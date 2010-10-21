

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, ребята! Наступила чудная весенняя пора, во дворах тает снежок, ярче светит солнышко. Завтра, 1 апреля, в день веселья и смеха, не забудьте разыграть друзей. Главное — помните, что шутки должны быть добрыми. Да, и не забудьте, что до 12 апреля на сайте «Заполярной правды» продолжается конкурс «Пасхальный декор», где вы можете разместить фото пасхальных сувениров, сделанных своими руками. А сейчас я расскажу о самых интересных событиях из жизни дружной детсадии и не только. Ваша Заполярочка

Книжкина неделя В библиотеках Большого Норильска прошли конкурсы, игры, викторины в рамках Недели детской книги. Дети из группы «Солнышко» детского сада «Антошка» вместе со своими воспитателями и родителями побывали в детской библиотеке имени Саши Петряева. Там есть свой талисман — домовенок Кузя, известный персонаж мультфильмов и книг. Поселившись в детской библиотеке, он присматривает за порядком и участвует в различных мероприятиях. Ребятам и взрослым очень понравилось путешествие в Книжную страну, где так много книг, оно было интересным и поучительным. Дети узнали и о том, чье имя носит библиотека. Всю неделю малыши и школьники путешествовали по библиотекам города, участвовали в конкурсах, знакомились с творчеством разных писателей, получали награды за активность. А 1 апреля ребят ждут в детской библиотеке имени Саши Петряева — в 12.00 там состоится заключительный праздник с участием Малыша и Карлсона.

Поэтическое вдохновение Творческий вечер по книге «Гнездовье вьюг», прошедший в Публичной библиотеке, вдохновил не только взрослых, но и детей. На вечере выступали члены литературного объединения «Водолей»: Татьяна Пашкова, Наталья Баукина, Аркадий Соколов и ведущая, известная норильская поэтэсса Татьяна Шайбулатова. Одну из зрительниц, третьеклассницу Милену, очень поразило, насколько эмоционально и трогательно можно читать стихи со сцены под аккомпанемент гитары и скрипки. Получив в подарок сборник стихов, Милена вместе со своей трехлетней сестрой Алёной устроила громкие чтения дома. – После встречи мне подарили книгу, которую теперь читаю с удовольствием, ведь там собраны лучшие стихотворения поэтов Москвы, Питера, Красноярска, приезжавших в Норильск в разное время, произведения бывших узников Норильлага и известных местных поэтов, — поделилась с Заполярочкой школьница.

Театральный дебют В кайерканском детском саду № 84 «Голубок» прошла премьера музыкальной игры–сказки, посвященная 135–летию со дня рождения детского писателя Корнея Чуковского. Вместе с маленькими артистами «Голубка» на сцене выступали и дошколята из детского сада № 75 «Зайчонок». Ребята и их воспитатели задолго до премьеры вспомнили сказки юбиляра, выбрали самую любимую, распределили роли и начали готовиться к выступлению. Маленькие артисты разучивали роли: им предстояло не только говорить текст, но и танцевать, и петь. А работники детских садов вместе с родителями помогали малышам с подбором костюмов. Премьера прошла успешно, несмотря на волнение дебютантов. Закончился праздник веселым чаепитием и крепкой дружбой между воспитанниками двух детских садов. Ребятам понравилось быть актерами, на следующий год они мечтают выступить на сцене КДЦ «Юбилейный».

Знакомьтесь: президент! В детском саду № 68 «Ладушки» избрали президента сроком на один год. В предвыборной гонке участвовали восемь кандидатов. Это уже вторые выборы в саду, которые проходят в виде интерактивной игры среди воспитанников старших и подготовительных групп. Дети готовили презентации, вместе с родителями разрабатывали программы, выпускали агитационные плакаты и сражались в политической игре, выполняя различные задания. По мнению избирателей, все кандидаты достойны победы. Мария Войтова в своей программе предложила устраивать лекции о правильном питании, оборудовать каток и живой уголок с говорящим попугаем. Петр Борисенко хотел бы организовать кружки по шашкам, танцам и рисованию. Но больше других кандидатов ребят впечатлила идея Егора Корнеева поставить у входа в детсад вазу с угощениями, за это его и назначили в президенты. Похоже, что в числе избирателей оказались сплошные сладкоежки.

Динь–динь–дон... Надя Гончарова Не только посмотреть, но и позвенеть экспонатами можно на необычной выставке колокольчиков в гимназии № 5. Получив в подарок на прошлый Новый год колокольчик, второклассница Надя Гончарова по совету учительницы Ларисы Марченко начала собирать «звенящую» коллекцию. Это увлечение в результате вылилось в замечательную выставку, о которой девочка с упоением рассказывает одноклассникам на уроках–презентациях. Десятки колокольчиков собирали вместе с родителями, заказывали через интернет, некоторые сделали сами из пластиковых бутылок. Здесь есть валдайский колокольчик, обладающий целебными свойствами, и даже освященный, привезенный из сочинского храма Князя Владимира. Сейчас круглая отличница Надя работает над другим интересным проектом, успевая при этом заниматься карате, музыкой, двумя иностранными языками и волонтерскими делами в благотворительном фонде «Территория добра».

Огород на окне И на Севере растут помидоры и огурцы. Ребята из группы «Пингвинята» детского сада № 2 «Умка» сделали горшки из пластиковых бутылок и посадили туда редиску, петрушку, базилик и фасоль. Даже помидорка у них растет. — Пока видны только первые всходы, — рассказывает воспитатель Ксения Гончарова, — но дети с интересом и заботой работают в мини–огороде и надеются скоро собрать богатый урожай. Наши спонсоры • Настольные игры в антикафе «МКС», ул. Завенягина, 3. Тел. 490-400; • Товары для детей, подарки, творческие наборы. ТД «Вероника», ул. Павлова, 12. Тел. 89232044090; • Креативные подарки. Шокобоксы, букеты из конфет, сувениры ручной работы. Тел. 89131673411.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

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