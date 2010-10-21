

[Индекс номера 48 (04.04.2017)]



Больной вопрос

Терпение, только терпение...

Диалог руководителей медицинских учреждений и горожан, состоявшийся в Публичной библиотеке на прошлой неделе, был непростым. Не все волнующие норильчан проблемы можно решить на месте и в сжатые сроки. Но, по заверению медиков, они делают все от них зависящее для оказания норильчанам качественной и эффективной медицинской помощи.

Руководители медицинских учреждений обещают: ни одно обращение без внимания не останется Когда единственный в Норильске компьютерный томограф (КТ) будет работать без перебоев? – Если медицинское оборудование выходит из строя, отремонтировать его не так–то просто. В частности, компьютерный томограф был закуплен давно, эксплуатируется активно, процент изношенности велик. Специалисты по ремонту медицинской техники в городе есть. Но, к сожалению, КТ относится к аппаратам, которые обслуживаются исключительно представителями производителя, поэтому иногда приходится ждать. Как попасть на МРТ? – Когда есть четкие показания для проведения магнитно–резонансной томографии, трудностей с прохождением этой процедуры, как правило, не возникает. Ожидание очереди по талону составляет не более 30 дней. Причем если у пациента, например, есть подозрение на онкологию и для уточнения конкретного диагноза ему необходимо провести МРТ, то он становится первоочередником. Нужно понимать, что МРТ является дополнительным методом обследования, который помогает врачу определить, что поставлен верный диагноз. Разница между словосочетаниями «можно было бы пройти МРТ» и «МРТ необходимо» велика. И если лечащий врач кому–то это исследование не назначает, значит, необходимости в этом нет. Кстати, ежемесячно МРТ в Норильске проходят около 300 человек, в год — порядка 4000. Кабинет магнитно–резонансной томографии в Норильске работает с 2007 года. Оборудование в эксплуатации сложное, но при этом в последние два года аппарат МРТ работает без перебоев. Что делать, если обследование и лечение, необходимые больному, в Норильске не проводятся? — В таких случаях мы направляем пациента в столицу края. Схема отработана. К тому же в нашем городе действует программа социальной поддержки — имея направление от лечащего врача в медицинское учреждение за пределами Норильска, норильчанин может рассчитывать на оплату дороги туда и обратно. По вопросам проезда нужно обращаться в управление социальной политики. Решение же о направлении пациента в Красноярск и другие российские города по полису ОМС либо на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВТМП) по федеральной квоте принимает врачебная комиссия (ВК). В любом случае инициатива исходит от лечащего врача. Вопросов у пациентов накопилось немало Пока я жила в Талнахе, мне как пенсионерке врач выписывала льготные рецепты. Переехала в Кайеркан – и льготу получать перестала. Почему? — Если вы, будучи пенсионеркой, выписались из одного района Норильска и прописались в другом, вам нужно сообщить об этом в управление социальной политики. Врачи смогут выписывать вам льготные рецепты только после того, как вы попадете в список льготников своего района. Возможность покупать лекарства с пятидесятипроцентной скидкой для пенсионеров — льгота региональная, и управление социальной политики, формируя список льготников, фиксирует место их проживания. Выписавшись из Талнаха, вы из списка талнахских льготников «выпали». А вот информацию о том, что вы прописались в другом месте, вы вовремя не предоставили. В последнее время лекарства, жизненно необходимого моему ребенку–инвалиду, страдающему судорожными припадками, нет ни в Норильске, ни в Красноярске... Как быть? — Раньше, если препарат отсутствовал в списке лекарств, выделяемых по федеральной льготе, его предоставляли за счет средств краевого бюджета. К сожалению, в 2017 году схема финансирования поменялась, и федеральные льготники снабжаются только теми лекарствами, которые закупило министерство здравоохранения Красноярского края. К вам просьба: пожалуйста, наберитесь терпения! Минздрав пытается провести аукционы и приобрести недостающие препараты. В индивидуальной программе реабилитации инвалида прописано, что ему показано санаторно–курортное лечение. Но лечащий врач при этом говорит, что оно человеку противопоказано. Как так? — Действительно, в индивидуальной программе инвалида может быть указано, что по заболеванию, по которому установлена инвалидность, санаторно–курортное лечение показано. Но только лечащий врач, который постоянно наблюдает пациента, может сделать вывод о его состоянии здоровья и решить, может он поехать в данный момент в санаторий или нет. И если доктор считает, что сейчас не время проходить реабилитацию, значит, так оно и есть. Если же с выводами лечащего врача вы не согласны, можно обратиться к главному врачу или к руководителю территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края и попытаться решить этот вопрос с ними. Почему объединенную детскую поликлинику решено разместить на Бегичева, 24а, а не в здании роддома, который вскоре должен переехать в перинатальный центр? Что будет находиться в здании детской поликлиники № 1 на улице Богдана Хмельницкого, 18? — Здание на Бегичева, 24а, было специально построено для детской поликлиники № 2. Оно способно вместить всех участковых педиатров, узких специалистов, кабинеты для сдачи анализов, кабинеты функциональной диагностики. В здании есть два лифта, место для большого удобного гардероба, объединенной регистратуры, для хранения карт и другой медицинской документации. Поэтому мы, рассмотрев все возможные варианты, пришли к выводу, что именно оно лучше всего подходит для объединенной поликлиники. А в здание на Богдана Хмельницкого, 18, освобождаемое сегодня детской поликлиникой № 1, переедет поликлиника психоневрологического диспансера, которая сейчас располагается на улице Орджоникидзе, 9. Когда же после переезда в перинатальный центр освободится здание роддома, туда переедет травмпункт. Здания, которые сейчас занимают травмпункт и психиатрическая поликлиника, во–первых, очень давно не ремонтировались, а во–вторых, совсем не удобны для тех пациентов, которые там бывают. И травмированные граждане, и люди с психическими расстройствами нуждаются в особых условиях, которые как раз будут созданы в освобожденных помещениях. К тому же медосмотр у психиатра и нарколога проходят почти все жители нашего города, поэтому поток посетителей очень велик. Это тоже нужно учитывать. Профессор одной из ведущих клиник России порекомендовал мне конкретное лекарство. Лечащий врач в Норильске с этой рекомендацией согласился, внес ее в карту и выписал рецепт якобы на эти таблетки. Но в аптеке по этому рецепту я получила препарат совершенно с другим названием и не поняла, почему так получилось... — Дело в том, что в соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» все врачи в рецептах обязаны указывать препарат по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу. А вот содержаться это вещество может в лекарствах с разными названиями. Надо понимать, что главное — не название лекарства, а его состав. Если же вам лекарство именно с этим названием по каким–то причинам не подходит, например, вызывает побочные явления, это должно быть зафиксировано вашим лечащим врачом, и тогда он уже решит, как быть дальше. Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА – Если медицинское оборудование выходит из строя, отремонтировать его не так–то просто. В частности, компьютерный томограф был закуплен давно, эксплуатируется активно, процент изношенности велик. Специалисты по ремонту медицинской техники в городе есть. Но, к сожалению, КТ относится к аппаратам, которые обслуживаются исключительно представителями производителя, поэтому иногда приходится ждать.– Когда есть четкие показания для проведения магнитно–резонансной томографии, трудностей с прохождением этой процедуры, как правило, не возникает. Ожидание очереди по талону составляет не более 30 дней. Причем если у пациента, например, есть подозрение на онкологию и для уточнения конкретного диагноза ему необходимо провести МРТ, то он становится первоочередником. Нужно понимать, что МРТ является дополнительным методом обследования, который помогает врачу определить, что поставлен верный диагноз. Разница между словосочетаниями «можно было бы пройти МРТ» и «МРТ необходимо» велика. И если лечащий врач кому–то это исследование не назначает, значит, необходимости в этом нет. Кстати, ежемесячно МРТ в Норильске проходят около 300 человек, в год — порядка 4000. Кабинет магнитно–резонансной томографии в Норильске работает с 2007 года. Оборудование в эксплуатации сложное, но при этом в последние два года аппарат МРТ работает без перебоев.— В таких случаях мы направляем пациента в столицу края. Схема отработана. К тому же в нашем городе действует программа социальной поддержки — имея направление от лечащего врача в медицинское учреждение за пределами Норильска, норильчанин может рассчитывать на оплату дороги туда и обратно. По вопросам проезда нужно обращаться в управление социальной политики. Решение же о направлении пациента в Красноярск и другие российские города по полису ОМС либо на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВТМП) по федеральной квоте принимает врачебная комиссия (ВК). В любом случае инициатива исходит от лечащего врача.— Если вы, будучи пенсионеркой, выписались из одного района Норильска и прописались в другом, вам нужно сообщить об этом в управление социальной политики. Врачи смогут выписывать вам льготные рецепты только после того, как вы попадете в список льготников своего района. Возможность покупать лекарства с пятидесятипроцентной скидкой для пенсионеров — льгота региональная, и управление социальной политики, формируя список льготников, фиксирует место их проживания. Выписавшись из Талнаха, вы из списка талнахских льготников «выпали». А вот информацию о том, что вы прописались в другом месте, вы вовремя не предоставили.— Раньше, если препарат отсутствовал в списке лекарств, выделяемых по федеральной льготе, его предоставляли за счет средств краевого бюджета. К сожалению, в 2017 году схема финансирования поменялась, и федеральные льготники снабжаются только теми лекарствами, которые закупило министерство здравоохранения Красноярского края. К вам просьба: пожалуйста, наберитесь терпения! Минздрав пытается провести аукционы и приобрести недостающие препараты.— Действительно, в индивидуальной программе инвалида может быть указано, что по заболеванию, по которому установлена инвалидность, санаторно–курортное лечение показано. Но только лечащий врач, который постоянно наблюдает пациента, может сделать вывод о его состоянии здоровья и решить, может он поехать в данный момент в санаторий или нет. И если доктор считает, что сейчас не время проходить реабилитацию, значит, так оно и есть. Если же с выводами лечащего врача вы не согласны, можно обратиться к главному врачу или к руководителю территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края и попытаться решить этот вопрос с ними.— Здание на Бегичева, 24а, было специально построено для детской поликлиники № 2. Оно способно вместить всех участковых педиатров, узких специалистов, кабинеты для сдачи анализов, кабинеты функциональной диагностики. В здании есть два лифта, место для большого удобного гардероба, объединенной регистратуры, для хранения карт и другой медицинской документации. Поэтому мы, рассмотрев все возможные варианты, пришли к выводу, что именно оно лучше всего подходит для объединенной поликлиники. А в здание на Богдана Хмельницкого, 18, освобождаемое сегодня детской поликлиникой № 1, переедет поликлиника психоневрологического диспансера, которая сейчас располагается на улице Орджоникидзе, 9. Когда же после переезда в перинатальный центр освободится здание роддома, туда переедет травмпункт. Здания, которые сейчас занимают травмпункт и психиатрическая поликлиника, во–первых, очень давно не ремонтировались, а во–вторых, совсем не удобны для тех пациентов, которые там бывают. И травмированные граждане, и люди с психическими расстройствами нуждаются в особых условиях, которые как раз будут созданы в освобожденных помещениях. К тому же медосмотр у психиатра и нарколога проходят почти все жители нашего города, поэтому поток посетителей очень велик. Это тоже нужно учитывать.— Дело в том, что в соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» все врачи в рецептах обязаны указывать препарат по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу. А вот содержаться это вещество может в лекарствах с разными названиями. Надо понимать, что главное — не название лекарства, а его состав. Если же вам лекарство именно с этим названием по каким–то причинам не подходит, например, вызывает побочные явления, это должно быть зафиксировано вашим лечащим врачом, и тогда он уже решит, как быть дальше.

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