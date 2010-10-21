

[Индекс номера 45 (31.03.2017)]



Мы вас предупредили

Опасные связи

С начала марта норильским отделом МВД было возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества. Наши горожане попадаются на обман чаще всего в интернете.

По словам Виталия Цауни, начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Норильску, хотя и случаев мошенничества стало меньше, жулики продолжают обманывать норильчан, причем используя старые схемы. Для сравнения: в январе 2017 года было зарегистрировано девять уголовных дел, за такой же период в 2016–м их было 15; в феврале 2017–го — 23 уголовных дела, в этом же месяце прошлого года — 25. — В марте возбуждено 13 уголовных дел, девять из них — по фактам интернет мошенничества, — рассказывает Виталий Цауня. — Несколько преступлений было совершено с помощью сайта объявлений «Авито». Одно можно назвать сезонным. Норильчанка решила выписать посредством ватсап–группы «Цветы России» тюльпаны к 8 Марта для продажи. В итоге она потеряла порядка ста тысяч рублей. Также норильчане часто попадаются на удочку, когда заказывают на дешевых сайтах товары по неоправданно заниженной цене. Большая часть случаев обмана на «Авито» связана с предоплатой при аренде жилья, при покупке запчастей, бытовой техники. Таким образом двое норильчан пострадали от действий преступника, который находился в городе Кемерово. К слову, один из пострадавших даже не обращался в полицию, а просто смирился с потерей 76 тысяч рублей. с потерей 76 тысяч рублей. Другой мошенник обманул норильчанина, будучи во Владивостоке. Здесь речь идет о несостоявшейся пересылке заказанных запчастей, в результате которой норильчанин лишился 32 тысяч рублей. Еще один горожанин перечислил 28 тысяч рублей в качестве предоплаты за телевизор диагональю 55 сантиметров, который увидел по заманчивой цене на «Авито». В результате — ни денег, ни телевизора. Все преступления были совершены по распространенной мошеннической схеме, когда лжепродавцы предлагали перевести предоплату за товар на номер телефона. После того как средства поступали на счет, преступники переставали выходить на связь. – Во всех случаях пострадавшие перечисляли деньги на банковскую карту, которая принадлежит частному лицу. Норильчан ничего не пугает. Они хотят купить дешево тот товар, который, по определению, не может стоить копейки. Нельзя купить, например, двухкамерный холодильник за цену вполовину меньше его реальной стоимости. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Норильские полицейские в очередной раз предупреждают жителей города о том, что не стоит доверять объявлениям в социальных сетях и мессенджерах. Необходимо перепроверять полученную информацию и не переводить деньги неизвестным людям в счет предоплаты за товар. И ни в коем случае не сообщайте свои паспортные данные, номера банковских карт, коды доступа к ним и мобильному банку.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА По словам Виталия Цауни, начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Норильску, хотя и случаев мошенничества стало меньше, жулики продолжают обманывать норильчан, причем используя старые схемы. Для сравнения: в январе 2017 года было зарегистрировано девять уголовных дел, за такой же период в 2016–м их было 15;в феврале 2017–го — 23 уголовных дела, в этом же месяце прошлого года — 25.— В марте возбуждено 13 уголовных дел, девять из них — по фактам интернет мошенничества, — рассказывает Виталий Цауня.— Несколько преступлений было совершено с помощью сайта объявлений «Авито». Одно можно назвать сезонным.Норильчанка решила выписать посредством ватсап–группы «Цветы России» тюльпаны к 8 Марта для продажи. В итоге она потеряла порядка ста тысяч рублей.Также норильчане часто попадаются на удочку, когда заказывают на дешевых сайтах товары по неоправданно заниженной цене.Большая часть случаев обмана на «Авито» связана с предоплатой при аренде жилья, при покупке запчастей, бытовой техники. Таким образом двое норильчан пострадали от действий преступника, который находился в городе Кемерово. К слову, один из пострадавших даже не обращался в полицию, а просто смирился с потерей 76 тысяч рублей.с потерей 76 тысяч рублей. Другой мошенник обманул норильчанина, будучи во Владивостоке. Здесь речь идет о несостоявшейся пересылке заказанных запчастей, в результате которой норильчанин лишился 32 тысяч рублей. Еще один горожанин перечислил 28 тысяч рублей в качестве предоплаты за телевизор диагональю 55 сантиметров, который увидел по заманчивой цене на «Авито». В результате — ни денег, ни телевизора. Все преступления были совершены по распространенной мошеннической схеме, когда лжепродавцы предлагали перевести предоплату за товар на номер телефона. После того как средства поступали на счет, преступники переставали выходить на связь.– Во всех случаях пострадавшие перечисляли деньги на банковскую карту, которая принадлежит частному лицу.Норильчан ничего не пугает. Они хотят купить дешево тот товар, который, по определению, не может стоить копейки.Нельзя купить, например, двухкамерный холодильник за цену вполовину меньше его реальной стоимости. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.Норильские полицейские в очередной раз предупреждают жителей города о том, что не стоит доверять объявлениям в социальных сетях и мессенджерах.Необходимо перепроверять полученную информацию и не переводить деньги неизвестным людям в счет предоплаты за товар. И ни в коем случае не сообщайте свои паспортные данные, номера банковских карт, коды доступа к ним и мобильному банку.

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