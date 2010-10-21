

[Индекс номера 51 (07.04.2017)]



Маршрутная карта

В администрации Норильска прошло заседание оперативного штаба по рассмотрению вопросов, возникающих при реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Главе города Олегу Курилову доложили о ходе подготовки к летнему периоду авиасообщения.

Первым с докладом выступил руководитель ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Старостин. Он отметил, что ко второму этапу реконструкции ВПП все силы приведены в полную готовность: завезено оборудование, набран персонал, техника исправна, завод по производству дополнительных материалов готов к запуску. Активная фаза реконструкции начнется по графику — с 1 июня. Над ремонтом ВПП будут трудиться около 340 человек. В случае необходимости муниципалитет готов выделить для проживания рабочих общежитие, а «Норникель» — предоставить жилые помещения в санаторно–оздоровительном комплексе «Валек». Советник главы Норильска Оксана Алдаева, переходя к следующей теме, сообщила, что в первую — февральскую — волну продажи авиабилетов в свободное обращение поступило 15 585 билетов, из которых реализовано 13 441. В марте пассажирам предоставили 16 109 билетов, продали 15 392. С 1 апреля, когда стартовала третья волна, продано 30% из 26 457 билетов. Всего же из общего количества билетов — 58 051 —по состоянию на 2 апреля остались невостребованными около 37%. Как уже сообщалось ранее, на сегодняшний день завершена выдача заявок–требований на приобретение авиабилетов выпускникам 9–11–х классов и проф-училищ, а также их родителям. Всего предполагалось выдать 1437 таких заявок, по факту выдано 1295. От 99 получатели отказались, судьба еще 43 заявок еще не определена. Такие билеты будут возвращены в свободную продажу. Этим летом билетами будут обеспечены воспитанники ДЮСШ, а также горожане, которым необходимо выехать на оперативное или санаторно–курортное лечение. Места сохранены за студентами–практикантами медицинских вузов — 12 человек и специалистами в области медицины, приглашенными в Норильск, — еще 10 человек. 97 билетов выделено для граждан, освобождающихся из заключения в ОИК–30. Не оставлены без внимания норильчане, проходящие срочную службу в армии. До их родственников доведена вся необходимая информация, места зарезервированы за 206 военнослужащими. Основная их часть будет возвращаться в Норильск через Красноярск. Военный комиссар Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Валерий Нестеров заверил, что все демобилизованные попадут домой в срок. Командиры всех 75 частей, в которых служат северяне, уже оповещены о предстоящей реконструкции и готовы действовать в соответствии с требованиями норильской стороны. Вместе с тем последний срок отправки в армию военнослужащих нового призыва намечен на 19 мая. По словам генерального директора ООО «Норильск–ТАВС» Ирины Свиридовой, несмотря на то что билетов осталось еще немало, на некоторые даты в середине июля и в конце августа их уже не купить. Третья волна реализации проходит спокойно. — 29 марта, когда открылась продажа билетов в рамках субсидированных авиаперевозок, которые будут осуществляться до и после реконструкции, было продано более 800 билетов по направлениям: Москва, Санкт–Петербург, Минеральные Воды, Анапа и Сочи. Поскольку многие пересмотрели свои планы на отпуск, места выделялись по остаточному принципу. Тем не менее в продаже билеты еще появятся — в том числе и на конец мая, — добавила Ирина Свиридова. В детские оздоровительные лагеря этим летом выедут 832 ребенка, сообщила Наталья Рожкова, заместитель начальника отела воспитания и дополнительного образования УОиДО. Дети будут отдыхать в Красноярском крае, Анапе и в Московской области. Муниципалитет уже заключил с авиакомпанией NordStar договоры на перевозку детей по направлениям до Анапы и Красноярска и обратно. Вскоре будет подписан и договор по московскому направлению. Для детей с ограниченными возможностями здоровья из центра «Виктория» и норильского интерната будет организовано два чартерных рейса из Абакана. В связи с тем что на отдых летом желает выехать большое число норильчан, была отработана дополнительная транспортная схема увеличения пассажиропотока — по Енисею, с использованием теплохода «Профессор Близняк». По словам Николая Приходько, заместителя начальника управления транспорта, информации и связи администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, в настоящее время с целью определения приоритетного маршрута и обеспечения гарантированного объема пассажиропотока на официальном сайте администрации Таймыра проводится социальный опрос населения. Его результаты повлияют на определение маршрута: Дудинка — Красноярск либо Дудинка — Игарка и дальше — самолетом по востребованным направлениям. — Уже сегодня с большой долей вероятности можно сказать, что направление Дудинка — Красноярск более популярно. В дополнение ко всему из игарского аэропорта были направлены официальные запросы в авиакомпании NordStar и «Крас-Авиа». Пока официальных предложений относительно воздушной составляющей не поступило, но по завершении опроса и получения от всех перевозчиков ответа, касательно технической возможности и экономической целесообразности выполнения полетов, будет инициировано совещание под председательством министра транспорта Красноярского края. Впоследствии в обязательном порядке будет утверждена окончательная транспортная схема и рассмотрен вопрос субсидирования пассажирских перевозок теплоходом «Профессор Близняк» за счет средств краевого бюджета, — пояснил Николай Приходько. Сейчас на судне подходит к завершению капитальный ремонт, который длится почти два года. Полностью заменено все оборудование, закуплены современные навигационные системы и средства спасения. На 80% укомплектован личный состав: по большей части в него вошли краевые специалисты речного флота с опытом работы. Ориентировочно в середине апреля теплоход ждут ходовые испытания под непосредственным контролем сотрудников российского речного регистра. Как заверяет владелец судна, к началу навигации «Профессор Близняк» будет полностью готов к безопасной эксплуатации и перевозке пассажиров. Максимальная вместимость теплохода — 197 человек, за навигацию он сможет совершить 14–15 рейсов. Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА Первым с докладом выступил. Он отметил, что ко второму этапу реконструкции ВПП все силы приведены в полную готовность: завезено оборудование, набран персонал, техника исправна, завод по производству дополнительных материалов готов к запуску. Активная фаза реконструкции начнется по графику — с 1 июня. Над ремонтом ВПП будут трудиться около 340 человек. В случае необходимости муниципалитет готов выделить для проживания рабочих общежитие, а «Норникель» — предоставить жилые помещения в санаторно–оздоровительном комплексе «Валек»., переходя к следующей теме, сообщила, что в первую — февральскую — волну продажи авиабилетов в свободное обращение поступило 15 585 билетов, из которых реализовано 13 441. В марте пассажирам предоставили 16 109 билетов, продали 15 392. С 1 апреля, когда стартовала третья волна, продано 30% из 26 457 билетов. Всего же из общего количества билетов — 58 051 —по состоянию на 2 апреля остались невостребованными около 37%.Как уже сообщалось ранее, на сегодняшний день завершена выдача заявок–требований на приобретение авиабилетов выпускникам 9–11–х классов и проф-училищ, а также их родителям. Всего предполагалось выдать 1437 таких заявок, по факту выдано 1295. От 99 получатели отказались, судьба еще 43 заявок еще не определена. Такие билеты будут возвращены в свободную продажу.Этим летом билетами будут обеспечены воспитанники ДЮСШ, а также горожане, которым необходимо выехать на оперативное или санаторно–курортное лечение. Места сохранены за студентами–практикантами медицинских вузов — 12 человек и специалистами в области медицины, приглашенными в Норильск, — еще 10 человек. 97 билетов выделено для граждан, освобождающихся из заключения в ОИК–30.Не оставлены без внимания норильчане, проходящие срочную службу в армии. До их родственников доведена вся необходимая информация, места зарезервированы за 206 военнослужащими. Основная их часть будет возвращаться в Норильск через Красноярск.заверил, что все демобилизованные попадут домой в срок. Командиры всех 75 частей, в которых служат северяне, уже оповещены о предстоящей реконструкции и готовы действовать в соответствии с требованиями норильской стороны. Вместе с тем последний срок отправки в армию военнослужащих нового призыва намечен на 19 мая.По словам, несмотря на то что билетов осталось еще немало, на некоторые даты в середине июля и в конце августа их уже не купить. Третья волна реализации проходит спокойно.— 29 марта, когда открылась продажа билетов в рамках субсидированных авиаперевозок, которые будут осуществляться до и после реконструкции, было продано более 800 билетов по направлениям: Москва, Санкт–Петербург, Минеральные Воды, Анапа и Сочи. Поскольку многие пересмотрели свои планы на отпуск, места выделялись по остаточному принципу. Тем не менее в продаже билеты еще появятся — в том числе и на конец мая, — добавила Ирина Свиридова.В детские оздоровительные лагеря этим летом выедут 832 ребенка, сообщила. Дети будут отдыхать в Красноярском крае, Анапе и в Московской области. Муниципалитет уже заключил с авиакомпанией NordStar договоры на перевозку детей по направлениям до Анапы и Красноярска и обратно. Вскоре будет подписан и договор по московскому направлению. Для детей с ограниченными возможностями здоровья из центра «Виктория» и норильского интерната будет организовано два чартерных рейса из Абакана.В связи с тем что на отдых летом желает выехать большое число норильчан, была отработана дополнительная транспортная схема увеличения пассажиропотока — по Енисею, с использованием теплохода «Профессор Близняк». По словам, в настоящее время с целью определения приоритетного маршрута и обеспечения гарантированного объема пассажиропотока на официальном сайте администрации Таймыра проводится социальный опрос населения. Его результаты повлияют на определение маршрута: Дудинка — Красноярск либо Дудинка — Игарка и дальше — самолетом по востребованным направлениям.— Уже сегодня с большой долей вероятности можно сказать, что направление Дудинка — Красноярск более популярно. В дополнение ко всему из игарского аэропорта были направлены официальные запросы в авиакомпании NordStar и «Крас-Авиа». Пока официальных предложений относительно воздушной составляющей не поступило, но по завершении опроса и получения от всех перевозчиков ответа, касательно технической возможности и экономической целесообразности выполнения полетов, будет инициировано совещание под председательством министра транспорта Красноярского края. Впоследствии в обязательном порядке будет утверждена окончательная транспортная схема и рассмотрен вопрос субсидирования пассажирских перевозок теплоходом «Профессор Близняк» за счет средств краевого бюджета, — пояснил Николай Приходько.Сейчас на судне подходит к завершению капитальный ремонт, который длится почти два года. Полностью заменено все оборудование, закуплены современные навигационные системы и средства спасения. На 80% укомплектован личный состав: по большей части в него вошли краевые специалисты речного флота с опытом работы. Ориентировочно в середине апреля теплоход ждут ходовые испытания под непосредственным контролем сотрудников российского речного регистра.Как заверяет владелец судна, к началу навигации «Профессор Близняк» будет полностью готов к безопасной эксплуатации и перевозке пассажиров. Максимальная вместимость теплохода — 197 человек, за навигацию он сможет совершить 14–15 рейсов.

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