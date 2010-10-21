

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



Сотрудничество

Сумма технологий

Во Дворце культуры прошла выставка «Автоматизация и информационные технологии — 2017», организованная «Норникелем».

Алексей Девочкин Посетители выставки смогли ознакомиться с оборудованием 26 ведущих российских и зарубежных фирм, с большинством из которых «Норникель» давно и плодотворно сотрудничает. Экспозиция работала три дня, в ее рамках проводились презентации и консультации специалистов. — Выставка проходит в Норильске второй год подряд, и для нас важно, чтобы так продолжалось и впредь, поскольку польза от нее действительно огромная. В этот раз компаний, представивших свою продукцию на выставке, стало еще больше, — говорит Алексей Девочкин, заместитель главного инженера Заполярного филиала по технической политике. — «Норникель» тесно сотрудничает с фирмами, предлагающими актуальные решения в области автоматизации производства. Это положительно сказывается как на текущем производстве, так и на планировании перспективных проектов. Применение более точных приборов и устройств не только повышает технологические и производственные параметры, но и способствует снижению травматизма. Вадим Нафталь, начальник управления автоматизации производства департамента информационных технологий Заполярного филиала, отметил, что выставка представляет интерес не только для работников подразделений «Норникеля», но и для студентов — будущих специалистов: — По итогам прошлого года мы запустили ряд крупных проектов на горнодобывающих предприятиях. Также мы построили хорошую инфраструктуру с целью дальнейшей автоматизации горного передела — это деятельность, которую впоследствии мы будем развивать и дополнять. Выставка подразумевает взаимовыгодное сотрудничество: наши специалисты в очередной раз смогли ознакомиться с новинками в области промышленной автоматизации и информационных технологий, а производители получили эффективную обратную связь в части совершенствования технических решений. Секция «Автоматизация» была посвящена последним, представленным на рынке, достижениям в области производства оборудования для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем противопожарной безопасности. В секции «Информационные технологии» была представлена самая современная вычислительная и копировально–множительная техника, аппаратура и программное обеспечение для применения в разработке IT–инфраструктуры предприятий. Одной из компаний, представивших на выставке свою работу, стала финская фирма «Valmet Автоматизация» — система автоматизации печей взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода основана преимущественно на ее решениях. «Промтех», давний партнер «Норникеля», также успешно выступил перед норильчанами. В частности, именно оборудование этой компании используется в системах раннего обнаружения пожаров и метаноконтроля на горнодобывающих предприятиях. В этом году на рудниках Заполярного филиала «Промтех» реализовал проекты в области противопожарной автоматики на подземных объектах. На руднике «Кайерканский» была удачно внедрена система радиосвязи и позиционирования. Достаточно внимания было уделено и продукции Санкт–Петербургской электротехнической компании, благодаря которой выполнен целый ряд проектов на горном переделе Заполярного филиала. СПбЭК вовлечена в работы на объектах капитального строительства шахты «Скалистая», она выполняет как проектно–изыскательные, так и строительно–монтажные, пуско–наладочные задания, имеет собственные разработки в части подземных систем пожаротушения. Иван Сорока, мастер участка автоматизированной системы управления технологическим процессом НМЗ, как и многие другие, остался доволен экспозицией. «Одно дело, — говорит он, — дистанционное общение, и совсем другое — личная встреча, на которой можно решить назревшие вопросы и определить вектор сотрудничества».

Михаил ТУАЕВ Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Посетители выставки смогли ознакомиться с оборудованием 26 ведущих российских и зарубежных фирм, с большинством из которых «Норникель» давно и плодотворно сотрудничает. Экспозиция работала три дня, в ее рамках проводились презентации и консультации специалистов.— Выставка проходит в Норильске второй год подряд, и для нас важно, чтобы так продолжалось и впредь, поскольку польза от нее действительно огромная. В этот раз компаний, представивших свою продукцию на выставке, стало еще больше, — говорит Алексей Девочкин, заместитель главного инженера Заполярного филиала по технической политике. — «Норникель» тесно сотрудничает с фирмами, предлагающими актуальные решения в области автоматизации производства. Это положительно сказывается как на текущем производстве, так и на планировании перспективных проектов. Применение более точных приборов и устройств не только повышает технологические и производственные параметры, но и способствует снижению травматизма.отметил, что выставка представляет интерес не только для работников подразделений «Норникеля», но и для студентов — будущих специалистов:— По итогам прошлого года мы запустили ряд крупных проектов на горнодобывающих предприятиях. Также мы построили хорошую инфраструктуру с целью дальнейшей автоматизации горного передела — это деятельность, которую впоследствии мы будем развивать и дополнять. Выставка подразумевает взаимовыгодное сотрудничество: наши специалисты в очередной раз смогли ознакомиться с новинками в области промышленной автоматизации и информационных технологий, а производители получили эффективную обратную связь в части совершенствования технических решений.Секция «Автоматизация» была посвящена последним, представленным на рынке, достижениям в области производства оборудования для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем противопожарной безопасности.В секции «Информационные технологии» была представлена самая современная вычислительная и копировально–множительная техника, аппаратура и программное обеспечение для применения в разработке IT–инфраструктуры предприятий.Одной из компаний, представивших на выставке свою работу, стала финская фирма «Valmet Автоматизация» — система автоматизации печей взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода основана преимущественно на ее решениях. «Промтех», давний партнер «Норникеля», также успешно выступил перед норильчанами. В частности, именно оборудование этой компании используется в системах раннего обнаружения пожаров и метаноконтроля на горнодобывающих предприятиях. В этом году на рудниках Заполярного филиала «Промтех» реализовал проекты в области противопожарной автоматики на подземных объектах. На руднике «Кайерканский» была удачно внедрена система радиосвязи и позиционирования. Достаточно внимания было уделено и продукции Санкт–Петербургской электротехнической компании, благодаря которой выполнен целый ряд проектов на горном переделе Заполярного филиала. СПбЭК вовлечена в работы на объектах капитального строительства шахты «Скалистая», она выполняет как проектно–изыскательные, так и строительно–монтажные, пуско–наладочные задания, имеет собственные разработки в части подземных систем пожаротушения., как и многие другие, остался доволен экспозицией. «Одно дело, — говорит он, — дистанционное общение, и совсем другое — личная встреча, на которой можно решить назревшие вопросы и определить вектор сотрудничества».

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