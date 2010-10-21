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[Индекс номера 48 (04.04.2017)]

 Парк культуры 
А наш «Дядя Ваня» – лучше

Актеры норильского драматического покоряют столицы. С «Театральной весны» они привезли шесть призов, впереди — «Золотая маска» в Москве и всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт–Петербурге.
Сцена из спектакля «Дядя Ваня»
Нынче на фестивальной сцене Красноярского драматического театра имени Пушкина игрались два «Дяди Вани» по Чехову: один — краевой столицы, второй — наш. Норильская история, по мнению критиков, оказалась тоньше, изящнее, музыкальнее. Питерский режиссер Петр Шерешевский смог вложить в нее современный подтекст, «отзеркалил» Чехова по–своему.
Мария Нестрян в спектакле «Королева красоты»
Звания «лучший спектакль, «лучшее музыкальное оформление» и «лучшая мужская роль» дались спектаклю непросто. Шерешевский работал над постановкой год назад и сейчас, за несколько дней до фестивального показа, прилетал на «Театральную весну» в Красноярск, чтобы настроить «Дядю Ваню», как инструмент. Кстати, в спектакле в прямом и переносном смысле играют 11 пианино и один рояль.
– Петр давно не видел нас, давно не пробовал «блюдо»... После первого акта он «подбодрил» нас, сказав, что мы не совсем хороши, больше всего замечаний досталось мне, — рассказывает Сергей Ребрий, обладатель «маски» за роль Войницкого. — Шерешевский все–таки ваятель, где–то убрал, притушил звуки, тон речи. От него зависело все пространство спектакля... У него ведь все решено через музыку, а дирижер, безусловно, нужен всегда.
Варвара Бабаянц и Николай Каверин («Королева красоты»)
Актриса Варвара Бабаянц получила на «Театральной весне» вместе с Марией Нестрян «маску» за лучший женский дуэт в спектакле Тимура Файрузова «Королева красоты».
– Это моя четвертая маска, — говорит актриса, — в основном меня замечают за роли второго плана или эпизоды. Но наша с Машей награда очень важна для меня. Наш режиссер говорит, что по сути — это две главных роли в малой форме, и приводит выражение своего педагога про то, что «артисты должны на сцене умирать ради партнера». Что мы, собственно, и делаем.
***
Любой спектакль, пока в нем происходят какие–то изменения, дышит, живет, считает Тимур Файрузов. Нашему «Дяде Ване» скоро надо будет «надышать» на «Золотую маску» в Москве. На соискание такой высокой премии норильский театр претендует впервые. Каждый видит в этой необычной работе свое: одни — утонченность, другие — признание того, «как же скучно, как ужасно мы живем», третьи — ГУЛАГовское прошлое Норильска.
18 апреля в 19.00 спектакль «Дядя Ваня» будет показан на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Говорят, билетов уже нет, ожидается аншлаг.
А 22 апреля с постановкой Тимура Файрузова «Конек–Горбунок» норильчане выступят на новой сцене Санкт–Петербургского молодежного театра на Фонтанке, в рамках фестиваля «Арлекин–2017». «Конек–Горбунок» — это клоунада в одном действии по мотивам известной сказки Ершова, в ней Конька играет эксцентричная Мария Нестрян, в спектакле много импровизации, великолепная пластика от хореографа Доржи Галсанова и шикарные костюмы от художницы Ольги Атмадзас.
***
Этот театральный сезон продлится в Норильске до осени, все лето пять дней в неделю артисты будут радовать своего зрителя. В июне выйдет легкая ироничная комедия «Кошмар на улице Лурсин» французского драматурга Эжена Лабиша, а в сентябре нас ждет премьера «Норильских анекдотов» в постановке Анны Бабановой, по мотивам рассказов горожан.
Кроме того, норильская «маяковка» продолжит работать над социальным проектом для подростков «Театр на ощупь», который знакомит ребят с закулисьем, с профессиями театра, дает им попробовать создать и поставить собственные творческие этюды.
Песни весны
Участники творческого объединения «Планерка» посвятили свой первоапрельский концерт веселой встрече весны.
«Заполярная самба». Николай Елкин и танцующий «Олимп»
Понятно, что в заполярном Норильске апрель от января отличается мало. Но в сердцах участников сплоченной команды нашей «Планерки» — уж точно наступила весна. Свою радость они щедро дарили поклонникам в Большом зале городского Центра культуры. Это был уже 48–й концерт поющих и танцующих руководителей сотоварищи. Яркие и изобретательные номера не только оправдали девиз «Весна идет! Весне дорогу... покажи!», но и приблизили к нам заветные погожие деньки. В команду на этот раз попали и знаменитые герои комедий Георгия Данелия «Афоня» и «Мимино», которые оказались на подтанцовке у ветерана «Планерки» — директора 16–й школы Виктора Анпилова и кандидата педагогических наук Ларисы Поповой — ведущей и одного из авторов сценария «Планерки». А отец–основатель «Планерки» депутат и почетный полярник Леонид Соломаха был един во многих лицах: он и соведущий, и главный юморист, и повелитель закулисья, и детектив в поисках пропавшего сценария. Конечно, без дружеских приколов в День смеха не обошлось...
Своей «Весной в Норильске» на фоне кадров родной оттепели поделился сочиняющий песни начальник отдела департамента безопасности Заполярного филиала «Норникеля» Эдуард Паршин. В русалку превратилась директор кинотеатра «Родина» Анастасия Батова. Нежным чувствам весны были верны специалист отдела опеки и попечительства Елена Некрасова и ведущий инженер стоматологической поликлиники Юлия Кривякина, а также директор 4–й гимназии Яна Николаева, исполнившая песню, сочиненную вместе с мужем. На концерте прозвучало немало песен, близких каждой душе, им готовы были подпевать и стар, и млад. Да, о молодежи «Планерки» — особый разговор, ведь ее ряды пополнились подросшими за эти годы детьми маститых участников. На концерте дебютировал вокальный дуэт Василисы Стрючковой и Степана Пляскина, высокий класс показала данс–группа из политехнического колледжа, устроившая целое пляжное шоу.
Леонид Соломаха, Денис Пономаренко и Татьяна Токарева
Хитами первоапрельской программы стали остроумные вокально–танцевальные номера с участием ансамбля «Олимп», которым руководит гендиректор агентства «Праздник» Оксана Коржова. Вместе с вокалистом Николаем Елкиным, руководителем методического объединения школы–интерната, танцующие норильчанки превратились в участников знойного заполярно–бразильского карнавала. Отличились и представители управления по спорту — незабываемые выходы в различных оригинальных номерах представили Лилия Егорова и ее коллеги, Ефим Харитонов и Елена Савосина. Браво и ветеранам «Планерки» — Александру Маркелову, Татьяне Скорик, Жанне Чуруксаевой, Александру Троцкому, Юрию Лабузову, Сергею Бездетко. И, конечно, помощникам — «планерочникам» закулисья — Денису Пономаренко, Сергею Карцеву, Ирине Абрамейцевой и многим другим сподвижникам, без участия которых не было бы такого яркого весеннего шоу. Особая благодарность работникам ГЦК, их звук и свет, по мнению участников и зрителей, — выше всяких похвал!
На «Планерке» подвели и итоги фотоконкурса «Объективный юмор». Лучшими признаны снимки Александра, Харитонова, Алексея Бочкарева и Елены Худановой. А еще организаторы не забыли поздравить с днем рождения норильчан, родившихся 1 апреля, — таких в зале оказалось немало. Самые добрые слова нашлись и для завсегдатая планерок, учителя физики 16–й школы Татьяны Токаревой, которая после 30 лет преподавания покидает наш город. Получая цветы от Леонида Соломахи, она от всей души поделилась с залом: «Наша «Планерка» стала по–настоящему креативной и интересной! И отлично, что ее поддерживает молодежь! С вами только молодеть и радоваться жизни, и еще крепче любить Норильск!».
Следующая встреча «Планерки» в городском Центре культуры состоится 6 мая. По доброй традиции — это песенное посвящение нашей Великой Победе.
Марина ХОРОШЕВСКАЯ, Ирина ДАНИЛЕНКО
Фото Ирины Даниленко, Владимира МАКУШКИНА и Александра ХАРИТОНОВА

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Актеры норильского драматического покоряют столицы. С «Театральной весны» они привезли шесть призов, впереди — «Золотая маска» в Москве и всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт–Петербурге.

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