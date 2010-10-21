

[Индекс номера 48 (04.04.2017)]



Спорт–тайм

Когда нечего терять

МФК «Норильский никель» в рамках перенесенного 17–го тура ФОНБЕТ–Суперлиги на своей площадке со счетом 4:2 обыграл лидера чемпионата — новосибирский «Сибиряк».

За всю историю личных встреч «Норникель» и «Сибиряк» провели между собой 28 матчей, из которых норильчане девять раз выходили победителями и еще четырежды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 109:108 в пользу сибиряков. На девятой минуте матча стараниями Максима Волынюка, удачно разыгравшего угловой, сибиряки вышли вперед — 0:1. Спустя пять минут произошел один из ключевых эпизодов первого тайма: за грубый фол с площадки был удален капитан новосибирцев Жоан. Норильчане успешно воспользовались численным преимуществом и сравняли счет: великолепную комбинацию партнеров по атаке точным ударом завершил Сергей Сытин — 1:1. После перерыва на 29–й минуте гости вновь отличились, на этот раз благодаря Лео Сантана, метко пробившего из–под защитника, — 1:2. Не прошло и пяти минут, как «Норникель» не только отыгрался, но и повел в счете: забили Алексей Гордеев и Юрий Костыгин — 3:2. Точку в матче на 40–й минуте поставил Сергей Куманькин — 4:2. Следует отметить уверенную игру голкипера норильчан Василия Белова, отразившего ряд опасных ударов и особенно выручившего свою команду на последних минутах матча, когда соперник вывел пятого полевого игрока вместо вратаря. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр соколов высоко оценил поддержку болельщиков, которые, несмотря на любой исход встречи, на каждой игре верят в своих любимцев: – Мы в большом долгу перед нашими болельщиками за поддержку, ведь сегодняшняя победа для нас — всего лишь вторая домашняя в этом сезоне. В последние пять игр мы встречались с лидерами чемпионата. Для нас сегодняшний матч с первых же минут получился очень сложным, мы стремились навязать борьбу. В прошлых матчах мы потеряли достаточно много очков именно в последние минуты игры, поэтому в сегодняшней встрече мы терпели, старались, бились ради того, чтобы сохранить шансы и продолжить борьбу за выход в следующий раунд. Спасибо Белову, который проделал огромную работу, его заслуга в нашем успехе очень велика. – Нам терять уже нечего. Мы в каждой игре выкладываемся не на сто процентов, а на двести, что сегодня и показали. Надеюсь, что в оставшихся трех играх мы покажем такую же игру. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков, — добавил Василий Белов. В свою очередь главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич отметил, что с первых минут матча стало понятно: норильчане будут во что бы то ни стало побеждать: – Матч начался очень осторожно, видно было, что для соперника это важная игра. Играли разнообразно — и от обороны, и прессинговали. Не могу сказать, что мы провалили игру, но моментами это было именно так. Если в нашей команде первая четверка по всем параметрам соответствует уровню команды — она ведет игру, склоняет ее в свою пользу, забивает голы, то у второй четверки кто–нибудь да выпадет. В общем–то поэтому сегодня у нас и получился такой печальный результат. Впрочем, не вижу в этом ничего страшного. «Норникель» догнал в турнирной таблице «Тюмень» и с 28 очками разделяет с ней 8 и 9 места. В следующем туре норильчане в двухматчевом противостоянии встретятся с «Новой генерацией» из Сыктывкара, у которой 12 очков и десятая позиция в таблице. Игры состоятся 17 и 18 апреля на площадке соперника. Финишная прямая В Талнахе завершился третий тур 12–го Кубка северных городов по мини–футболу среди ветеранов. На предварительном этапе талнахчане обыграли команду Центрального района Норильска — 5:1, а кайерканцы были сильнее дудинцев — 5:3. В матче за третье место норильчане нанесли поражение своим соперникам из Дудинки — 4:2. В зрелищном и динамичном финале игроки из рудной столицы переиграли кайерканскую дружину — 4:2. По итогам тура лучшим защитником был признан Юрий Тарасенко (Дудинка), лучшим нападающим — Александр Воронин (Норильск), а лучшим бомбардиром с четырьмя забитыми мячами стал Евгений Криворучко (Кайеркан). Приз лучшего игрока достался Рустаму Субееву из Талнаха. В турнирной таблице уверенно лидирует команда Талнаха, победившая во всех трех турах и, таким образом, досрочно обеспечившая себе победу в Кубке. На втором месте мини–футболисты из Кайеркана, на третьем — из Норильска. Замыкает таблицу сборная Дудинки. Четвертый, завершающий тур, состоится 29 апреля в ДФК. Победитель прошлогоднего Кубка, сборная Центрального района, поборется за серебряные медали с командой Кайеркана. Работа над ошибками В Доме спорта «БОКМО» прошел третий открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою (АРБ). В соревнованиях приняли участие более 160 человек — от 10 лет и старше, в том числе и представители войсковой части № 40919, а также бойцы из Дудинки. – В целом уровень состязаний заметно вырос, спортсмены показали зрелищные схватки, многие из которых приятно удивили. Зрители, как всегда, остались довольны. Тем не менее, судя по последним выездным соревнованиям, на которые в составе краевой сборной мы вывезли трех участников и вернулись без наград, нам еще над многим нужно работать. Надеюсь, что ребята сделали правильные выводы и не повторят своих ошибок, — сказал президент федерации АРБ Норильска Виктор Диконенко. Среди взрослых участников победу праздновали: Андрей Силкин — клуб «Барс» (ФАРБ), весовая категория 60 кг; Руфат Байрамов «ГТО» (ФАРБ), 65 кг; Эмин Салваров «Полярные волки» (ММА), 70 кг; Виктор Перскевич «АРБ» (ФАРБ), 75 кг; Наим Рамазанов «ГТО» (ФАРБ), 80 кг; Сергей Тэседо «АРБ» (ФАРБ), 85 кг. На очереди у норильчан — чемпионат Красноярского края, который в конце апреля состоится в Красноярске и куда отправятся десять лучших воспитанников норильских клубов АРБ. А ближайшие внутригородские соревнования пройдут только в декабре. Михаил ТУАЕВ Фото с официального сайта МФК «Норильский никель» и участников соревнований На девятой минуте матча стараниями Максима Волынюка, удачно разыгравшего угловой, сибиряки вышли вперед — 0:1. Спустя пять минут произошел один из ключевых эпизодов первого тайма: за грубый фол с площадки был удален капитан новосибирцев Жоан. Норильчане успешно воспользовались численным преимуществом и сравняли счет: великолепную комбинацию партнеров по атаке точным ударом завершил Сергей Сытин — 1:1.После перерыва на 29–й минуте гости вновь отличились, на этот раз благодаря Лео Сантана, метко пробившего из–под защитника, — 1:2. Не прошло и пяти минут, как «Норникель» не только отыгрался, но и повел в счете: забили Алексей Гордеев и Юрий Костыгин — 3:2. Точку в матче на 40–й минуте поставил Сергей Куманькин — 4:2. Следует отметить уверенную игру голкипера норильчан Василия Белова, отразившего ряд опасных ударов и особенно выручившего свою команду на последних минутах матча, когда соперник вывел пятого полевого игрока вместо вратаря.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр соколов высоко оценил поддержку болельщиков, которые, несмотря на любой исход встречи, на каждой игре верят в своих любимцев:– Мы в большом долгу перед нашими болельщиками за поддержку, ведь сегодняшняя победа для нас — всего лишь вторая домашняя в этом сезоне. В последние пять игр мы встречались с лидерами чемпионата. Для нас сегодняшний матч с первых же минут получился очень сложным, мы стремились навязать борьбу. В прошлых матчах мы потеряли достаточно много очков именно в последние минуты игры, поэтому в сегодняшней встрече мы терпели, старались, бились ради того, чтобы сохранить шансы и продолжить борьбу за выход в следующий раунд. Спасибо Белову, который проделал огромную работу, его заслуга в нашем успехе очень велика.– Нам терять уже нечего. Мы в каждой игре выкладываемся не на сто процентов, а на двести, что сегодня и показали. Надеюсь, что в оставшихся трех играх мы покажем такую же игру. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков, — добавил Василий Белов.В свою очередь главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич отметил, что с первых минут матча стало понятно: норильчане будут во что бы то ни стало побеждать:– Матч начался очень осторожно, видно было, что для соперника это важная игра. Играли разнообразно — и от обороны, и прессинговали. Не могу сказать, что мы провалили игру, но моментами это было именно так. Если в нашей команде первая четверка по всем параметрам соответствует уровню команды — она ведет игру, склоняет ее в свою пользу, забивает голы, то у второй четверки кто–нибудь да выпадет. В общем–то поэтому сегодня у нас и получился такой печальный результат. Впрочем, не вижу в этом ничего страшного.На предварительном этапе талнахчане обыграли команду Центрального района Норильска — 5:1, а кайерканцы были сильнее дудинцев — 5:3. В матче за третье место норильчане нанесли поражение своим соперникам из Дудинки — 4:2. В зрелищном и динамичном финале игроки из рудной столицы переиграли кайерканскую дружину — 4:2.По итогам тура лучшим защитником был признан Юрий Тарасенко (Дудинка), лучшим нападающим — Александр Воронин (Норильск), а лучшим бомбардиром с четырьмя забитыми мячами стал Евгений Криворучко (Кайеркан). Приз лучшего игрока достался Рустаму Субееву из Талнаха.В турнирной таблице уверенно лидирует команда Талнаха, победившая во всех трех турах и, таким образом, досрочно обеспечившая себе победу в Кубке. На втором месте мини–футболисты из Кайеркана, на третьем — из Норильска. Замыкает таблицу сборная Дудинки. Четвертый, завершающий тур, состоится 29 апреля в ДФК. Победитель прошлогоднего Кубка, сборная Центрального района, поборется за серебряные медали с командой Кайеркана.В соревнованиях приняли участие более 160 человек — от 10 лет и старше, в том числе и представители войсковой части № 40919, а также бойцы из Дудинки.– В целом уровень состязаний заметно вырос, спортсмены показали зрелищные схватки, многие из которых приятно удивили. Зрители, как всегда, остались довольны. Тем не менее, судя по последним выездным соревнованиям, на которые в составе краевой сборной мы вывезли трех участников и вернулись без наград, нам еще над многим нужно работать. Надеюсь, что ребята сделали правильные выводы и не повторят своих ошибок, — сказал президент федерации АРБ Норильска Виктор Диконенко.Среди взрослых участников победу праздновали: Андрей Силкин — клуб «Барс» (ФАРБ), весовая категория 60 кг; Руфат Байрамов «ГТО» (ФАРБ), 65 кг; Эмин Салваров «Полярные волки» (ММА), 70 кг; Виктор Перскевич «АРБ» (ФАРБ), 75 кг; Наим Рамазанов «ГТО» (ФАРБ), 80 кг; Сергей Тэседо «АРБ» (ФАРБ), 85 кг.На очереди у норильчан — чемпионат Красноярского края, который в конце апреля состоится в Красноярске и куда отправятся десять лучших воспитанников норильских клубов АРБ. А ближайшие внутригородские соревнования пройдут только в декабре.

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