

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]



мастер-класс

Картина маслом

Школа правополушарного рисования, популярная во многих российских городах, пришла и в Норильск. «Заполярка» выясняла, что это за метод такой, воспользовавшись которым, можно нарисовать шедевр, не имея художественных навыков.

Готова картина под руководством Оксаны Лукьянцевой (на фото слева) Термин «правополушарное рисование» придумала профессор Бетти Эдвардс. Преподавая искусство в американской школе, она пришла к выводу, что рисование — это навык, которому может научиться абсолютно каждый человек. Просто на время создания картины левое полушарие мозга, отвечающее за логику, нужно как бы заблокировать. И тогда, включив правое полушарие, ответственное за интуицию, спонтанность и эмоциональность, начнешь творить, не задумываясь о результате, просто получая удовольствие от самого процесса. Приверженцы этой школы рисуют, руководствуясь исключительно своим представлением о том, как должен выглядеть объект, создавая среду в виде пятен и штрихов, «пряча» трудные для воспроизведения предметы. Мастер–классы под девизом «Рисуем за один день» в Норильске проводят преподаватели из краевой столицы. Одна из них, Оксана Лукьянцева, считает: чем меньше ярких красок в городе, тем больше в нем желающих заняться рисованием. В таких индустриальных городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, создание копий картин под руководством тренера оказалось очень востребованным. А вот для Питера, где все и так пронизано искусством и творчеством, подобные занятия не столь актуальны. Любой желающий, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения, опыта и навыков, придя на мастер–класс с мыслью о том, что он рисовать не умеет, уйдет домой с готовой картиной. Конечно, художником, способным рисовать с натуры, за одно занятие не станешь. На взгляд приверженцев традиционной художественной школы, если практиковать только методики правополушарного рисования, твердой основы, базы, которая и дает человеку свободу творчества, не получишь. Но при этом, срисовывая и быстро достигнув результата, почувствовать себя человеком, приближенным к искусству, и тем самым повысить свою самооценку, вполне реально. К тому же никто не мешает вам совершенствоваться дальше. Запись на мастер-классы по правополушарному рисованию и справки по телефону администратора Норильского центра развития «Чудо дети» 8-903-929-99-92. Побывав на нескольких занятиях, я заметила, что многие ученики находятся в приподнятом настроении. Их будоражил сам факт того, что им дали в руки кисти, краски и сразу разрешили рисовать маслом, не объясняя при этом долго и нудно правила композиции, построения перспективы и цветоведения. Начинающие художники говорят, что нашли для себя отличный вид отдыха и самовыражения, приобрели новых друзей и единомышленников. Работа новичка

Надежда САВЕЛЬЕВА Фото Людмилы КАРМАНОВОЙ Мастер–классы под девизом «Рисуем за один день» в Норильске проводят преподаватели из краевой столицы. Одна из них, Оксана Лукьянцева, считает: чем меньше ярких красок в городе, тем больше в нем желающих заняться рисованием. В таких индустриальных городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, создание копий картин под руководством тренера оказалось очень востребованным. А вот для Питера, где все и так пронизано искусством и творчеством, подобные занятия не столь актуальны.Любой желающий, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения, опыта и навыков, придя на мастер–класс с мыслью о том, что он рисовать не умеет, уйдет домой с готовой картиной. Конечно, художником, способным рисовать с натуры, за одно занятие не станешь. На взгляд приверженцев традиционной художественной школы, если практиковать только методики правополушарного рисования, твердой основы, базы, которая и дает человеку свободу творчества, не получишь. Но при этом, срисовывая и быстро достигнув результата, почувствовать себя человеком, приближенным к искусству, и тем самым повысить свою самооценку, вполне реально. К тому же никто не мешает вам совершенствоваться дальше.Побывав на нескольких занятиях, я заметила, что многие ученики находятся в приподнятом настроении. Их будоражил сам факт того, что им дали в руки кисти, краски и сразу разрешили рисовать маслом, не объясняя при этом долго и нудно правила композиции, построения перспективы и цветоведения. Начинающие художники говорят, что нашли для себя отличный вид отдыха и самовыражения, приобрели новых друзей и единомышленников.

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