

[Индекс номера 48 (04.04.2017)]



Сегодня все мы пассажиры

Реконструкция аэропорта «Норильск» внесла заметные коррективы в жизнь и планы северян. О том, что изменилось, мы и расскажем сегодня.

Ажиотаж вокруг покупки авиабилетов на лето, похоже, улегся. Генеральный директор компании «Норильск–ТАВС» Ирина Свиридова отмечает, что общий объем продаж остается равномерным. Билеты можно приобрести не только в агентствах города и на официальном сайте авиакомпании NordStar nordstar.ru, но и в любых интернет–агентствах — Ozon.ru, Аviasales и так далее. Незначительная разница в цене определяется суммой сборов, установленной агентствами. Третья волна продаж авиабилетов на рейсы из Норильска в Красноярск, Москву и Новый Уренгой на период реконструкции взлетно–посадочной полосы местного аэропорта — с 1 июня по 16 сентября 2017 года стартовала 1 апреля. Напомним, что основным авиаперевозчиком сейчас остается компания NordStar, самолеты которой будут выполнять прямые рейсы из Норильска в Красноярск с частотой шесть вылетов в день. Полеты в Москву изначально планировалось осуществлять двумя типами воздушных судов через Сургут. В случае отсутствия мест на рейсах Норильск — Сургут — Москва норильчанам предлагается лететь через Новый Уренгой — из этой точки в другие города страны совершают перелеты пять авиакомпаний. Если стыковка между рейсами окажется не совсем удобной, в норильских кассах ТАВС пассажиры могут забронировать номер в гостинице. Сейчас на норильский рынок вышла авиакомпания «КрасАвиа», которая готова выполнять трансферные рейсы самолетами Ан–24 и Ан–26 по направлениям Красноярск — Норильск — Хатанга и Красноярск — Норильск — Диксон. По словам советника главы Норильска Оксаны Алдаевой, на каждый рейс по этим направлениям для Норильска выделено по восемь мест. Если же останутся невостребованные билеты, они автоматически поступят на реализацию. Кроме того, по пятницам воздушные суда «КрасАвиа», принимающие на борт 26 пассажиров, будут летать напрямую из Красноярска в Норильск. Таким образом, в период ограничения вылетов эта авиакомпания сможет перевезти около 870 человек. Общий пассажиропоток компании NordStar на московском направлении составит 344 человека в день, на красноярском — 300 человек. В Новый Уренгой шесть раз в неделю будут отправляться два ежедневных рейса. За день «NordStar» сможет перевозить по этому маршруту 92 пассажира. Ключ на старт Две предыдущие волны продажи авиабилетов прошли относительно гладко, третья тоже особых сюрпризов пока не преподнесла. Генеральный директор «Норильск–ТАВС» Ирина Свиридова говорит, что даже по выходным на работу стараются выводить максимальное число кассиров. NordStar к началу продаж третьей волны также подготовился основательно: в процессе задействовано дополнительное количество технических специалистов, расширены возможности сайта авиакомпании, мощность серверов увеличена в пять раз, количество терминалов для приобретения билетов через интернет увеличено до 75 (в первую волну их было 30, во вторую — 50). Летим за знаниями Напомним: несколько месяцев назад был сформирован льготный список выпускников, вылетающих в июне из Норильска для поступления в материковские вузы. Согласно законодательству, с абитуриентом может лететь один сопровождающий. Родители выпускников оформили через управление образования 3129 заявок–требований, но впоследствии от 90 мест пассажиры отказались. Билеты, которые они возвратили, с 1 апреля поступили в свободную продажу. Еще раз о правилах Авиакомпания NordStar обращает внимание пассажиров на то, что в период реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» введен ряд ограничений. • С учетом использования регионального парка воздушных судов и установленных норм по их предельной коммерческой загрузке, а также с учетом дальности полета и требований по размещению клеток с животными в багажных отсеках перевозка животных (весом до 8 килограммов вместе с клеткой) будет производиться исключительно в салоне самолета. На маршрутах Красноярск — Норильск — Красноярск, Красноярск — Новый Уренгой — Красноярск на воздушных судах типа АТR и Ан–24 — не более четырех животных на одном рейсе. На маршрутах Норильск — Москва — Норильск (через аэропорт «Сургут») — суммарно не более семи животных на одном рейсе. Габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 сантиметров, высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 см. Оплата за перевозку животного будет производиться в аэропорту вылета из расчета за полный вес животного с клеткой. Услуга провоза животного в салоне должна быть подтверждена авиакомпанией. • Независимо от места приобретения билета будет недоступно предварительное бронирование, формирование листов ожидания и замена фамилий пассажиров. • Вводится ограничение по норме провоза багажа — 20 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади. Сверхнормативный багаж к перевозке приниматься не будет. • Сопровождение детей обойдется дороже — 80% от стоимости билета. Услуга оказывается совместно с обслуживающими компаниями аэропортов и привлечением дополнительного персонала, что приводит к повышенным расходам. Следует учитывать, что при перевозке несопровождаемого ребенка авиакомпания несет юридическую ответственность за его безопасность и сопровождение, в том числе в аэропортах транзита. Охота за льготами Льгота на перелеты для пенсионеров и молодежи до 23 лет на летнее время не распространяются. Период действия льготы в этом году определен с 1 апреля по 31 мая и с 18 сентября по 27 октября. Продажа субсидированных билетов по пяти направлениям — Москва и Санкт–Петербург по цене 4300 рублей; Сочи, Анапа и Минеральные Воды — в районе 6700 рублей — в этом году открылась 28 марта. Забронировать льготный билет можно лишь на сутки: через 24 часа он попадает в другие листы ожидания. Первой такие билеты начала продавать авиакомпания «Таймыр», позже к ней присоединилась «Сибирь». Реализация билетов этой группы, как правило, осуществляется в последние дни марта — все зависит от сроков подписания договора между перевозчиками и правительством РФ. Субсидированные билеты в этом году смогло приобрести гораздо меньшее число пассажиров. О том, чем это вызвано, «Заполярной правде» также рассказала Ирина Свиридова: — Схемы, существовавшие ранее, сейчас не работают: нет больше жестких привязок к определенным сезонам, люди строят свои планы совершенно иначе: кто–то летит в апреле, кто–то — в ноябре, пик перелетов вместо июня пришелся на июль и так далее. В апреле–мае всегда было сложно улететь, а сейчас — тем более, рейсы загружены под завязку. Какое число льготных мест попадет в свободную продажу, подсчитать не представляется возможным, поскольку их реализуют в разных уголках России. Необходимо помнить о том, что субсидированные билеты поступают в продажу не все сразу: их выкладывают в систему продаж постепенно. «Первый день–два выложили, проанализировали ситуацию; через какое–то время возобновили продажи и так далее», — поясняют в «Норильск–ТАВС». Так что желающие воспользоваться льготами должны постоянно держать руку на пульсе событий. Информацию о расписаниях и выполнении рейсов можно получить на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru; в контактном центре NordStar: 8–800–700–8–007; по горячей линии администрации Норильска: 43–71–57; на официальном сайте города www.norilsk–city.ru и на сайте «Заполярной правды» www.gazetazp.ru. Адрес рабочей группы для личных обращений:Ленинский проспект, 21. Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Ажиотаж вокруг покупки авиабилетов на лето, похоже, улегся.отмечает, что общий объем продаж остается равномерным. Билеты можно приобрести не только в агентствах города и на официальном сайте авиакомпании NordStar, но и в любых интернет–агентствах —и так далее. Незначительная разница в цене определяется суммой сборов, установленной агентствами.Третья волна продаж авиабилетов на рейсы из Норильска в Красноярск, Москву и Новый Уренгой на период реконструкции взлетно–посадочной полосы местного аэропорта — с 1 июня по 16 сентября 2017 года стартовала 1 апреля. Напомним, что основным авиаперевозчиком сейчас остается компания NordStar, самолеты которой будут выполнять прямые рейсы из Норильска в Красноярск с частотой шесть вылетов в день.Полеты в Москву изначально планировалось осуществлять двумя типами воздушных судов через Сургут. В случае отсутствия мест на рейсах Норильск — Сургут — Москва норильчанам предлагается лететь через Новый Уренгой — из этой точки в другие города страны совершают перелеты пять авиакомпаний. Если стыковка между рейсами окажется не совсем удобной, в норильских кассах ТАВС пассажиры могут забронировать номер в гостинице.Сейчас на норильский рынок вышла авиакомпания «КрасАвиа», которая готова выполнять трансферные рейсы самолетами Ан–24 и Ан–26 по направлениям Красноярск — Норильск — Хатанга и Красноярск — Норильск — Диксон. По словам, на каждый рейс по этим направлениям для Норильска выделено по восемь мест. Если же останутся невостребованные билеты, они автоматически поступят на реализацию.Кроме того, по пятницам воздушные суда «КрасАвиа», принимающие на борт 26 пассажиров, будут летать напрямую из Красноярска в Норильск. Таким образом, в период ограничения вылетов эта авиакомпания сможет перевезти около 870 человек.Общий пассажиропоток компании NordStar на московском направлении составит 344 человека в день, на красноярском — 300 человек. В Новый Уренгой шесть раз в неделю будут отправляться два ежедневных рейса. За день «NordStar» сможет перевозить по этому маршруту 92 пассажира.Две предыдущие волны продажи авиабилетов прошли относительно гладко, третья тоже особых сюрпризов пока не преподнесла. Генеральный директор «Норильск–ТАВС» Ирина Свиридова говорит, что даже по выходным на работу стараются выводить максимальное число кассиров. NordStar к началу продаж третьей волны также подготовился основательно: в процессе задействовано дополнительное количество технических специалистов, расширены возможности сайта авиакомпании, мощность серверов увеличена в пять раз, количество терминалов для приобретения билетов через интернет увеличено до 75 (в первую волну их было 30, во вторую — 50).Напомним: несколько месяцев назад был сформирован льготный список выпускников, вылетающих в июне из Норильска для поступления в материковские вузы. Согласно законодательству, с абитуриентом может лететь один сопровождающий. Родители выпускников оформили через управление образования 3129 заявок–требований, но впоследствии от 90 мест пассажиры отказались. Билеты, которые они возвратили, с 1 апреля поступили в свободную продажу.Авиакомпания NordStar обращает внимание пассажиров на то, что в период реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» введен ряд ограничений.• С учетом использования регионального парка воздушных судов и установленных норм по их предельной коммерческой загрузке, а также с учетом дальности полета и требований по размещению клеток с животными в багажных отсеках перевозка животных (весом до 8 килограммов вместе с клеткой) будет производиться исключительно в салоне самолета. На маршрутах Красноярск — Норильск — Красноярск, Красноярск — Новый Уренгой — Красноярск на воздушных судах типа АТR и Ан–24 — не более четырех животных на одном рейсе. На маршрутах Норильск — Москва — Норильск (через аэропорт «Сургут») — суммарно не более семи животных на одном рейсе. Габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 сантиметров, высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 см.Оплата за перевозку животного будет производиться в аэропорту вылета из расчета за полный вес животного с клеткой. Услуга провоза животного в салоне должна быть подтверждена авиакомпанией.• Независимо от места приобретения билета будет недоступно предварительное бронирование, формирование листов ожидания и замена фамилий пассажиров.• Вводится ограничение по норме провоза багажа — 20 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади. Сверхнормативный багаж к перевозке приниматься не будет.• Сопровождение детей обойдется дороже — 80% от стоимости билета. Услуга оказывается совместно с обслуживающими компаниями аэропортов и привлечением дополнительного персонала, что приводит к повышенным расходам. Следует учитывать, что при перевозке несопровождаемого ребенка авиакомпания несет юридическую ответственность за его безопасность и сопровождение, в том числе в аэропортах транзита.Льгота на перелеты для пенсионеров и молодежи до 23 лет на летнее время не распространяются. Период действия льготы в этом году определен с 1 апреля по 31 мая и с 18 сентября по 27 октября. Продажа субсидированных билетов по пяти направлениям — Москва и Санкт–Петербург по цене 4300 рублей; Сочи, Анапа и Минеральные Воды — в районе 6700 рублей — в этом году открылась 28 марта. Забронировать льготный билет можно лишь на сутки: через 24 часа он попадает в другие листы ожидания. Первой такие билеты начала продавать авиакомпания «Таймыр», позже к ней присоединилась «Сибирь». Реализация билетов этой группы, как правило, осуществляется в последние дни марта — все зависит от сроков подписания договора между перевозчиками и правительством РФ.Субсидированные билеты в этом году смогло приобрести гораздо меньшее число пассажиров. О том, чем это вызвано, «Заполярной правде» также рассказала Ирина Свиридова:— Схемы, существовавшие ранее, сейчас не работают: нет больше жестких привязок к определенным сезонам, люди строят свои планы совершенно иначе: кто–то летит в апреле, кто–то — в ноябре, пик перелетов вместо июня пришелся на июль и так далее. В апреле–мае всегда было сложно улететь, а сейчас — тем более, рейсы загружены под завязку. Какое число льготных мест попадет в свободную продажу, подсчитать не представляется возможным, поскольку их реализуют в разных уголках России.Необходимо помнить о том, что субсидированные билеты поступают в продажу не все сразу: их выкладывают в систему продаж постепенно. «Первый день–два выложили, проанализировали ситуацию; через какое–то время возобновили продажи и так далее», — поясняют в «Норильск–ТАВС». Так что желающие воспользоваться льготами должны постоянно держать руку на пульсе событий.

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