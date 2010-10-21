

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



В старом городе

Город–труженик

Представляем очередной выпуск рубрики–календаря с подборкой памятных дат начала апреля.

Новый стадион . 1965 год

1 апреля 1972 года Устье рудника «Октябрьский» В этот день отмечает 45–й день рождения трест «Норильскшахтстрой» (НШСТ). 1 апреля 1972 года и. о. директора комбината Борис Колесников подписал приказ о создании Норильского шахтопроходческого треста, как поначалу называлось предприятие. Для интенсивного освоения правобережья — Талнахского и Октябрьского месторождений — необходимо было единое шахтостроительное управление. В его составе создали Комсомольское и Октябрьское шахтопроходческие управления. Сегодня трест «Норильскшахтстрой» — генеральный подрядчик на строительстве всех рудников ЗФ «Норильский никель». За 45 лет шахтостроителями пройдено более 436 тысяч метров горных выработок, отбито свыше 6,4 миллиона кубометров горной массы, обустроено 33 вертикальных шахтных ствола рудников Талнахско–Октябрьского месторождения общей протяженностью более 30 километров. Растет башенный копер «Комсомольского». 1969 год Строительство надшахтного здания «Комсомольского»

5 апреля 1961 года Был организован спортивный клуб «Заполярник», который объединял всех любителей спорта Норильска. Под его бело–голубым флагом на краевых, зональных и всесоюзных соревнованиях громили соперников норильские хоккеисты, ватерполисты, гимнасты, легкоатлеты... «Заполярник» — это далеко не первое спортивное общество в нашем городе. Еще 29 ноября 1935 года начальник «Норильстроя» Матвеев подписал приказ: «В целях внедрения физической культуры и развития стрелкового спорта организовать ячейку спортобщества «Динамо»». Динамовский логотип объединил первых норильских спортсменов, так же назвали и первый стадион в Старом городе. В начале 1950–х под эгидой окружкома профсоюзов создается добровольное спортобщество «Горняк», а в 1954 году его сменяет ДСО «Металлург», в честь которого переименовывают стадион. В 1958–м норильчане вступают во всесоюзное спортобщество «Труд», а в 1961–м появился «Заполярник». Норильский комбинат семнадцатым в стране получил право организовать собственный спортклуб. В честь него переименовали и новый стадион в Горстрое с трибунами на 12 тысяч зрителей. А еще в апреле 1 апреля 1953 года комбинат из МВД передан в Министерство металлургической промышленности (с 1954 года — Минцветмет). 1 апреля 1963 года вышел приказ об организации участка «Талнахжелдорстрой». Кладутся первые рельсы железной дороги Норильск — Талнах. 2 апреля 1983 года в 11 часов на площади, которую спустя годы назовут Театральной, начался общегородской митинг, посвященный старту строительства нового здания Норильского драматического театра имени Владимира Маяковского. Будущий театр. Май 1984 года 3 апреля 1992 года решением норильского горсовета были даны названия улицам нового жилого района Оганер: Вальковская, Югославская, Озерная, Брусничная. 4 апреля 1966 года открылся магазин «Юность» на Солнечном проезде, 5. 4 апреля 1989 года состоялась первая в НПР забастовка, охватившая горные предприятия комбината. 7 апреля 1943 года — день рождения цеха электролиза никеля: первые 16 блоков электролизных ванн БМЗ поставлены под нагрузку.

Знай наших Борис Розин 5 апреля 1921 года родился Борис Яковлевич Розин, почетный гражданин Норильска, в течение 32 лет возглавлявший юридический отдел норильского комбината. Выпускник юрфака МГУ Розин приехал в Норильск в 1951 году и почти сразу стал руководителем правовой службы. Кандидат юридических наук, автор научных статей по вопросам правового регулирования труда работников Крайнего Севера. А еще Борис Розин в течение 15 лет руководил городским обществом книголюбов. Как вспоминал бывший директор комбината Алексей Логинов: «Исключительную роль в период ликвидации лагерей и перехода на вольнонаемный состав сыграл главный юрист комбината Борис Яковлевич Розин. Это поистине юрист Божьей милостью. Человек искрометного юмора, общительный, доброжелательный, иногда язвительный, он постоянно был в окружении людей. Его квартира являлась средоточием культурной жизни Норильска».

6 апреля 1910 года родился Серафим Васильевич Знаменский, почетный гражданин Норильска, заслуженный врач РСФСР, ветеран труда норильского здравоохранения. Знаменский был фронтовиком — военным врачом–хирургом, участвовал в обороне Сталинграда. В Норильск попал заключенным, работал врачом в Горлаге. После реабилитации остался в Норильске, организовал онкологический диспансер, был его главврачом. Знаменский добился, что больным «никелевой» формой рака стали платить профессиональную пенсию.





Светлана ГУНИНА

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