

[Индекс номера 48 (04.04.2017)]



Альтернатива

Норильск перешел на «цифру»

Переход эфирного телевещания в нашей стране на цифровое производится в соответствии с решением Международного союза электросвязи, которое было принято еще в 1998 году. Россия активно подключилась к этой инициативе значительно позже других государств. В то время как в европейских странах в 2009 году цифровое вещание охватило все население, и аналоговое ТВ было отключено, в России только заговорили об этом не очень понятном обычному россиянину явлении.

Прошло почти десять лет, и сегодня о цифровом ТВ говорят громко и ясно. Красноярский край, как и вся страна, полностью перейдет на цифровое вещание до конца 2018 года. Процесс этот не только важный и нужный, но и неизбежный. Государство неустанно следит за ходом реализации программы по переходу с аналогового на цифровое ТВ. За годы реализации проекта свыше 95% российских населенных пунктов перешли на цифровое вещание. Удобство и качество «цифры» успели оценить и норильчане. Что же такое цифровое ТВ и как им обзавестись тем, у кого его еще нет, разбирался корреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников. Новый формат Переход на цифровое вещание проходит в несколько этапов, которые утверждены правительством РФ и министерством информатизации и связи Красноярского края. Сегодня наш регион находится на заключительном этапе. Строительство принципиально новой сети, технологически не связанной с существующей сетью аналогового ТВ, практически завершено. В Норильск цифровое телевидение пришло в 2014 году, когда состоялся торжественный запуск «цифры». Заработало сразу два мультиплекса по десять бесплатных общероссийских каналов на каждом. Для этого была модернизирована городская телебашня. Аналоговое вещание продолжает свою работу параллельно с цифровым до момента, пока не менее 95% жителей края смогут осуществлять прием цифрового телевизионного сигнала. Это будет сделано в течение ближайшего года, и только тогда аналоговое ТВ будет полностью отключено. Как получить «свое кино»? Преимущества цифрового ТВ над аналоговым очевидны. Прежде всего это — многопрограммность. Для любого, даже самого привередливого зрителя найдется «любимая цифра» на пульте. А если говорить о качестве сигнала, то оно не может быть плохим или хорошим. Все иначе: сигнал либо есть, либо его нет. И судя по опросам норильчан, которые уже обзавелись цифровым ТВ, сигнал в НПР устойчивый. Чтобы насладиться качественным просмотром цифрового эфира, вам понадобятся две вещи: коллективная эфирная антенна и цифровая приставка стандарта DVB–T2, подключаемая к видеовходу телевизора. Приставки можно приобрести в магазинах бытовой и электротехники по вполне доступной цене. А как же, собственно, подключить «свое цифровое кино»? Есть приятная новость: обеспечение общей телевизионной антенной коллективного приема — одной на подъезд жилого дома, предусматривается договором предоставления услуг управляющей компанией. Общая антенна входит в перечень общедомового имущества так же, как и лифт или крыша. Это — гарантированная услуга. Причем гарантированная, как уже было сказано выше, государством. С внедрением федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации в Норильске полностью восстановлено антенное хозяйство. Цифровое телевидение в городе стало общедоступным. То есть любой житель Норильска может позвонить в городскую антенную службу или управляющую компанию с просьбой подключить цифровое ТВ в его квартире. Андрей, 39 лет, водитель: – Я всегда старался идти в ногу с современными тенденциями. Цифровую приставку я купил пару лет назад — сразу, как только услышал от приятеля о том, что «цифра» стала доступна в Норильске. Раньше, если работали две «кнопки», а остальные каналы почему–то не ловились, приходилось сетовать на антенщиков или самому шевелить «рогатку» за окном. Теперь воспоминания об этом у меня вызывают лишь улыбку. Ольга Терехова, пенсионерка из Талнаха: – Мне очень удобно, когда телевизор стоит на кухне. И на день рождения сын подарил мне небольшой телевизор, в котором есть опция приема цифрового сигнала. Я сходила в управляющую компанию, и теперь вместе с внучками мы смотрим канал с мультфильмами. Без всяких помех. Антон, студент, 23 года: – Мне нравятся передачи о приключениях, экстриме и спорте. И я постоянно перелистываю каналы в поисках подходящего либо смотрю передачи в интернете, что, как вы сами понимаете, с нашим интернетом удовольствия доставляет мало. В гостях у друга увидел цифровое ТВ с целым набором каналов. Задался целью сделать так же у себя дома. Уже узнал в антенной службе, что да как, ничего сложного. Всем рекомендую. Олег, предприниматель, 44 года: – В нашем подъезде уже год стоит цифровая антенна. Никаких забот. А помните, как выглядели первые самодельные антенны? На крышах домов можно было увидеть все что угодно: от гирлянд из пустых пивных банок до медных прокладок из блока цилиндров двигателя. Причем чем мощнее был двигатель и длиннее прокладка, тем устойчивей, считалось, будет прием телепрограмм. Смешно вспомнить. Денис КОЖЕВНИКОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Прошло почти десять лет, и сегодня о цифровом ТВ говорят громко и ясно. Красноярский край, как и вся страна, полностью перейдет на цифровое вещание до конца 2018 года. Процесс этот не только важный и нужный, но и неизбежный. Государство неустанно следит за ходом реализации программы по переходу с аналогового на цифровое ТВ. За годы реализации проекта свыше 95% российских населенных пунктов перешли на цифровое вещание. Удобство и качество «цифры» успели оценить и норильчане. Что же такое цифровое ТВ и как им обзавестись тем, у кого его еще нет, разбирался корреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников.Переход на цифровое вещание проходит в несколько этапов, которые утверждены правительством РФ и министерством информатизации и связи Красноярского края. Сегодня наш регион находится на заключительном этапе. Строительство принципиально новой сети, технологически не связанной с существующей сетью аналогового ТВ, практически завершено.В Норильск цифровое телевидение пришло в 2014 году, когда состоялся торжественный запуск «цифры». Заработало сразу два мультиплекса по десять бесплатных общероссийских каналов на каждом. Для этого была модернизирована городская телебашня.Аналоговое вещание продолжает свою работу параллельно с цифровым до момента, пока не менее 95% жителей края смогут осуществлять прием цифрового телевизионного сигнала. Это будет сделано в течение ближайшего года, и только тогда аналоговое ТВ будет полностью отключено.Преимущества цифрового ТВ над аналоговым очевидны. Прежде всего это — многопрограммность. Для любого, даже самого привередливого зрителя найдется «любимая цифра» на пульте. А если говорить о качестве сигнала, то оно не может быть плохим или хорошим. Все иначе: сигнал либо есть, либо его нет. И судя по опросам норильчан, которые уже обзавелись цифровым ТВ, сигнал в НПР устойчивый.Чтобы насладиться качественным просмотром цифрового эфира, вам понадобятся две вещи: коллективная эфирная антенна и цифровая приставка стандарта DVB–T2, подключаемая к видеовходу телевизора. Приставки можно приобрести в магазинах бытовой и электротехники по вполне доступной цене.А как же, собственно, подключить «свое цифровое кино»? Есть приятная новость: обеспечение общей телевизионной антенной коллективного приема — одной на подъезд жилого дома, предусматривается договором предоставления услуг управляющей компанией. Общая антенна входит в перечень общедомового имущества так же, как и лифт или крыша. Это — гарантированная услуга. Причем гарантированная, как уже было сказано выше, государством.С внедрением федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации в Норильске полностью восстановлено антенное хозяйство. Цифровое телевидение в городе стало общедоступным. То есть любой житель Норильска может позвонить в городскую антенную службу или управляющую компанию с просьбой подключить цифровое ТВ в его квартире.– Я всегда старался идти в ногу с современными тенденциями. Цифровую приставку я купил пару лет назад — сразу, как только услышал от приятеля о том, что «цифра» стала доступна в Норильске. Раньше, если работали две «кнопки», а остальные каналы почему–то не ловились, приходилось сетовать на антенщиков или самому шевелить «рогатку» за окном. Теперь воспоминания об этом у меня вызывают лишь улыбку.– Мне очень удобно, когда телевизор стоит на кухне. И на день рождения сын подарил мне небольшой телевизор, в котором есть опция приема цифрового сигнала. Я сходила в управляющую компанию, и теперь вместе с внучками мы смотрим канал с мультфильмами. Без всяких помех.– Мне нравятся передачи о приключениях, экстриме и спорте. И я постоянно перелистываю каналы в поисках подходящего либо смотрю передачи в интернете, что, как вы сами понимаете, с нашим интернетом удовольствия доставляет мало. В гостях у друга увидел цифровое ТВ с целым набором каналов. Задался целью сделать так же у себя дома. Уже узнал в антенной службе, что да как, ничего сложного. Всем рекомендую.– В нашем подъезде уже год стоит цифровая антенна. Никаких забот. А помните, как выглядели первые самодельные антенны? На крышах домов можно было увидеть все что угодно: от гирлянд из пустых пивных банок до медных прокладок из блока цилиндров двигателя. Причем чем мощнее был двигатель и длиннее прокладка, тем устойчивей, считалось, будет прием телепрограмм. Смешно вспомнить.

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