

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



С триумфом

Норильские артисты привезли с «Театральной весны — 2017» целых шесть наград.

Тимур Файрузов и Варвара Бабаянц В рамках ежегодного краевого фестиваля «Театральная весна», который проходил с 17 по 27 марта в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина, на ура прошли показы норильских работ — чеховского «Дяди Вани» в постановке Петра Шерешевского и «Королевы красоты» по Мартину МакДонаху режиссера Тимура Файрузова. Лучший спектакль, лучшая мужская роль, лучшее музыкальное сопровождение — целая гроздь наград досталась нашему «Дяде Ване». Спецприз жюри — у спектакля «Жди меня, и я вернусь» в постановке Анны Бабановой, который назвали событием. — У нас что ни спектакль, то событие. Норильские артисты умеют удивительным образом объединяться, приезжая на фестивали, и стоять «плечом к плечу», от этого зависит командный и личностный успех, — считает Тимур Файрузов, чья довольно жесткая пьеса для малой сцены «Королева красоты» вызвала в Красноярске настоящий фурор. — Такая поездка — не соревнование, а глоток воды, возможность не только показать себя, высказаться, но и научиться новому, — считает исполнительница одной из главных ролей в этой постановке актриса Мария Нестрян. Вместе с Варварой Бабаянц, у которой это уже четвертая «маска», они признаны лучшим женским дуэтом фестиваля. В номинации «Лучшая мужская роль» победителем стал заслуженный артист России Сергей Ребрий. Сергей Ребрий Мария Нестрян — Все премьеры прошлого года эксперты фестиваля «Театральная весна» и «Золотая маска» отсмотрели в Норильске, когда приезжали сюда в январе, и составили свое впечатление о наших работах. На фестивальной сцене нам во что бы то ни стало надо было подтвердить статус, — говорит артист, — и мы это сделали! Директор театра Светлана Гергарт гордится своим коллективом. Всего на фестивале было показано 22 спектакля, но наш театр оказался на высоте: все три спектакля сезона 2016 года, так или иначе, отмечены экспертами и критиками. К слову, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, вручая звездному составу норильского театра престижные статуэтки краевой «маски», передал привет всем норильчанам. В рамках ежегодного краевого фестиваля «Театральная весна», который проходил с 17 по 27 марта в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина, на ура прошли показы норильских работ — чеховского «Дяди Вани» в постановке Петра Шерешевского и «Королевы красоты» по Мартину МакДонаху режиссера Тимура Файрузова.Лучший спектакль, лучшая мужская роль, лучшее музыкальное сопровождение — целая гроздь наград досталась нашему «Дяде Ване». Спецприз жюри — у спектакля «Жди меня, и я вернусь» в постановке Анны Бабановой, который назвали событием.— У нас что ни спектакль, то событие. Норильские артисты умеют удивительным образом объединяться, приезжая на фестивали, и стоять «плечом к плечу», от этого зависит командный и личностный успех, — считает Тимур Файрузов, чья довольно жесткая пьеса для малой сцены «Королева красоты» вызвала в Красноярске настоящий фурор.— Такая поездка — не соревнование, а глоток воды, возможность не только показать себя, высказаться, но и научиться новому, — считает исполнительница одной из главных ролей в этой постановке актриса Мария Нестрян. Вместе с Варварой Бабаянц, у которой это уже четвертая «маска», они признаны лучшим женским дуэтом фестиваля.В номинации «Лучшая мужская роль» победителем стал заслуженный артист России Сергей Ребрий.— Все премьеры прошлого года эксперты фестиваля «Театральная весна» и «Золотая маска» отсмотрели в Норильске, когда приезжали сюда в январе, и составили свое впечатление о наших работах. На фестивальной сцене нам во что бы то ни стало надо было подтвердить статус, — говорит артист, — и мы это сделали!Директор театра Светлана Гергарт гордится своим коллективом. Всего на фестивале было показано 22 спектакля, но наш театр оказался на высоте: все три спектакля сезона 2016 года, так или иначе, отмечены экспертами и критиками. К слову, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, вручая звездному составу норильского театра престижные статуэтки краевой «маски», передал привет всем норильчанам.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















