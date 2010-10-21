

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



Городские подробности

Сезонные работы

Заместитель руководителя администрации Норильска по городскому хозяйству Алексей Митленко провел рабочее совещание с представителями управления городского хозяйства, дорожных служб и управляющих компаний. На повестку дня было вынесено три вопроса: снегоуборка, борьба с сосульками и летние работы по асфальтировке территорий, прилегающих к дворам.

Совещание Алексей Митленко начал с представления нового руководителя управления жилищно–коммунального хозяйства Евгения Войника. В структуре администрации Норильска он работает с октября 2007 года. С января 2015 года по март 2017–го занимал должность заместителя начальника управления имущества. *** Новый руководитель УЖКХ рассказал присутствующим о том, как проходит плановая уборка придомовых территорий от снега — она осуществляется силами управляющих организаций за счет средств, оплачиваемых собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных домов. — Управляющие компании приступили к расчистке подъездных путей от снега и дальнейшему его вывозу, — сказал Евгений Войник. — Ведутся работы по срезке снежного наката, который образовался из–за оттепели. В марте на уборку снега с улиц и дорог Большого Норильска ежедневно выходило более 60 единиц техники: 34 — в Центральном районе, 18 — в Талнахе, остальные — в Кайеркане. В общей сложности с дворовых территорий с октября 2016 по март 2017 года вывезено более 283 тысяч кубометров снега. Алексей Митленко рекомендовал дорожным организациям направить в помощь талнахским управляющим компаниям дополнительную снегоуборочную технику. *** Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», напомнил, что содержанием улично–дорожной сети Норильска занимаются две подрядные организации: «Илан– Норильск» и УАДиС. УАДиС отвечает за содержание автодороги Норильск — Алыкель, все остальные муниципальные дороги находятся в ведении «Илан– Норильск». — Прогноз Гидрометцентра оправдался: с 1 по 27 марта в городе практически ежедневно шел снег. Для Талнаха наиболее проблемным стал период с 22 по 26 марта. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, туда были переброшены силы из Центрального района. Дорожные службы работали в круглосуточном режиме и на выходных. Сейчас дороги и тротуары расчищены от снега, начался вывоз снега, скопившегося во дворах. На период активного таяния разработаны графики вывоза снега с участков улично–дорожной сети, особое внимание будет уделяться подъездным путям. О ходе снегоборьбы и ликвидации сосулек отчитались руководители управляющих организаций. Вывоз снега идет по графику и даже с небольшим опережением. Регулярно проводятся дополнительные обходы, что позволяет отслеживать появление новых сосулек и своевременно их убирать. Проблемой остаются снежные шапки, которые образовались на оконных отливах. Из– за температурных перепадов они начинают осыпаться. К сожалению, на просьбы коммунальников очищать отливы самостоятельно жильцы почти не реагируют.

Серьезной проблемой остаются снежные шапки, которые образовались на оконных отливах. Из– за температурных перепадов они начинают осыпаться. К сожалению, на просьбы коммунальников очищать отливы самостоятельно жильцы почти не реагируют. Между тем, подобное бездействие может привести к трагедии. Отвечать за последствия придется хозяевам квартир, на оконных отливах которых скопился снег. *** Представители управляющих организаций в очередной раз пожаловались заместителю руководителя администрации Норильска по городскому хозяйству на нерадивых автомобилистов, которые желают убирать свой транспорт на период очистки дворов от снега. Найти на них управу почти невозможно. По мнению специалистов, решением проблемы могло бы стать более тесное взаимодействие с ГИБДД и разрешение помещать автомобили — после предупреждения их владельцев — на специальные стоянки. Алексей Митленко поддержал коммунальников, сказав, что в сложившейся ситуации подобные меры оправданы, поскольку здесь права одного человека–автомобилиста ущемляют права остальных жителей. *** В завершение совещания коротко было сказано о предстоящих летних работах по асфальтировке. Как и в прошлые годы, этим займется управление «Норильскавтодор» с привлечением подрядных организаций. А поскольку затраты по содержанию дворовых территорий лежат на управляющих организациях, то всем УК, подавшим заявки на асфальтировку, будет предоставлена субсидия.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Елены ХУДАНОВОЙ Совещание Алексей Митленко начал с представления нового руководителя управления жилищно–коммунального хозяйства Евгения Войника. В структуре администрации Норильска он работает с октября 2007 года. С января 2015 года по март 2017–го занимал должность заместителя начальника управления имущества.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















