Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 44 (30.03.2017)]

 мастер-класс 
Картина маслом

Школа правополушарного рисования, популярная во многих российских городах, пришла и в Норильск. «Заполярка» выясняла, что это за метод такой, воспользовавшись которым, можно нарисовать шедевр, не имея художественных навыков.
Готова картина под руководством
Оксаны Лукьянцевой (на фото слева)
Термин «правополушарное рисование» придумала профессор Бетти Эдвардс. Преподавая искусство в американской школе, она пришла к выводу, что рисование — это навык, которому может научиться абсолютно каждый человек. Просто на время создания картины левое полушарие мозга, отвечающее за логику, нужно как бы заблокировать. И тогда, включив правое полушарие, ответственное за интуицию, спонтанность и эмоциональность, начнешь творить, не задумываясь о результате, просто получая удовольствие от самого процесса. Приверженцы этой школы рисуют, руководствуясь исключительно своим представлением о том, как должен выглядеть объект, создавая среду в виде пятен и штрихов, «пряча» трудные для воспроизведения предметы.
Мастер–классы под девизом «Рисуем за один день» в Норильске проводят преподаватели из краевой столицы. Одна из них, Оксана Лукьянцева, считает: чем меньше ярких красок в городе, тем больше в нем желающих заняться рисованием. В таких индустриальных городах, как Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, создание копий картин под руководством тренера оказалось очень востребованным. А вот для Питера, где все и так пронизано искусством и творчеством, подобные занятия не столь актуальны.
Любой желающий, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения, опыта и навыков, придя на мастер–класс с мыслью о том, что он рисовать не умеет, уйдет домой с готовой картиной. Конечно, художником, способным рисовать с натуры, за одно занятие не станешь. На взгляд приверженцев традиционной художественной школы, если практиковать только методики правополушарного рисования, твердой основы, базы, которая и дает человеку свободу творчества, не получишь. Но при этом, срисовывая и быстро достигнув результата, почувствовать себя человеком, приближенным к искусству, и тем самым повысить свою самооценку, вполне реально. К тому же никто не мешает вам совершенствоваться дальше.
Запись на мастер-классы по правополушарному рисованию и справки по телефону администратора Норильского центра развития «Чудо дети»
8-903-929-99-92.
Побывав на нескольких занятиях, я заметила, что многие ученики находятся в приподнятом настроении. Их будоражил сам факт того, что им дали в руки кисти, краски и сразу разрешили рисовать маслом, не объясняя при этом долго и нудно правила композиции, построения перспективы и цветоведения. Начинающие художники говорят, что нашли для себя отличный вид отдыха и самовыражения, приобрели новых друзей и единомышленников.
Работа новичка

Надежда САВЕЛЬЕВА
Фото Людмилы КАРМАНОВОЙ

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Бизнес–курс 
Ежегодно в городе открывается несколько новых предприятий малого бизнеса, учредителями которых становятся вчерашние безработные норильчане. Открыть собственное дело им помогает специальная программа, которая реализуется в Норильске с 2009 года.

 
На международном арктическом форуме, который сейчас проходит в Архангельске, глава Норильска Олег Курилов предложил ввести в законодательство гарантии выплаты северных надбавок с первого дня работы тем, кто вступает в трудовые отношения на территории Крайнего Севера в возрасте до 35 лет.

в городе n 
Год назад распоряжением администрации Норильска был утвержден план мероприятий «Дорожная карта» на 2016–2020 годы. Его цель — повышение доступности для инвалидов объектов и услуг. «Заполярка» узнала, что уже сделано и что еще предстоит.

В городе n 
В Норильске действует муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Норильска». На примере 2016 года расскажем, на какую помощь от администрации города могут рассчитывать инвалиды.

Своя игра 
Найти в документах подпись Завенягина, раскопать нужную заметку в городской газете, отыскать в экспозиции очки Урванцева — такой необычный квест прошли норильские старшеклассники в городском музее.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 25 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Тимофей Потекин.

Прямая линия 
В редакции «Заполярной правды» прошла прямая линия с участием руководителей отделов норильского ОМВД. Сегодня мы публикуем ответы на самые актуальные вопросы читателей.

Вопрос недели 
Иметь дело с полицией — так или иначе — приходится даже законопослушным гражданам. Где найти управу на шумных соседей, куда бежать за помощью, если муж оказался тираном, как приструнить хулиганов? Конечно же, в подобных ситуациях мы прежде всего уповаем на стражей порядка. Мы попросили наших читателей вспомнить о своем опыте общения с правоохранителями и ответить на вопрос:

мастер-класс 
Школа правополушарного рисования, популярная во многих российских городах, пришла и в Норильск. «Заполярка» выясняла, что это за метод такой, воспользовавшись которым, можно нарисовать шедевр, не имея художественных навыков.

Новости:
 29 марта 2017 
18:42 Участковые уполномоченные отчитались о работе перед жителями Талнаха.
18:38 Глава Норильска Олег Курилов принимает участие в работе арктического форума.
17:54 Норильчан приглашают на службу в органы внутренних дел.
17:52 «Юбилейная мозаика». Праздничная программа в честь закрытия недели детской книги пройдет завтра в библиотеке семейного чтения на Котульского, 15.
17:30 На Таймыре завершилась экспедиция по эвакуации крыльев легендарного самолета С-47 «Дуглас».
17:26 Красноярское «Бревно» на улице Парижа. Деревянные очки из нашего региона начали продавать во Франции.
16:44 Норильчане могут спасти Кисуню. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» просит горожан оказать помощь в лечении травмированной кошки.
16:43 В Норильске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из арендуемой квартиры.
16:40 Полиции требуется помощь в установлении сведений о жительнице Кайеркана.
16:16 Жители Норильска просят прокуратуру Красноярского края потребовать усыпления собаки, покусавшей двоих детей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх