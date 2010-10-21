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[Индекс номера 45 (31.03.2017)]

 Норникель 
Научный полигон

«Норникель» открывает в МГИМО кафедру корпоративной безопасности.
Московский государственный институт международных отношений МИД России и «Норникель» создают базовую кафедру корпоративной безопасности. Новая учебная структура в одном из самых престижных вузов страны была представлена на дне открытых дверей Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП). По словам вице–президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислава Гасумянова, создание первой в России научно–образовательной структуры в сфере корпоративной безопасности является знаковым событием.
— Развитие и влияние российского бизнеса уже давно вышло на глобальный уровень, — подчеркнул Владислав Гасумянов. — Наши корпорации составляют реальную конкуренцию мировым игрокам с многолетней историей, а по ряду направлений занимают лидерские позиции. Вместе с тем усложнение международного экономического порядка требует и адекватных мер реагирования как на теоретическом, так и на практическом уровнях. И если в сфере защиты государственных интересов такие вопросы глубоко отработаны, то применительно к бизнесу ситуация иная — в сфере корпоративной безопасности фактически отсутствовали такие институции, как теория и методология, гармонизация и применение единых стандартов и норм, в том числе международных. Создание в МГИМО кафедры корпоративной безопасности компании призвано заполнить пустующую нишу и стать своего рода научным и учебным полигоном в данной области. Уверен, что ее выпускники будут востребованы и на государственной службе, и в бизнесе.
По словам директора — научного руководителя МИЭП МГИМО МИД России, члена–корреспондента РАН Валерия Салыгина, создание базовых кафедр таких корпораций, как «Норникель», дают возможность привлечь к учебному процессу уникальных экспертов–практиков руководящего звена, организовать для студентов стажировку в реальных условиях будущей профессиональной деятельности и подготовить для ключевых российских компаний высококлассных специалистов, способных внести достойный вклад в реализацию приоритетных проектов.

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