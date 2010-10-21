Норильские артисты привезли с «Театральной весны — 2017» целых шесть наград.
|Тимур Файрузов и Варвара Бабаянц
В рамках ежегодного краевого фестиваля «Театральная весна», который проходил с 17 по 27 марта в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина, на ура прошли показы норильских работ — чеховского «Дяди Вани» в постановке Петра Шерешевского и «Королевы красоты» по Мартину МакДонаху режиссера Тимура Файрузова.
Лучший спектакль, лучшая мужская роль, лучшее музыкальное сопровождение — целая гроздь наград досталась нашему «Дяде Ване». Спецприз жюри — у спектакля «Жди меня, и я вернусь» в постановке Анны Бабановой, который назвали событием.
— У нас что ни спектакль, то событие. Норильские артисты умеют удивительным образом объединяться, приезжая на фестивали, и стоять «плечом к плечу», от этого зависит командный и личностный успех, — считает Тимур Файрузов, чья довольно жесткая пьеса для малой сцены «Королева красоты» вызвала в Красноярске настоящий фурор.
— Такая поездка — не соревнование, а глоток воды, возможность не только показать себя, высказаться, но и научиться новому, — считает исполнительница одной из главных ролей в этой постановке актриса Мария Нестрян. Вместе с Варварой Бабаянц, у которой это уже четвертая «маска», они признаны лучшим женским дуэтом фестиваля.
В номинации «Лучшая мужская роль» победителем стал заслуженный артист России Сергей Ребрий.
|Сергей Ребрий
|Мария Нестрян
— Все премьеры прошлого года эксперты фестиваля «Театральная весна» и «Золотая маска» отсмотрели в Норильске, когда приезжали сюда в январе, и составили свое впечатление о наших работах. На фестивальной сцене нам во что бы то ни стало надо было подтвердить статус, — говорит артист, — и мы это сделали!
Директор театра Светлана Гергарт гордится своим коллективом. Всего на фестивале было показано 22 спектакля, но наш театр оказался на высоте: все три спектакля сезона 2016 года, так или иначе, отмечены экспертами и критиками. К слову, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, вручая звездному составу норильского театра престижные статуэтки краевой «маски», передал привет всем норильчанам.