, потому что боялась, что бывший муж будет к ней ходить, донимать, стучать в двери, пугать ребенка. Однажды тот напоролся на участкового, они поговорили, и с тех пор супруг перестал терроризировать семью.

Александра Широкожухова, педагог–организатор кинотеатра «Родина»:
– Мы были вынуждены часто вызывать полицию, порой несколько раз за сутки, потому что у нас соседи очень любили в неположенное время музыку слушать. Наши с мужем увещевания не помогали. Нам, потерпевшим, воспитанные полицейские спокойно и корректно все разъясняли, помогли заявление заполнить. Не раз соседей, и сверху, и снизу, привлекали к административной ответственности, их штрафовали. Правда, это особо не помогало, пока муж с одним из соседей не разобрался чисто по–мужски, а второй ждал пополнения в семье, вот и присмирел. Так что в первую очередь вся надежда на близких, они в обиду не дадут. И все же с обновленной полицией, как мне, надеюсь, не зря показалось, грамотной и корректной, спокойнее в городе жить.

Лариса, пострадала от нападения неизвестного:
– Мне неприятно об этом вспоминать, но раз спрашиваете — расскажу. Однажды, в начале 2000–х, когда я возвращалась домой поздно вечером, на меня в подъезде на улице Лауреатов, 57, напал маньяк. Жестоко избил, спасли проснувшиеся от крика соседи. Ко мне в больницу приходил следователь, просил по понятным только ему причинам забрать заявление. Я, поправившись, предложила сделать фоторобот, но и с этим тянули. В результате обратилась к одному норильскому художнику, и он помог набросать портрет преступника. И я сама это изображение готова была расклеивать, чтобы предупредить людей об опасности. Самое страшное, что этого маньяка я однажды встретила в городе, он быстро растворился в толпе! Возможно, что я чего–то не понимала в действиях милиции и слишком эмоционально отнеслась к ситуации. Но как же иначе, пережив такое нападение? Надеюсь, что с преступником все же разобрались. Только я об этом ничего не знаю. И всегда призываю людей, особенно женщин, быть осторожными в ночное время. Хотя в Норильске, конечно, ситуация явно в криминальном плане спокойнее, чем в других городах России. И это, без сомнения, заслуга нашей полиции.

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Бизнес–курс 
Ежегодно в городе открывается несколько новых предприятий малого бизнеса, учредителями которых становятся вчерашние безработные норильчане. Открыть собственное дело им помогает специальная программа, которая реализуется в Норильске с 2009 года.

 
На международном арктическом форуме, который сейчас проходит в Архангельске, глава Норильска Олег Курилов предложил ввести в законодательство гарантии выплаты северных надбавок с первого дня работы тем, кто вступает в трудовые отношения на территории Крайнего Севера в возрасте до 35 лет.

в городе n 
Год назад распоряжением администрации Норильска был утвержден план мероприятий «Дорожная карта» на 2016–2020 годы. Его цель — повышение доступности для инвалидов объектов и услуг. «Заполярка» узнала, что уже сделано и что еще предстоит.

В городе n 
В Норильске действует муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Норильска». На примере 2016 года расскажем, на какую помощь от администрации города могут рассчитывать инвалиды.

Своя игра 
Найти в документах подпись Завенягина, раскопать нужную заметку в городской газете, отыскать в экспозиции очки Урванцева — такой необычный квест прошли норильские старшеклассники в городском музее.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 25 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Тимофей Потекин.

Прямая линия 
В редакции «Заполярной правды» прошла прямая линия с участием руководителей отделов норильского ОМВД. Сегодня мы публикуем ответы на самые актуальные вопросы читателей.

Вопрос недели 
Иметь дело с полицией — так или иначе — приходится даже законопослушным гражданам. Где найти управу на шумных соседей, куда бежать за помощью, если муж оказался тираном, как приструнить хулиганов? Конечно же, в подобных ситуациях мы прежде всего уповаем на стражей порядка. Мы попросили наших читателей вспомнить о своем опыте общения с правоохранителями и ответить на вопрос:

мастер-класс 
Школа правополушарного рисования, популярная во многих российских городах, пришла и в Норильск. «Заполярка» выясняла, что это за метод такой, воспользовавшись которым, можно нарисовать шедевр, не имея художественных навыков.

Новости:
 29 марта 2017 
18:42 Участковые уполномоченные отчитались о работе перед жителями Талнаха.
18:38 Глава Норильска Олег Курилов принимает участие в работе арктического форума.
17:54 Норильчан приглашают на службу в органы внутренних дел.
17:52 «Юбилейная мозаика». Праздничная программа в честь закрытия недели детской книги пройдет завтра в библиотеке семейного чтения на Котульского, 15.
17:30 На Таймыре завершилась экспедиция по эвакуации крыльев легендарного самолета С-47 «Дуглас».
17:26 Красноярское «Бревно» на улице Парижа. Деревянные очки из нашего региона начали продавать во Франции.
16:44 Норильчане могут спасти Кисуню. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» просит горожан оказать помощь в лечении травмированной кошки.
16:43 В Норильске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из арендуемой квартиры.
16:40 Полиции требуется помощь в установлении сведений о жительнице Кайеркана.
16:16 Жители Норильска просят прокуратуру Красноярского края потребовать усыпления собаки, покусавшей двоих детей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх