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Школа правополушарного рисования, популярная во многих российских городах, пришла и в Норильск. «Заполярка» выясняла, что это за метод такой, воспользовавшись которым, можно нарисовать шедевр, не имея художественных навыков.
|Готова картина под руководством Оксаны Лукьянцевой (на фото слева)
|Термин «правополушарное рисование» придумала профессор Бетти Эдвардс. Преподавая искусство в американской школе, она пришла к выводу, что рисование — это навык, которому может научиться абсолютно каждый человек. Просто на время создания картины левое полушарие мозга, отвечающее за логику, нужно как бы заблокировать. И тогда, включив правое полушарие, ответственное за интуицию, спонтанность и эмоциональность, начнешь творить, не задумываясь о результате, просто получая удовольствие от самого процесса. Приверженцы этой школы рисуют, руководствуясь исключительно своим представлением о том, как должен выглядеть объект, создавая среду в виде пятен и штрихов, «пряча» трудные для воспроизведения предметы.
Мастер–классы под девизом «Рисуем за один день» в Норильске проводят преподаватели из краевой столицы. Одна из них, Оксана Лукьянцева, считает: чем меньше ярких красок в городе, тем больше в нем желающих заняться рисованием. В таких индустриальных городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, создание копий картин под руководством тренера оказалось очень востребованным. А вот для Питера, где все и так пронизано искусством и творчеством, подобные занятия не столь актуальны.
Любой желающий, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения, опыта и навыков, придя на мастер–класс с мыслью о том, что он рисовать не умеет, уйдет домой с готовой картиной. Конечно, художником, способным рисовать с натуры, за одно занятие не станешь. На взгляд приверженцев традиционной художественной школы, если практиковать только методики правополушарного рисования, твердой основы, базы, которая и дает человеку свободу творчества, не получишь. Но при этом, срисовывая и быстро достигнув результата, почувствовать себя человеком, приближенным к искусству, и тем самым повысить свою самооценку, вполне реально. К тому же никто не мешает вам совершенствоваться дальше.
Запись на мастер-классы по правополушарному рисованию и справки по телефону администратора Норильского центра развития «Чудо дети» 8-903-929-99-92.
Побывав на нескольких занятиях, я заметила, что многие ученики находятся в приподнятом настроении. Их будоражил сам факт того, что им дали в руки кисти, краски и сразу разрешили рисовать маслом, не объясняя при этом долго и нудно правила композиции, построения перспективы и цветоведения. Начинающие художники говорят, что нашли для себя отличный вид отдыха и самовыражения, приобрели новых друзей и единомышленников.
Надежда САВЕЛЬЕВАФото Людмилы КАРМАНОВОЙ
|Работа новичка