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[Индекс номера 45 (31.03.2017)]

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В Норильске стартовал первый этап перевода жилых зданий и других объектов на закрытую систему горячего водоснабжения.
Работы ведутся в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно–коммунального хозяйства на средства местного бюджета. С этого года в теплоцентрах жилых домов будут устанавливать пластинчатые теплообменники — приборы, позволяющие нагревать холодную воду для подачи в квартиры за счет системы отопления. Это поможет решить проблему с поступлением в дома загрязненной горячей воды. Такая проблема наиболее актуальна для Кайеркана, поэтому логично, что устанавливать приборы начнут именно с этого района города. Уже этим летом в 54 многоквартирных домах Кайеркана планируется установить 69 теплообменников. Напомним, в 2012 году в качестве эксперимента в доме на ул. Первомайской, 52, был смонтирован автоматизированный тепловой пункт с блочным модулем подогрева горячей воды, но из–за нежелания жителей оплачивать дальнейшую установку приборов этим дело и ограничилось. Сейчас же в силу вступил федеральный закон, предписывающий перевести на закрытую систему горячего водоснабжения все многоквартирные дома, что и было учтено в муниципальной программе.
— Агрегат, установленный на Первомайской, 52, показал себя в работе с положительной стороны, — дает комментарий главный энергетик УК «Город» Вадим Любезных.
— Сердце модуля — двухконтурный теплообменник, в один из контуров которого подается горячая вода из системы отопления, а во второй поступает холодная вода, подогреваемая за счет температуры первого контура. На входе установлены подкачивающий насос и регулирующий клапан, позволяющий менять температуру подаваемой в дом воды.
В межсезонье агрегат, как и любое сантехническое оборудование, требует промывки, однако его нельзя назвать капризным, отмечает Вадим Любезных. О производителях и моделях новых приборов говорить пока рано: сначала необходимо определить подрядчика, который и будет подбирать оборудование.
— Завершить все работы требуется к 2022 году, — говорит Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖКХ по энергетике — главный энергетик Норильска. — В этом году на эти цели выделено 43,5 миллиона рублей. В Кайеркане мы планируем полностью закончить процесс в 2018 году. Тогда же запланирован переход на закрытую систему горячего водоснабжения муниципальных объектов — школ, детских садов.
Всего в Норильске теплообменниками будет оснащено 837 многоквартирных дома, общий объем финансирования программы составляет более 1,1 миллиарда рублей. Сейчас администрация Норильска готовит заявку в Фонд реформирования ЖКХ на софинансирование этих работ, потому что в бюджете города такой
суммы не заложено.
— Если говорить об изменении тарифов на оплату горячего водоснабжения в связи с грядущими нововведениями, то АО «НТЭК» собирается обратиться в региональную энергетическую комиссию с заявкой на определение тарифа на 2018 год. Исходя из практики других регионов, этот тариф обычно оказывается ниже, чем
при использовании открытой схемы, — отмечает главный энергетик города.

Марина АНДРИЮК
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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