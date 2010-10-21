В Заполярном филиале «Норникеля» стартовал месячник по охране труда.
По словам Игоря Барышникова, заместителя начальника управления промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала, еще 15–20 лет назад порядка 60% несчастных случаев в Заполярном филиале были связаны с нарушением технологий производства и неисправностью техники и оборудования. Сегодня основной причиной травматизма остается человеческий фактор. Тем не менее если говорить о тенденции последних десяти лет, в подразделениях компании отмечается снижение количества несчастных случаев на производстве.
— Любой работник, выходя на смену, должен отработать ее спокойно и без происшествий, вернуться домой целым и невредимым. За это отвечает сам работник, его руководство и служба промбезопасности и охраны труда. По статистике, чаще всего травмы получают люди с минимальным стажем работы — до одного года либо со стажем свыше десяти лет, когда чувство опасности просто притупляется. И наша задача — постоянно напоминать о мерах безопасности и требовать соблюдения правил, — говорит Игорь Барышников.
В рамках месячника традиционно проводится конкурс рисунков под девизом «Все несчастные случаи можно предотвратить», в котором участвуют дети работников всех предприятий Заполярного филиала. Ожидается, что в четырех возрастных группах будет подано более тысячи работ, лучшие из которых отметят дипломами и ценными призами. В рамках «Университета мастера» состоятся круглые столы и встречи с руководителями предприятий, на которых специалисты ответят на наболевшие и актуальные вопросы. Также работники Заполярного филиала, как это происходит уже третий год подряд, примут участие во всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Туда отправятся специалисты по промбезопасности и сотрудники производственных подразделений. Они встретятся с руководителями институтов по охране труда и профсоюзов, а также поучаствуют в корпоративных мероприятиях, проводимых департаментом промышленной безопасности, охраны труда и экологии головного офиса «Норникеля».
Впервые в рамках месячника на основных предприятиях Заполярного филиала будет запущен проект «Рабочий контроль». Работникам попросят рассказать о проблемах безопасности труда на их участках. Вопросы и предложения могут касаться как средств индивидуальной защиты и различных технологических процессов, так и обратной связи по вопросам безопасности. В Заполярном филиале настроены тщательно рассмотреть все замечания и принять их в работу.
Говоря о планах на 2017 год, Игорь Барышников отметил, что вскоре в ЗФ планируется провести конкурс по защите органов дыхания. В прошлом году проводился аналогичный конкурс по защите слуха, его победители получили призы и поездку в Москву. Главным итогом подобных конкурсов должно стать осознанное применение работниками средств индивидуальной защиты для сохранения своего здоровья.
— Есть расхожее мнение: «Да что от меня зависит, я простой рабочий». Это в корне не верно. К вашему мнению прислушиваются, оно является важным. По вопросам промышленной безопасности и охраны труда всегда можно обратиться по телефону доверия 25–11–11. Ни один вопрос не останется без ответа, — отметил заместитель начальника управления промбезопасности и охраны труда.
Особое внимание в сфере охраны труда и промышленной безопасности уделяется молодежи. Все молодые работники проходят обязательный первичный инструктаж по охране труда в корпоративном университете «Норильский никель». После этого на самих предприятиях их подробно знакомят со всеми рисками и опасностями, присущими их специальности.
Месячник по охране труда продлится до 28 апреля.
Михаил ТУАЕВ
Сила бренда
Бренд «Норникеля» оценен в 675 миллионов долларов.Консалтинговая компания Brand Finance, которая оценивает стоимость брендов крупнейших глобальных корпораций, опубликовала мировой рейтинг брендов горно–металлургических компаний. Единственный представитель России в списке — «Норникель», чей бренд оценен в $675 млн. Компания занимает в рейтинге 20–е место.— В 2016 году мы провели ребрендинг «Норникеля», чтобы подчеркнуть главные идеи и смыслы образа нашей компании — надежность и надежда. Уверена, что более высокое место в рейтинге — результат и этой работы. Надеюсь, что усилия команды «Норникеля», направленные на развитие ценностей компании и упрочение ее репутации, приведут нас к более высоким позициям и в этом рейтинге, и в бизнесе, — отметила старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова. Brand Finance ежегодно публикует рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира. Компания оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько компания готова бы была заплатить за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Такой подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которое будет уплачиваться за его использование. В ходе исследования аналитики оценивают силу бренда по шкале от 0 до 100, учитывая, помимо всего прочего, такие характеристики, как эмоциональная связь, финансовые показатели и стабильность.